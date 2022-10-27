Президент Израиля назвал причины отказа от поставок систем ПВО Украине

Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь

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А вы знали об этом?

В 1968 г. в Лувре состоялась выставка картин Нико Пиросмани, которого уже 50 лет как не было в живых. Говорят, перед портретом актрисы Маргариты долгое время стояла пожилая женщина.Очевидцы утверждают, что это была та самая Маргарита де Севр. А поступок Пиросмани до сих пор вдохновляет людей творчества.Эта история вдохновила поэта Андрея Вознесенского на создание замечательного стихотворения «Миллион роз», положенного затем на мелодию Раймонда Паулса.Повторяя вслед за Аллой Пугачевой строчки известной песни, многие даже не подозревают, что воспевают поступок реального человека, очень доброго и любвиобильного художника, Нико Пиросмани.

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