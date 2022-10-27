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Президент Израиля назвал причины отказа от поставок систем ПВО Украине

Президент Израиля назвал причины отказа от поставок систем ПВО Украине
О том, что Киев не получит израильского оружия, включая зенитные комплексы, в минувший понедельник, 24 октября, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц. Он провел телефонный разговор с министром обороны Украины Резниковым и уведомил о том, что у Израиля имеются "оперативные ограничения", которые не позволяют поставлять вооружения Украине.

Внести ясность в этот вопрос решил президент Израиля Ицхак Герцог, заявивший, что основной причиной отказа Киеву являются ограничения, связанные с секретностью разработок. По его словам, Израиль не может рисковать секретами систем ПВО, которые могут попасть в руки "врагов Израиля".

Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь

- заявил он, комментируя отказ в поставке вооружений Украине.

Ранее Украина попыталась получить израильские системы ПВО, под это дело активно раскручивалась тема применения Россией якобы иранских беспилотников. Заявлялось, что Израиль должен поставить зенитные комплексы Украине, так как Иран якобы поставляет БПЛА России. В общем, с иранским оружием необходимо бороться израильскими средствами.
Но в итоге Киев получил отказ.

До этого сообщалось, что Тель-Авив не хочет портить отношения с Москвой.

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А вы знали об  этом?

В 1968 г. в Лувре состоялась выставка картин Нико Пиросмани, которого уже 50 лет как не было в живых. Говорят, перед портретом актрисы Маргариты долгое время стояла пожилая женщина.Очевидцы утверждают, что это была та самая Маргарита де Севр. А поступок Пиросмани до сих пор вдохновляет людей творчества.Эта история вдохновила поэта Андрея Вознесенского на создание замечательного стихотворения «Миллион роз», положенного затем на мелодию Раймонда Паулса.Повторяя вслед за Аллой Пугачевой строчки известной песни, многие даже не подозревают, что воспевают поступок реального человека, очень доброго и любвиобильного художника, Нико Пиросмани.

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