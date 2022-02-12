Десять современных мифов о браке

Каждая пара уникальна, и единого шаблона для всех счастливых браков нет. Но некоторые универсальные принципы могут служить навигатором в семейной жизни. Главное, не перепутать их с ложными установками, которые многих из нас вводят в заблуждение, рассказывает американский пастор Дэйв Виллис.

Марк Твен однажды сказал: «Ваши проблемы не от того, о чем вы не знаете. Они от того, в чем вы абсолютно уверены, тогда как на самом деле вы заблуждаетесь». Когда речь заходит о современных браках, я понимаю, насколько прав и мудр был классик.

Некоторые представления о супружеских отношениях, прочно засевшие в нашем сознании, на самом деле ошибочны. Когда мы им следуем, уверенные в их истинности, мы обрекаем брак на неудачу. Я надеюсь, что прояснение некоторых из типичных «брачных мифов» поможет нам пересмотреть свои взгляды на семейные отношения.

10 распространенных мифов о браке (порядок значения не имеет)

1. Если я выберу в жены (мужья) «правильного человека», мы всегда будем любить друг друга.

В нашей культуре миф о «второй половинке» очень распространен. Нам кажется, что стоит найти родственную душу, и наша страсть никогда не иссякнет, наши разногласия будут редкими (если вообще будут), мы оба захотим заниматься любовью постоянно и каждый день будет похож на волшебную сказку.

Когда мы просыпаемся утром и не чувствуем всего этого, мы начинаем подозревать, что вступили в брак не с тем человеком. А значит, нужно оттуда выйти и найти настоящую «вторую половинку». Истина заключается в том, что крепкие браки строятся на заинтересованности обоих партнеров, а не их совместимости.

2. Если мой муж (жена) действительно меня любит, он (она) будет готов измениться.

Одни из самых разочарованных людей на земле – те, кто пытается изменить своего партнера, или те, от кого партнер требует «исправлений». Такие отношения не просто изматывают, они противоестественны. Они построены на манипулировании друг другом, а не любви. Да, обоим партнерам постоянно придется корректировать свои эгоистические желания и цели в пользу семейных интересов, но вы не должны делать что-то в ущерб своей индивидуальности.

Помните, у вас нет задачи исправить или изменить вашего супруга

Любовь выявляет лучшее в нас, но не меняет наше «Я». Помните, у вас нет задачи исправить или изменить вашего супруга. Ваше дело – любить его. Любовь – вот что действительно меняет нас всех.

3. Мои друзья знают меня, кто лучше их посоветует, как мне справиться с семейной проблемой.

Почти каждый человек в вашем окружении готов дать вам совет и поделиться своим мнением. Мы доверяем нашим друзьям и, естественно, предполагаем, что их совет относительно нашего брака будет надежным. Однако более точный совет вы получите не от друзей, которые обычно близки вам по возрасту, а значит, сталкиваются с теми же проблемами.

Вам нужен не просто друг, а наставник – человек более опытный, мудрый. Найдите кого-то, чей брак вы считаете образцом для подражания и хотели бы, чтобы ваша семья через 20 лет была такой же, вот у него и спросите совета.

4. Я не должен говорить своему мужу (жене) все.

Идея, что в браке не может быть секретов друг от друга, многим кажется оскорбительной, но она очень важна для здоровых отношений. Секретность – враг близости, и если вы хотите, чтобы брак оставался крепким, придерживайтесь принципа открытости и доверия. Что это значит? Не держать что-то важное в тайне от партнера, не скрывать пароли, не прятать деньги. Самые гармоничные пары ценят прозрачность в отношениях больше приватности. Они ставят свою ответственность перед партнером превыше своего права на частную жизнь.

5. Родители меня воспитали, поэтому я должен прислушиваться к ним больше, чем к партнеру.

Мы, безусловно, должны уважать своих родителей, но когда мы делаем это в ущерб нашей собственной семье, это создает в доме неблагополучную атмосферу. Цените свой союз и не позволяйте родственникам неуважительно отзываться о вашем партнере. И себе тоже не позволяйте его критиковать в присутствии родителей и других людей.

6. Я не должен объяснять партнеру, что не так: если он внимателен, то сам догадается.

Недосказанности – одна из самых распространенных причин непонимания и конфликтов в браке. Мы думаем, что наших невербальных намеков достаточно, чтобы партнер все понял. Или нам кажется, что ответ настолько очевиден, что и говорить это вслух незачем. Попадая в эту ловушку, один чувствует беспомощность, а другой – разочарование.

Не позволяйте родственникам неуважительно отзываться о вашем партнере

Помните: какой бы сильной ни была любовь, партнер не обязан читать ваши мысли. Необходимо проговаривать свои чувства и ясно все объяснять.

7. Если я не удовлетворен в браке и при этом не позволяю себе измен, то я могу делать все, что хочу, чтобы удовлетворить свои потребности.

Современные пары все чаще привлекают «сторонние ресурсы» для сексуальной реализации в браке, такие как порнография или чтение эротических романов. В попытке получить более сильное наслаждение они фактически саботируют сексуальную близость с партнером. Всю вашу сексуальную энергию, фантазии и желания стоит направить на партнера. Не изменяйте ему ни физически, ни морально. Это может показаться невозможным, но это не так.

8. Каждая пара уникальна, поэтому нет какого-то одного верного пути для создания хорошего брака.

Отчасти это так, но порой именно такие «почти правдивые» вещи могут вводить нас в заблуждение сильнее, чем очевидное вранье. Каждая пара уникальна и нет одного шаблона для всех союзов, но есть некие универсальные принципы, которые служат компасом в семейном путешествии. Пренебрежение этими принципами приведет к катастрофе.

9. Дети нуждаются в нас, поэтому их потребности всегда должны быть на первом месте в семье.

Если у вас есть дети, то, я уверен, вы готовы отдать за них свою жизнь. Родительство требует от нас самоотверженной заботы о детях, но я видел слишком много пар, которые приносят свой брак в жертву своей родительской миссии.

Решайте проблемы вместе, и вы выйдете из кризиса более сильными

Родители ошибочно предполагают, что дело воспитания детей требует полной отдачи себя, а брак можно пока «поставить на автопилот». Однажды такие родители просыпаются и понимают, что дети выросли, «гнездо» опустело, и от брака тоже ничего не осталось.

Один из величайших даров, которые вы можете передать детям, – чувство безопасности, которое они испытывают, наблюдая, как близки и дружны их родители. Создайте такой союз, который вызовет у ваших детей желание когда-нибудь тоже выйти замуж или жениться!

10. Если что-то не клеится в моем браке, я, пожалуй, уйду и попробую создать семью с кем-нибудь еще.

Когда вы сталкиваетесь с трудностями, не позволяйте себе думать о разводе как о возможном выходе из ситуации. Не мечтайте о жизни с кем-то еще. Решайте проблемы вместе, и вы выйдете из кризиса более сильными. Помните, что «идеальный брак» — это два несовершенных человека, которые отказываются разочароваться друг в друге!

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