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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
                                            Смейтесь на здоровье !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все – заказывать полный борщ?Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
- Святой отец! Дайте мне разрешение на развод с мужем! - А в чем дело, дочь моя? - Каждый божий день пьет! Не работает! Меня бьет! - А что же ты за него замуж-то пошла?
- Дура была! - Вот видишь, а он тебя, дуру, замуж все-таки взял...
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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