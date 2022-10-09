Почему суд царя Соломона считали самым справедливым в мире, а его самого – отпетым грешником

Мы часто слышим словосочетание - "Соломоново решение", ставшее крылатым выражением. Из глубины веков до наших дней дошел образ царя Соломона как персонажа множества легенд и притч. Во всех сказаниях он выступает как мудрейший из людей и справедливый судья, прославившийся своим хитроумием. Однако среди историков до сих пор ведутся споры: одни считают, что сын Давидов жил на самом деле, другие уверены, что мудрый правитель – это библейская фальсификация.

Соломон. (15 век). Автор: Юстус ван Гент.





Однако не только священное писание является основным источником сведений о жизни и правлении Соломона - третьего еврейского царя, правителя объединённого Израильского царства в период его наивысшего расцвета, а именно Х века до нашей эры. Помимо этого, его имя упоминается в трудах некоторых авторов античности.





Соломон - третий еврейский царь, правитель объединённого Израильского царства.





И кроме того, Соломон является неотъемлемым персонажем как христианской, так и исламской религий, оставивший глубокий след в культуре разных народов. Шломо, Соломон, Сулейман – это имя в разных своих звучаниях известно не только каждому иудею, христианину и мусульманину, оно знакомо практически всем, даже далеким от религии. Так как этот образ всегда привлекал литераторов и поэтов, художников и скульпторов, воспевших его мудрость и справедливость в своих произведениях и донесших до наших дней историю жизни этого удивительного человека.





Царь Давид. Автор: Гвечино.





Соломон являлся младшим сыном Царя Давида, который до восшествия на престол был простым воином при царе Сеуле. Но проявив себя благонадежным, смелым и находчивым, стал вторым еврейским царем. А матерью была прекрасная Вирсавия, с первого взгляда покорившая царя своей красотой. Ради нее Давид совершил большой грех, за который расплачивался всю жизнь: он завладел ею, а потом отправил на верную гибель ее мужа, дабы взять Вирсавию себе в жены.





Вирсавия. (1832). Третьяковская галерея. Автор: Карл Брюллов.





Царь Давид умер в 70-летнем возрасте, передав престол именно Соломону, хотя он был одним из его младших сыновей. Но такова была воля Всевышнего.





Царь Давид передает скипетр Соломону. Автор: Корнелис де Вос.





Нередко Соломону приписывали фантастические качества: понимание языка зверей, власть над джиннами. Сцены из жизни и деяний Соломона встречаются в миниатюрах еще византийских рукописей, в витражах и скульптурах средневековых храмов, на живописных полотнах, а так же в произведениях литераторов.





«Все проходит»



Хотя великий царь Соломон и обладал огромной мудростью и хитроумием, жизнь у него не была спокойной. Поговаривают, что царь носил волшебное кольцо, которое в жизненных бурях приводило его в равновесие и действовало как исцеляющий раны эликсир. На кольце была высечена надпись: «Всё проходит...», которая имела продолжение с внутренней стороны: «Пройдет и это».

Кольцо Соломона.





Особенно много легенд сохранилось про его удивительные остроумные решения в различных судебных делах. Он всегда находил ловкий выход из трудного или щекотливого положения. В Ветхом Завете описано событие легшее в основу притчи о мудром судье и матери, которая готова была отдать собственного ребенка лишь бы сохранить ему жизнь.





Суд Соломона – праведный, мудрый суд

Суд царя Соломона. (1854 г.). Автор : Николай Ге





Как-то к царю Соломону, пришли за советом две женщины, с просьбой разрешить их спор. Одна из них рассказала, что они живут в одном доме, и что было у них по младенцу, которых совсем недавно обе родили. И в прошлую ночь соседка во сне нечаянно придавила своего дитя и переложила мертвого к ней, а ее живого сына взяла к себе и теперь выдает его за своего. И что теперь эта женщина опровергает это обвинение и утверждает, что живой ребенок принадлежит именно ей. И пока одна рассказывала эту историю, другая пыталась доказать в споре, что ребенок действительно ее.





Суд Соломона. (1710). Автор: Луи Булонь младший.





Выслушав их обеих, царь Соломон приказал принести меч, что немедленно и было исполнено. Ни минуты не раздумывая, царь Соломон молвил: "Пусть будут довольны обе. Рассеките живого ребенка пополам и отдайте каждой половину младенца."

Одна из женщин, услышав его слова, изменилась в лице и взмолилась: "Отдайте ребенка моей соседке, она его мать, только не убивайте его!" Другая же, напротив, согласилась с решением царя: "Рубите его, пусть не достанется ни ей, ни мне", - решительно сказала она.





Суд Сломона. (1854г.) Новгородский государственный музей. Автор: К. Флавицкий.





Тут же царь Соломон изрек: "Не убивайте ребенка, а отдайте его первой женщине: она его настоящая мать". Конечно, мудрый царь и не думал губить младенца, но таким хитрым способом он узнал, кто из них двух говорит неправду.



Соломон всегда вкладывал в свои решения справедливость по любым спорам. Собственно, с Соломона и пошло, что главной фигурой любого суда является судья, и именно он должен определять степень вины и наказания для торжества истины.





Правила жизни великого царя Соломона. Мудрость, проверенная веками

Царь Соломон в преклонных годах. Автор: Гюстав Доре





Ко всем благодетелям царя Соломона он еще и был автором источника поэтического мастерства - книги «Песнь песней» и сборника философских размышлений - «Книги Екклесиаста». В современной интерпретации правила Соломона, выверенные мудростью, выглядят так:



Проходя мимо нищих - делись.

Проходя мимо юных - не злись.

Проходя мимо старых - склонись.

Проходя мимо кладбищ - присядь.

Проходя мимо памяти - вспомни.

Проходя мимо матери - встань.

Проходя мимо родичей - помни.

Проходя мимо знаний - возьми.

Проходя мимо лености - вздрогни.

Проходя мимо праздных - твори.

Проходя мимо павших - запомни.

Проходя мимо мудрых - постой.

Проходя мимо глупых - не слушай.

Проходя мимо счастья - ликуй.

Проходя мимо щедрых - откушай.

Проходя мимо чести - храни.

Проходя мимо долга - не прячься.

Проходя мимо слова - держи.

Проходя мимо чувств - не стесняйся.

Проходя мимо женщин - не льсти.

Проходя мимо славы - не тешься.

Проходя мимо правды - не лги.

Проходя мимо грешных - надейся.

Проходя мимо страсти - уйди.

Проходя мимо ссоры - не ссорься.

Проходя мимо лести - молчи.

Проходя мимо совести - бойся.

Проходя мимо пьянства - не пей.

Проходя мимо гнева - смиряйся.

Проходя мимо горя - всплакни.

Проходя мимо боли - мужайся.

Проходя мимо лжи - не молчи.

Проходя мимо вора - не крадься.

Проходя мимо наглых - скажи.

Проходя мимо сирых - потраться.

Проходя мимо власти - не верь.

Проходя мимо смерти - не бойся.

Проходя мимо жизни - живи.

Проходя мимо Бога - откройся.



Грех царя Соломона

Идолопоклонство Соломона. (1668г.). Автор: Джованни Писсаро





Однако, как говорится, и на "старуху бывает проруха"... Согласно писаниям Библии, Соломон был весьма любвиобилен и имел семьсот жен и триста наложниц. И на склоне лет случилось так, что Соломон в угоду одной из любимых жен, построил языческий жертвенник и несколько капищ в Иерусалиме, нарушив тем самым обет данный Богу - служить ему верой и правдой.





Царь Соломон приносит жертвоприношение идолам.( 17 век). Автор: Себастьян Бурдон.



Именно этот обет был залогом мудрости, богатства и славы Соломона. Гнев Всевышнего отразился на благополучии объединенного царства и вскоре после смерти 52-летнего царя начался экономический и политический кризис, после чего страна распалась на две части.

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А вы знали об этом?

В Таджикистане золотые зубы под запретом. Президентом Таджикистана как-то посетил одну из средних школ, пообщался с учителями.Как обычно педагоги жаловались на маленькие зарплаты. Вот только президент обратил внимание на золотые зубы учителей, а не на маленькие зарплаты. Ну и как итог той встречи, золотые зубы под запретом. А вот поднял ли глава страны зарплаты учителям, так и остался вопрос открытым.Решение президента однозначно можно назвать неадекватным, хотя малая толика рационализма здесь есть. Не стоит просить прибавки к зарплате, с ртом полным золотых зубов.

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