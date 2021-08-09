Ученые доказали, что бабушка по материнской линии — самый важный человек в жизни ребенка

Это волшебное слово «бабушка»! Сколько приятных и добрых воспоминаний с ним связано! Самые вкусные блины, сладкий сон, радость встречи, летние незабываемые приключения и еще много-много всего особенного, у каждого из нас своего.

Бабушки ассоциируются у нас со сказками, летом, добротой, лаской, вкусными пирогами и вареньем.

Я очень люблю своих бабушек, а моя дочь своих. Но вот парадокс: я почему-то больше похожа на мою бабушку по материнской линии, не на маму, не на папу, а именно на нее, как внешне, так и по характеру. И, что интересно, моя дочь Полина тоже не похожа на меня или мужа, или маму мужа, а именно на мою маму.

Обратила внимание я на это в разговоре со своей подругой. Как оказалось, у нее то же самое. Ее сын Денис по характеру ну точная копия ее мамы. А совсем недавно я узнала, что этому есть научное обоснование.

Генетическая связь

Оказывается, именно бабушка по материнской линии играет в жизни ребенка самую важную роль. Она не просто передает ему необходимые знания, опыт и дарит любовь, тепло и заботу. Ее связь с намного глубже.

Ученые указывают на то, что эта связь образуется на генном уровне!

« Известный факт: дети наследуют генетический материал не от родителей, а от бабушек и дедушек так же, как и родители получили свою ДНК от своих бабушек и дедушек. Поэтому часто бывает, что наши дети похожи на наших умерших родственников», — говорит один из специалистов по генной инженерии.

Также специалисты утверждают, что большую часть генетической информации дети получают именно от бабушек по материнской линии!

Конечно же, всё относительно и каждая семья уникальна. Ребенок может быть очень похож и на бабушку по отцовской линии. Когда дело касается генетики, предугадать развитие событий довольно сложно.

Тем не менее всем родителям важно осознать, какую огромную роль играют их родственники в судьбе ребенка и в том, что сегодня модно называть «эмоциональным интеллектом».

Специалисты утверждают: « Даже те эмоции, которые испытывала бабушка во время своей беременности, могут повлиять на развитие ребенка ее дочери. Важно понимать, что семья — это целостный организм, где все ее члены тесно связаны между собой. И вместе с генами и тем позитивом, который мы в себе видим, мы передаем детям и внукам наши болезни и вредные привычки, склонности и зависимости».

Из этого следует, что халатно относиться к своему психологическому и физическому здоровью нельзя. Ведь так человек может навредить и не только себе, но и многим будущим поколениям, а это самая худшая безответственность.

Именно поэтому, умоляю, помни о себе и своем здоровье — и от этого выиграют твои внуки!

Совет редакции

А еще я как-то наткнулась на нежное и безумно умильное сочинение про любимую бабушку, написанное маленькой внучкой. От прочтения этого маленького рассказика на лице у меня засияла улыбка, а на глаза навернулись слезы, и я сразу же побежала звонить своей бабушке.

Берегите близких, согревайте их теплом своих сердец, дарите им любовь, и пусть всё вокруг будут счастливы!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2274674974039476908/

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