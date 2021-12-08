Лиля Дроздова: что стало с самой молодой любовницей Берии после его ареста

Лаврентий Берия был большим любителем женщин. По слухам, список его любовниц исчислялся сотнями. Среди них оказалась и 16-летняя школьница Валентина Дроздова. По словам помощника Берии Рафаэля Саркисова, любовниц у его шефа было много. Правда в списке, который составлял сам Саркисов, оказалось лишь 39 имен. А. В. Антонов-Овсеенко в книге «Берия» называет цифру 200, у других авторов фигурирует цифра 700. Большинство из этих женщин исследователи причисляют к жертвам ceкcyaльного нacилия.

Впрочем, для того, чтобы признать Берию виновным в совершении преступления, обозначенного Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование» оказалось достаточно лишь одного имени – Ляли Дроздовой. Ляля (Валентина) родилась в обычной московской семье и росла ничем не примечательной девочкой. Так же, как и ее сверстницы из-за за войны она пропустила два учебных года. Ее знакомство с Берией произошло в мае 1949 года, когда 16-летняя девушка заканчивала 7 класс 92-й московской школы.

Обстоятельства судьбоносной встречи стали известны из материалов уголовного дела, а вернее из заявления Валентины, которое она адресовала Генеральному прокурору СССР 11 июля 1953 года, уже после ареста Берии. Там, в частности, девушка сообщала, как по дороге в магазин к ней подошел некий «старик в пенсне» и стал ее пристально рассматривать. А на следующий день в дом к Ляле пожаловал Саркисов и стал рассказывать, что его начальник большой человек и сможет помочь ее больной маме. В тот же вечер Саркисов свел Валентину с всесильным наркомом. «Потом Берия схватил меня, отнес в свою спальню и изнасиловал. Трудно описать состояние мое после случившегося. Три дня меня не выпускали из дому, день сидел Саркисов, ночь Берия», – читаем мы в письме Валентины Дроздовой.



Во время следствия Лаврентий Павлович всячески отрицал, что девушка подверглась насилию. По его словам, их встреча длилась не более 30-40 минут. «Я не насиловал, повторял Берия, но то, что я совершил, является гнусным преступлением». Все четыре года вплоть до ареста Берии Ляля выступала в роли его невольной любовницы. Фактически нарком жил на две семьи. В 1950 году у них родилась дочь Марта, позднее случилась и вторая беременность, которая, по словам Лялиной мамы, была прервана в 1952 году в Кремлевской больнице.

Алексей Пиманов, сценарист и режиссер фильма «Охота на Берию», рассказывает, что существовали и другие версии знакомства Берии с Дроздовой. По одной из них, якобы с Берией сожительства Лялина мама, а затем ее место занялa дочь. Согласно другой, мать Валентины Дроздовой была любовницей охранника Берии, который и свел Лялю со своим шефом. По мнению историков, подать заявление об изнасиловании Валентину заставила ее мать, опасаясь, что вслед за арестом Берии репрессиям может подвергнуться и их семья. Ведь о существовании этой связи было известно многим.

Поэту Евгению Евтушенко даже удалось побывать на квартире Ляли Дроздовой в день ее рождения. Он надеялся увидеть там «вживую» самого Берию, однако нарком так и не явился. На лестничной площадке, по словам поэта, за всеми гостями пристально наблюдали двое «в штатском». После казни Лаврентия Берии Валентина Дроздова вела довольно скрытную жизнь, однако судьба сыграла с ней злую шутку: еще дважды она свела Лялю с печально прославившимися людьми, которые закончили так же, как и нарком.

Сначала Валентина сошлась с валютным спекулянтом Яном Рокотовым. Тогда он не был так известен, и в кругу «золотой молодежи» любил бравировать тем, что живет с бывшей женой второго после Сталина человека в стране! Правда их отношения не сложились. Рокотов в последние годы уходил в длительные загулы, транжиря деньги налево и направо. После ареста у спекулянта изъяли 20 миллионов рублей. Поговаривают, когда Хрущев узнал, что по действующему законодательству Рокотову грозит максимум 8 лет тюрьмы, он инициировал поправку к закону. В 1961 году Рокотова расстреляли. Не исключено, что не последнюю роль в решении Хрущева сыграла бывшая сожительница Берии.



Недолго горевала Ляля Дроздова: ее стали замечать в компании другого махинатора – «цеховика» Ильи Гальперина. Но и в этот раз счастье было скоротечным. Занимаясь подпольным выпуском и реализацией трикотажа Гальперин рано или поздно должен был попасть под подозрение правоохранителей. И здесь не обошлось без Ляли. По словам одного из коллег Гальперина по «трикотажному цеху» Моисея Вассергольца, Илья был без ума от своей жены, в камере он говорил только о ней. И якобы за возможность беспрепятственно общаться с Лялей по телефону, Гальперин был вынужден дать признательные показания, которые и подвели его к «вышке». Так в 1967 году Валентина Дроздова лишилась своего третьего мужчины. Дальше о ней фактически ничего не известно. Говорят, что Ляля Дроздова сошлась со сценаристом Борисом Сааковым, возможно даже вышла за него замуж. Умерла она сравнительно недавно – в 2014 году, пережив Берию на 61 год.

Тарас Репин

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