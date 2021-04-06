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Кого на Руси называли «царские бирючи», и Почему это была работа для избранных

В старой Руси существовала профессия, которая называлась бирюч или бирич. Таким словом называли глашатаев, то есть людей, приближенный к князю, в обязанности которых входило объявление княжеской воли и зачитывание указов на площадях и улицах.

Глашатаи должны были быстро распространить информацию, а порой и прорекламировать какие-то товары. Читайте, кого нанимали на эту службу, какие требования предъявлялись к глашатаям, и почему такая работа была опасной.

Кого на Руси называли «царские бирючи», и Почему это была работа для избранных

 

Кто такие царские бирючи и какие требования к ним предъявлялись

Кого на Руси называли «царские бирючи», и Почему это была работа для избранных

Царский глашатай должен был уметь читать.

Упоминание о глашатаях исследователи нашли в Лаврентьевской летописи. Там говорится о том, что они были «посланы по полкам». Сделал это князь Владимир, чтобы найти добровольцев для поединка с богатырем печенежским. А еще раньше, в далеком 1148 году, Изяслав Мстиславович использовали глашатаев для того, чтобы пригласить новгородскую знать на пир.

Работали бирючи и при царях. Они были своеобразным «телефоном» между народом и правителем. Глашатаи выходили на людное место и громко выкрикивали последние новости. Это могла быть информация о розыске беглых преступников, наборе на войну, о том, что запрещены медные деньги и даже об установке капканов.

Чтобы стать бирючем, недостаточно было одного желания. Следовало знать грамоту: глашатай зачитывал царский указ, и делать это следовало внятно, громко, без запинки. При этом в случае возникновения вопросов нужно было уметь доходчиво объяснить людям, о чем идет речь. Робкий мужчина, имеющий слабый голос, заикающийся или с дефектами дикции рассчитывать на такую должность не мог. Как бы сказали сейчас, вакансия на государевой службе для него была закрыта навсегда.

Воеводы и наместники так же нанимали бирючей, порой несколько, причем требования были такими же строгими. Что касается статуса, то он был таким же, как у тюремщиков и палачей. Бирючам неплохо платили. Со стороны попасть на такую работу было непросто даже тем, у кого был громкий голос и разборчивая речь: обычно нанимали проверенных людей, высоко оценивая верность

Глашатаи, слово божье несущие и зазывалы как прообраз современных рекламщиков

Кого на Руси называли «царские бирючи», и Почему это была работа для избранных

 

Церковнослужители прибегали к помощи глашатаев, чтобы расширить аудиторию.

Прибегали к услугам глашатаев и церковнослужители. Они желали повысить охват населения и донести Слово Божье, а проповедей было недостаточно. Тут возникало еще одно требование: следовало не только бегло читать, но и знать Закон Божий. Бирюч должен был иметь незапятнанную репутацию, в ином случае поучать и наставлять прихожан он не имел права. Через некоторое время, на Стоглавом Соборе 1551 года глашатаев приравняли к несерьезным людям, скоморохам, обманщикам и мошенникам. Считалось, что они могут начать «петь, скакать, да пети сотонинские песни».

Были и вольнонаемные глашатаи, то есть те, которые не состояли на государственной и церковной службе. Их приглашали на ярмарки предприимчивые лавочники и купцы. Звали таких бирючей зазывалами, и выбирали для работы ловких, сообразительных и пронырливых работников. От профессионализма зазывалы зависел доход торговца. Глашатай должен был разбираться в человеческой психологии и рекламировать товар так, чтобы покупатель обязательно обращал на него внимание. Использовались музыкальные инструменты, а речь зазывал изобиловала прибаутками.

На ярмарках использовали рекламные картинки, но без зазывалы они особо не интересовали посетителей. Существовала забава «раек», то есть народный театр, состоящий из ящика с увеличительными стёклами впереди, внутри которого меняются картинки. Когда работал зазывала, желающих посмотреть на изображения было больше. Рисунки могли быть не только развлекательными, но и сообщали свежие новости, освещали важные политические события.

Красивые спортсмены – так бы их сегодня назвали и почему это было очень важно в древности

Кого на Руси называли «царские бирючи», и Почему это была работа для избранных

Умение играть на гуслях использовали для привлечения внимания.

Чтобы глашатая было хорошо видно, его облачали в яркий (обычно красный) кафтан и выдавали жезл с колокольчиками. Не меньшее значение имела внешность. Преимущества имели высокие, представительные, широкоплечие глашатаи, которые выглядели ухоженно, опрятно. Никаких крошек в нечесаной бороде!

Историки утверждают, что профессия бирючей стала формироваться еще во времена язычества. В то время за распространение информации отвечали калики перехожие, из которых и «выросли» в дальнейшем глашатаи. Чтобы работать с отдачей, требовалась недюжинная физическая сила, выносливость, потому что калики покрывали огромные расстояния.

Важна была и такая черта как коммуникабельными, способность расположить к себе народ. Чтобы привлечь аудиторию, использовались не только жезлы с колокольчиками, но и музыкальные инструменты (гусли). Артистичность помогала удержать внимание населения.
Такое качество как физическая крепость и выносливость позднее ценилась и у государевых людей. Они ведь могли пропадать на работе неделями, а то и месяцами, обходя территории, питаясь кое-как и, не имея возможности отдохнуть как следует.

Какие опасности подстерегали глашатаев

Кого на Руси называли «царские бирючи», и Почему это была работа для избранных

 

Глашатай должен был уметь постоять за себя.

Владение информацией всегда предполагает опасность. Бывали случаи, что глашатаев похищали, их могли продать или убить, заставить зачитывать состряпанный мошенником указ и доказывать населению, что это правда. Чтобы этого не происходило, нужна была не только физическая сила, но и стойкость духа — противостоять подкупу порой нелегко, особенно когда предлагается немалый куш. Глашатаи должны были уметь драться и владеть оружием, чтобы обеспечить свою безопасность. Бывали так называемые «войны бирючей». К примеру, в Смутные времена у Лжедмитрия было целое войско глашатаев, которые ежедневно вступали в вооруженные конфликты с княжескими и боярскими бирючами.

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