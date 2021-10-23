Графическая загадка на пытливость ума — Сколько человек изображено на картинке?

Сколько человек изображено на картинке? Не спешите подсматривать ответ…
А сколько времени вам нужно, чтобы доказать не только пытливость своего ума, но и его результативность?
Сколько человек изображено на картинке?
Не спешите подсматривать ответ …
Ну, что же у вас получилось?
Смотрите ответ … хотя нет — посмотрите еще раз …
ОТВЕТ:
— На картинке 10 лиц
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