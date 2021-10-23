Графическая загадка на пытливость ума — Сколько человек изображено на картинке?

Сколько человек изображено на картинке? Не спешите подсматривать ответ…

А сколько времени вам нужно, чтобы доказать не только пытливость своего ума, но и его результативность?

Сколько человек изображено на картинке?

Не спешите подсматривать ответ …

Ну, что же у вас получилось?

Смотрите ответ … хотя нет — посмотрите еще раз …

ОТВЕТ:

— На картинке 10 лиц