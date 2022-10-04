7 примет, как преодолеть финансовые трудности и забыть про бедность

Существует много примет, связанных с финансовым благополучием в семье. Большинство из них пришли к нам из глубокого прошлого, а это значит, что они проверены временем. Самое интересное, что иногда к безденежью приводят действия, которые напрямую с деньгами не связаны. Люди могут совершать какие-то привычные бытовые поступки и даже не догадываться при этом, что так они вредят своему финансовому благосостоянию.

Чтобы избежать глупых ошибок и не навлечь на себя бедность, нужно знать проверенные временем народные приметы. Конечно, в современном мире люди часто относятся к мудрости наших бабушек скептически. Но почему бы не испытать эти простые действия на себе? И потом уже делать выводы.

Нельзя подметать к порогу.

Если мыть пол или мести веником по направлению к входной двери, то можно сослужить себе медвежью услугу. Таким образом, из дома «выметается» благополучие и достаток. Уборку нужно начинать от порога и продвигаться вглубь дома.

Нельзя мыть пол, если на небе нет Солнца.

Мы говорим сейчас не про ясную погоду, а про то время суток, когда Солнце еще не взошло или уже покатилось за горизонт. С уборкой нужно управиться за время светового дня, иначе вы навлечете на семью финансовые трудности.

В доме должен быть только 1 веник.

Если веников 2 или больше, то это к бедности. Еще один нюанс: стоять веник должен обязательно ручкой вниз.

Нельзя на столе оставлять пустые банки или бутылки.

Бутылки выносите из дома, но пока они в квартире, поставьте их на пол. В банки можно что-то положить, например, мелочь. Так они уже не будут пустыми.

Нельзя вечером выносить мусор.

Многие слышали эту примету, да вот только не знают, почему нельзя так делать. Считается, что если выбрасывать мусор после заката, то это к ограблению.

Соль и хлеб вечером не одалживают.

Это тоже к нищете и проблемам с деньгами. Но что же делать, если соседка на пороге и просит одолжить хлеба? Не прогонять же? В таком случае подарите ей этот хлеб. Скажите, что не надо возвращать, что вы не одолжили, а отдали просто так.

Нельзя стряхивать скатерть на пол.

После того, как ушли гости, хозяева начинают уборку. Бывает, что скатерть не выносят на улицу, а стряхивают прямо на пол, ведь сейчас планируется этот пол подметать и мыть.

Так вот, поступать так ни в коем случае нельзя, иначе вы откроете двери для бедности и сами пригласите ее в дом. Это очень плохая примета. Не поленитесь выйти на улицу и стряхнуть скатерку там.

Пусть благополучие и финансовая стабильность будут вашими друзьями всегда!

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А вы знали об этом?

Из всех людей в истории, французский король Людовик XIV, скорее всего, был самым дурно пахнущим. Он использовал свой трон в качестве туалета, причем даже во время проведения придворных заседаний. Нетрудно представить себе, какой запах стоял в помещении. Причем, исходил он не только от трона — король купался всего три раза за всю свою жизнь. Вонь он пытался замаскировать, заполнив свои комнаты цветами и обливая себя духами.

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