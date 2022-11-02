Чудотворная молитва ангелу-хранителю о помощи

Каждый по-своему ведет разговор с Богом. Не поверите, но даже атеист! А вот в моменты бед или несчастий, люди похожи друг на друга в плане беспомощности и поиска опоры.

Всем необходима поддержка. Находят ее порой в духовности или, иными словами, вере. Давайте рассмотрим, когда человеку нужна молитва ангелу-хранителю о помощи. Как ее правильно читать? Помогает ли она?

Кого станем просить о помощи?

Вы представляете себе ангела? Какой он? Это важно. Ведь говорить о сокровенном с тем, о ком не имеешь понятия, сложно, даже более того, невозможно! Разве будет работать молитва ангелу-хранителю о помощи, обращенная в пустоту? Из нее только эхо может вернуться, да и то пустое. Наверняка вы понимаете, что речь идет не о знакомстве с физической оболочкой небесного жителя, тем более таковой еще никто не видел. Ангел живет в вашей душе. Его необходимо почувствовать. А если вам нужен визуальный образ, то милости просим в храм к иконам. Там, кстати, молитва ангелу-хранителю о помощи легче и проще произносится. Сами попробуйте. Но пока об иконах. Выбирать себе ангела рекомендуют по имени. Даже у некрещеных есть святой покровитель. Справьтесь о том, какой из ликов связан с вашим именем. У некоторых людей есть несколько святых.

Чего не может ангел-хранитель?

Тогда выбирают того, чей день выпадает на дату рождения (или рядом). Так можно определить своего ангела. Хотя некоторые люди его чувствуют. Они смотрят на икону и «слышат» от нее ответ. С этим образом и разговаривают. Следует понимать, что ограничений в данном случае не существует. Марьям или Варварам вполне позволено просить помощи у любого святого, которому они доверяют.

Теперь давайте разберемся, с чем обращаться к своему покровителю. Молитва ангелу-хранителю о помощи все-таки имеет некоторые ограничения. Они связаны, как правило, с духовными скрепами веры. Понимаете, раньше таковых вопросов не возникало. Людей сызмальства воспитывали не только верующими, но и относительно грамотными в данном отношении.

Заповеди Господни любой знал назубок. Теперь можно встретить граждан, уверенных в том, что их врагов должен уничтожить ангел-хранитель! Молитвы к ангелу-хранителю не могут содержать агрессии, как любое обращение к Господу. Когда вы разговариваете с небесным покровителем, это все равно что напрямую общаться с Христом! А разве можно от него требовать зла для других его любимых детей? Такое недопустимо. Если хотите попросить помощи у ангела-хранителя, то остыньте. Не стоит в таком состоянии разговаривать с ним. Зря только воздух сотрясать станете. Еще не стоит на покровителя обижаться. А то ведь как бывает. Думает человек, прочитана не единожды молитва ангелу-хранителю, скорая помощь тут же явится. Так не всегда случается. Покровителю необходимо доверять. Он лучше знает, как вам помочь.

Что он делает?

Тут хорошо бы конкретизировать «компетенцию» вашего личного ангела. Иной раз люди ждут от него слишком многого, не испытывая никакой благодарности за реальную поддержку. Если так относиться, то покровитель оставит вас в одиночестве. А это очень плохо. Как же вас оберегает ангел-хранитель? Молитвы к ангелу-хранителю желательно формулировать позитивно, но конкретно. Поверьте, он и так рядом с вами постоянно. Покровитель оберегает человека, отводит от ненужных неприятностей, подсказывает и направляет. Вы этого не чувствуете? Так прислушайтесь. К примеру, припомните свои сны. Сколько раз они предвещали те неприятности, что впоследствии так печалили и раздражали? Это работа ангела. Он неусыпно следит за своим «хозяином». Не спит и не отвлекается. Это его работа. Кстати, у некоторых людей несколько подобных покровителей. Ангел всегда откликается на просьбы событиями в жизни, случайной встречей с нужным человеком, неожиданной радостью или другим, не менее экзотическим способом. Нужно научиться это понимать. Чаще всего такое умение приходит с опытом. Теперь мы смело можем заняться практикой.

Защитные молитвы

Молитвы ангелу-хранителю чаще всего направлены против злых сил. Вы же знаете, что в мире много несправедливости. Человека могут сглазить или проклясть. Ангел старается уберечь своего «хозяина» от таковой напасти. А попросить его об этом рекомендуется такими словами: «Ангел мой всесильный! Открой мне путь счастливый! Защити от страсти, от нечисти и напасти, от оговора и вражеского приговора, от внезапного горя и болезни, от вора в ночи, от гнева дурного и слова худого! Прибудь со мной вечно. А смертный час настанет, пусть ангел в изголовье встанет! Аминь!» Считается, что эти слова придают сил и уверенности. Молитесь, когда чувствуете себя нехорошо или тревожно. Слова не просто вызволят вас из лап страха или уныния, но и помогут почувствовать небесное покровительство. Знаете, хорошо бы начинать молиться перед иконой своего святого. Так вы быстрее поймете, какие знаки он вам подает, осознаете его реальность, научитесь понимать.

Молитва о благополучии

Говорят, что материальные дела вершатся только на земле. Однако давайте порассуждаем. Вот вы ходите на работу, получаете и тратите заработную плату. Она велика? Если нет, то почему? Скорее всего, вы устроились на то место, которое нашли. А ведь могло быть иначе. Попросите помощи у ангела. Он подтолкнет на дорогу, ведущую к прибыли и благополучию. Описанный случай, конечно, упрощение. Но это еще не говорит о бесполезности обращения к покровителю. Если желаете, чтобы молитва ангелу-хранителю для материального благополучия помогла, то прочтите ее в день рождения. Считается, что в это время покровитель находится совсем близко. А текст таков: «Мой ангел-хранитель! Иди впереди. Преграды с пути моего смети! Чтоб враг убегал, поджавши хвост. Чтоб доход семьи шел только в рост. Пошли мне благополучия дар. Пусть жизнь станет прекрасной, охраняемая силой твоей всевластной! Аминь!» Такие слова уместно повторять каждое утро. Напоминайте и себе, и покровителю о том, что стремитесь к доброй, праведной жизни, наполненной прекрасными эмоциями и творческими делами.

В день рождения

Еще раз упомянем о том, что в момент появления на свет ангел стоит рядом с человеком. Такое повторяется каждый год. К этому дню покровитель готовит собственные подарки своему «хозяину». Но вы можете его еще о чем-нибудь попросить. Для этого только подняться придется пораньше. Желательно свечку зажечь, поблагодарить ангела за все, что он для вас делает. Выйдите на улицу. Встаньте лицом к восходящему солнцу. Скажите так: «Ангел мой! Благодарю тебя за силу и мощь, без которой мне быть невмочь. Ты друзей привлекаешь, врагов грозно отгоняешь. Когда духом я паду, ты не дашь попасть в беду! Прошу тебя (описать коротко просьбу)! Пусть исполнится так, как будет лучше всего для меня и окружающих людей! Аминь!» Теперь можно возвращаться в дом, принимать поздравления. Будьте уверены, одно из них станет откликом на вашу просьбу или неким знаком, подсказывающим, в каком направлении действовать. Конечно, если в душе живет вера в чудеса. А то, как только детство заканчивается, люди забывают о волшебниках, чем сильно обижают своего ангела. Улыбнитесь ему и скажите, что искренне верите в его существование.

В моменты беды и горя

Существуют специальные слова. Не дай Господь вам такой ситуации, когда они пригодятся. Имеется в виду чудотворная молитва ангелу-хранителю. Ее вспоминают тогда, когда никакой надежды уже нет. Впереди - пропасть отчаяния. Человек не видит никаких перспектив, все вокруг выглядит мрачным и угрожающим. Сами понимаете, никому такого не пожелаешь. Порой человек отчетливо осознает, что рядом только враги, старающиеся навредить и унизить. Положиться он может лишь на ангела. Не медлите, коли случилась беда. Молитесь в любом месте и положении. Говорите так: «Мой ангел! Прибудь со мной всегда и везде! Не оставь в лютой беде. Покровом крыл защити! Веру и силы мои укрепи! Ангел мудростью поделись! Помоги выбраться из бездны ввысь! К Господу обратись! Пусть грехи мне простит и в горе укрепит! Аминь!»

Чтобы сложились благоприятные обстоятельства

Знаете, иной раз удача бывает важнее всего. Когда студент сессию сдает, к примеру. Или если нужно поговорить со строгим начальником. Перед таким событием тоже можно к ангелу обратиться. Ему следует иной раз объяснять суть своих проблем земных. Поймите, небесный житель более о душе печется. Поэтому и нужны молитвы и заговоры к ангелу-хранителю. Чтобы объяснять, каковы проблемы здесь, в нашей грешной обители. А слова такие говорите: «К семи ангелам взываю! Господа заповедь поминаю! Он сказал, кто молиться станет, к тому семь ангелов спустятся с небес. На крылах унесут, в беде спасут! Господи! По молитве сей дай своему рабы (имя) счастье познать, удачу увидать и за хвост поймать! Аминь!»

Об исполнении желания

Если чего-то очень хочется, то стоит посоветоваться с ангелом. Господь создал мир, чтобы дети его были счастливы. Коли мечты не исполняются, то в этом может заключаться высший смысл. Спросите у покровителя своего. Только время ему дайте знак подать. Если он окажется положительным, то расскажите перед иконой о своей мечте. Попросите страстно и искренне о помощи. А не понимаете пока знаков, так без них расскажите о грезах. Ангел обязательно услышит. Только не ждите неисполнимого. Как говорят восточные мудрецы, всему свое время. Ангелы, похоже, с этим согласны.

В испытании

Знаете, некоторые люди испытывают страх перед публикой или начальником, высотой или лифтом. Всякие приходят в голову тревоги. Чтобы укрепить уверенность, говорите такие слова: «Ангел прекрасный и мудрый! В сердце мое любовь и добро всели! Помоги мне себя осознать, место в жизни свое узнать! Чтоб мог взойти к мастерства высотам, чтоб работа спорилась, достаток радовал. Чтоб враг другом оказался, верен был тот, кто раньше клялся. Ангел, укажи путь к гармонии счастья, пусть минуют меня все беды и напасти! Аминь!»

Напоследок совет

Люди зачастую не верят в ангелов потому, что не понимают, как они действуют. Сильно уж мы стали реалистичными, логику нам подавай, все с точки зрения науки объясни. Это, понятно, личный выбор. Но икону ангела своего купите и поговорите с ним. Может, через какое-то время осознаете чудесную истину. В нашем сугубо прагматичном мире есть место чуду! И оно рядом с вами! Поверьте, иной раз ощущение чуда намного действеннее, чем все умные рассуждения, хитрые планы и высокоточные расчеты! Удачи!