Что запрещено британской королевской семье

Королевская жизнь, – какой представляется она простому обывателю? Роскошь, вседозволенность, одним словом – не жизнь, а рай земной. Но, не все так просто и безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно посмотреть на длинный список запретов, которым вынуждена подчиняться британская королевская семья.

Более трехсот лет назад, в 1701 году, был принят закон, по которому британские монархи обязаны были относиться только к Англиканской церкви. Браки членов королевской семьи с представителями других религиозных конфессий строго запрещались. Только в 2011 году этот запрет был отменен.

Игра «Монополия» пользуется большой популярностью во всем мире. А вот британским монархам и членам их семей играть в нее запрещено, так как «Монополия» среди высшей английской аристократии признана недостойной забавой. Об этом стало известно после того, как герцогу Эндрю (сыну королевы Елизаветы II) подарили коробку с такой игрой, но тот заявил, что «Монополия» в августейшей семье запрещена. Кстати, родственники королевы должны принимать абсолютно все подарки, а уж потом решается – как с ними поступить.

В Великобритании, как впрочем, и в России, избирательное право имеют граждане страны, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Такое же право есть и у королевской семьи, но пользоваться им не принято: ведь политические предпочтения монарха могут серьезно повлиять на результаты голосования.

Почти тысячу лет назад король Эдвард III запретил английским королям носить меха, посчитав это непозволительной роскошью. Запрет распространяется лишь на одежду, а вот воротники и шапки из меха допустимы. Правда, действующая правительница иногда нарушает это правило. Так в 1994 году она приезжала в Россию в шубе, а однажды пришла в ней в Англии даже на рождественскую службу, вызвав недовольство защитников животных.

К гардеробу королевской семьи вообще предъявляются строгие требования. До 8 лет мальчики обязаны носить шорты, только после того, как они достигнут указанного возраста, им разрешаются брюки. А черную одежду носят только в знак траура. При этом, даже отправляясь в поездку, необходимо взять с собой черную одежду – вдруг внезапно умрет кто-либо из родственников.

В мире много коллекционеров автографов известных людей. Вот только получить на память подпись кого-либо из родственников Елизаветы почти невозможно – раздавать автографы им тоже запрещено. Правда, правил без исключений не бывает, в 2010 году принц Чарльз посетил город Корнуолл, пострадавший от наводнения. Одна из дам была так настойчива, что принц все-таки отступил от обычая семьи, написав «Чарльз 2010».

Семейные путешествия, это, конечно, хорошо. Но, есть риск, что, в случае какой-либо трагедии, наследников может просто не остаться. Приходится соблюдать осторожность, совершая перелеты разными рейсами.

Бракосочетание королевы Елизаветы с Филиппом было в далеком 1947 году. Но даже 70 лет совместной жизни не дают право мужу королевы идти рядом с ней, Филипп всегда должен следовать на два шага позади.

И это далеко не все запреты. Например, в семье королевы не принято есть моллюсков и ракообразных, чтобы избежать отравлений. Вот только поговаривают, что принц Чарльз часто нарушает этот запрет, так как является большим любителем морепродуктов.

Источник : https://i-fakt.ru/chto-zapreshheno-britanskoj-korolevskoj-se...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Жалею, что вышла замужhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43131541372/

Почему нельзя плакать перед зеркалом https://otari.mirtesen.ru/blog/43085077896/

10 вариантов уничтожения человечества из космоса https://otari.mirtesen.ru/blog/43900283252/