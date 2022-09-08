 А вы знали об этом?(Статья 43)

1.

Самое страшное наказание в Запорожской Сечи было погребение заживо. Такая казнь, по словам историков, была обычным наказанием за убийство казаком другого казака. Ритуал казни, применявшийся запорожскими казаками, описан в повести Николая Гоголя «Тарас Бульба». «Тут же, при нём, вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землёю, – писал Гоголь. Такая казнь, по словам историков, была обычным наказанием за убийство казаком другого казака. По-видимому, захоронение человека под гробом символизировало тяжесть совершённого злодеяния. Вес гроба, поставленного поверх тела, усиливал мучения жертвы – закопанный в землю преступник задыхался намного быстрее. У Николая Марковина в «Очерке истории Запорожского казачества» описан и другой вариант казни – когда убийцу клали в один гроб с убитым. В этом случае преступник умирал дольше, испытывая ужас от постоянного соприкосновения с холодным разлагающимся телом покойника.

Жестокость казачьих казней объясняют тем, что Запорожская Сечь представляла собой сугубо мужское общество, ориентированное на войну. По своему происхождению обычай запорожской казни, возможно, восходит к древним языческим жертвоприношениям.

Известно, что в древнем Риме девственниц-весталок хоронили заживо, если они не сохраняли девства. Даже в более поздние времена представители народа бари в Судане заживо закапывали лучших девушек племени в жертву богине Земли. А племя динка в том же регионе до конца XIX века хоронило живыми почитаемых народом вождей. С течением времени обычай погребения заживо у запорожцев отошёл в прошлое. В раннюю эпоху Запорожской Сечи казаки, например, сажали преступников на острый кол – это называлось «столбовой смертью». Данный вид казни, как полагал историк Дмитрий Яворницкий, запорожцы заимствовали у поляков. Но самым популярным оставался другойвид казни – всенародное избиение преступника киями (дубинками).

2.

В 1960 году Хемингуэй вернулся с Кубы в США. Его мучили частые депрессии, чувство страха и неуверенности, он практически не мог писать — а потому добровольно согласился пройти лечение в психиатрической клинике.Ему был поставлен диагноз : Острая депрессия, умственное расстройство. Хемингуэй перенес 20 сеансов электрошока, об этих процедурах он отозвался так: «Врачи, которые делали мне электрошок, писателей не понимают: Какой смысл был в том, чтобы разрушать мой мозг и стирать мою память, которая представляет собой мой капитал, и выбрасывать меня на обочину жизни? Это было блестящее лечение, вот только пациента они потеряли». По выходе из клиники Хемингуэй убедился в том, что по-прежнему не может писать, и предпринял первую попытку самоубийства, однако близкие сумели ему помешать. По просьбе жены он прошел повторный курс лечения, но намерений своих не изменил. Через несколько дней после выписки он выстрелил себе в голову из любимой двустволки, зарядив предварительно оба ствола.Идеи, подаренные миру: Идея «потерянного поколения». Хемингуэй, как и его товарищ по эпохе Ремарк, имел в виду конкретное поколение, перемолотое жерновами конкретной войны, однако термин оказался уж больно соблазнительным и удобным — с тех пор каждое поколение находит причины для того, чтобы считать себя потерянным.

2.

Тоннелем смерти давно уже называют в Москве Лефортовский тоннель и автомобилисты, и сотрудники ДПС. Такое отношение вызвано огромным количеством аварий, которые происходят на этом участке с человеческими жертвами. Из-за чего такая удручающая статистика? Специалисты предлагают и мистические, и психологические, и иные версии объяснения аномальной аварийности. Галина Сугак в книге «Сюрпризы третьего кольца» приводит свидетельства очевидцев и участников многочисленных аварий в тоннеле, и почти все они говорят о белесых человеческих фигурах и полупрозрачных автомобилях, что видели в свете фар в полумраке тоннеля. Чаще всего, именно желая избежать столкновения с этими «призраками», водители и уходили с полосы, что приводило к аварии. Люди, склонные к мистическим объяснениям событий, говорят о плохой энергетике места. Ведь на этом месте раньше было кладбище, которое снесли при строительстве тоннеля. Внезапное чувство тревоги, страх, паника — часто посещают водителей, въезжающих в тоннель. Но сказать однозначно, что же становится причиной аномальной аварийности пока никто не может. Водители же все чаще предпочитают потерять время и объехать опасный тоннель.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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