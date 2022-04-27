Какие загадки хранит икона Божьей Матери из Гваделупы, созданная по преданию самим Господом 500 лет назад

Иконы и изображения Богоматери считаются не только самыми распространенными в церквях и храмах. Некоторые из них имеют статус чудодейственных и нерукотворных. Одна из них, это Дева Мария Гваделупская, которая является одним из главных святыней Латинской Америки.

На протяжении 500 лет она находится в базилике на холме Тепейак в Мехико. После ряда исследований ученые смогли выявить необычные факты, которые не имели научного объяснения. В наше время к иконе запрещено близко подходить, но ей можно поклониться и попросить помощи.

История Гваделупской Примадонны

Изображений Богородиц очень много за всю историю.

Не секрет, что образ Девы Марии или Богородицы множество раз преподносился в различных ипостасях на протяжении всей истории человечества. Одна из них Дева Мария Гваделупская является святыней для народов Латинской Америки. Причем она существенно отличается от образов других Богородиц. Дело в том, что Гваделупская Примадонна имеет смуглый оттенок кожи. Однажды появившись на куске ткани, этот образ сохраняется в течение 500 лет и считается нерукотворным.

История появления Девы Марии Гваделупской очень необычна. Оказывается, что еще в 1531 году на земли Южной Америки пришли завоеватели.

У местного населения индейцев были свои божества, которым они долгое время поклонялись. Но священники сразу попытались обратить местное население Латинской Америки в христианство. Их святилища нещадно уничтожали. Индейцы с неохотой соглашались менять свою веру. Явление Девы Марии Гваделупской было настоящим чудом. Эта история произошла с пожилым индейцем Куаухтлатоатцином, который при крещении получил новое имя Хуан Диего. Как-то он направлялся в церковь и шел мимо холма Тепейак. Неожиданно Диего услышал завораживающую музыку. Перед ним появилась молодая и красивая девушка со смуглой кожей и черными, как смоль, волосами.

Перед Хуаном Диего появилась Дева Мария со смуглой кожей и черными волосами.

Девушка назвалась Девой Марией. Она сказала, что если построят в ее честь храм, то она будет защищать всю страну и каждого жителя. Примадонна взяла с Диего слово о том, что он пойдет к епископу и выполнит ее поручение. Индейцу пришлось несколько раз подтверждать, что ему действительно являлась Дева Мария. Богородица в качестве подтверждения дала ему несколько роз для епископа. Хуан завернулся их в тильму. Настоящее чудо случилось, когда крестьянин развернул тильму перед епископом и окружающими.

На холме Тепейак индейцы поклонялись богине Тонацин (Сиуакоатль).

На ткани проявилось изображение Богородицы. В честь Девы Марии Гваделупской построили базилику на холме Тепейак. Там до сих пор хранится индейский плащ с изображением святыни. Что интересно, пресвятая Гваделупская Примадонна была непросто так популярна у индейцев. Оказывается, что на месте базилики на холме Тепейак уже было древнее святилище богини плодородия и деторождения Тонацин (Сиуакоатль). У ацтеков и индейцев она изображалась, как Мадонна с ребенком на руках.

Пульс и температура у иконы

Согласно легенде, образ Девы Марии Гваделупской 500 лет назад проявился на ткани индейского плаща, перешел в икону. Но это еще не все чудеса изображения. Некоторые эксперты утверждают, что этот образ имеет пульс, нормальную температуру тела как у живого человека, а также зрачки Богородицы могут реагировать на свет. Все эти чудеса были обнаружены на ткани, где находилось изображение. Согласно некоторым источника, подобные исследования проводились космическим агентством NASA. Эта сенсационная новость облетела весь свет. Однако оказалось, что NASA ничего об этом не знает и никаких исследований относительно изображения Девы Марии Гваделупской не проводило.

NASA никогда не проводило исследования относительно феномена Девы Марии Гваделупской.

В 1979 году профессор и биофизик из Америки ирландского происхождения Филипп Каллахан провел ряд исследований Гваделупской Примадонны. Изображение подверглось многократному фотографированию в инфракрасном излучении. Этот метод часто используют эксперты для исследования старинных произведений искусства. Так выявляли элементы слоев краски на картинах или иконах. Каллахан рассказал, что для определения пигментов краски изображения нужно провести подробный химический анализ.

Изображение Девы Марии на тильме вызвало у ученых много вопросов.

Биофизик действительно на тот момент являлся консультантам в NASA. Однако все исследования образа Девы Гваделупской он проводил исключительно самостоятельно. Что интересно, Каллахану не удалось обнаружить наличия пульса, температуры или реакции зрачков на свет у Богородицы. Вероятно, это просто фэйк, который распространяли почитатели Девы Марии Гваделупской, с целью привлечения большего внимания к ней.

Что говорят об иконе ученые

Долгое время Гваделупскоая Примадонна была окутана тайной, и считалась настоящим чудом в мире. Огромное количество паломников стремились попасть в базилику, где находилась икона. А поскольку это изображение считалось чудотворным, то каждый просил о помощи, надеясь на чудо. Не смогли остаться в стороне и ученые. Эти люди не верят в чудеса. Они всегда пытаются найти реальные доказательства всего происходящего. Главная цель исследований понять, кто же все-таки нарисовал Деву Марию или это действительно божественное творение.

Под разными углами изображение может изменять оттенки, как некоторые бабочки или другие живые существа.

Группа ученых провела исследования в 1970 году. Химический анализ показал, что краски имеют неизвестную природы. Было замечено, что если посмотреть на них под разными углами, то они способны изменять свои оттенки. Такое явление есть у некоторых живых существ в природе. Например, у некоторых бабочек или птиц. Особый интерес вызвал и сам холст с изображением. Волокна ткани имеют кактусовую природу. Прежде чем наносить изображение на холст его грунтуют. Это делается для того, чтобы убрать просветы, из-за которых краска не сможет держаться. Но здесь нет грунтового слоя, и краска держится на протяжении 500 лет.

На холме Тепейак построили базилику в честь Девы Марии Гваделупской.

Кроме того, поразительно сохранились как материал, так и само изображение Девы Марии Гваделупской. А ведь ткань, изготовленная из кактуса, как правило, может сохраниться не более 30 лет. А тильма с Богородицей находилась в жестких условиях (контакт с воздухом, копоть свечей в базилике, контакт с прихожанами) в течение первых 150 лет. Еще одно необъяснимое чудо, которое удалось обнаружить ученым, это зеркальное отражение в глазах Гваделупской Примадонны нескольких объектов. При тысячном увеличении удалось увидеть 13 человек. Если посмотреть это в лазерном свете, то все плоские объекты становятся объемными. Учитывая, что в XVI веке еще не было таких высокоточных технологий, то кто же смог такое изобразить. Икона Богородицы явно обладает сильнейшей защитой. Кислота, случайно попавшая на нее при реставрации, привела к образованию белого пятна, которое само исчезло через трое суток. А взрыв, подстроенный террористами, не смог ее повредить.

Какие иконы считаются чудодейственными в наше время

Среди чудодейственных икон отмечают Казанскую и Владимирскую Богоматерь.

В современном мире не только икону Девы Марии Гваделупской считают чудодейственной. Есть и другие изображения Святой Богородицы, к которым стремятся попасть паломники с надеждой на чудо. Согласно мнению экспертов есть 2 вида подобных икон:

• чудодейственные, к которым обращаются люди с просьбами о помощи и поддержке;

• мироточащие, которые подают знаки, предупреждая людей о том, что пора каяться и жить по заповедям Господним.

Чаще всего, такие иконы считают нерукотворными, то есть это творение Господне, а не человека. Понятно, почему они могут исцелять, помогать или предупреждать о чем-то. Среди известных чудотворных икон можно отметить:

• Казанскую икону Богоматери, которая защищала русский народ со времен Петра I;

• Владимирскую икону Богородицы, избавляющая людей от всяких бед и неприятностей.

В Волгоградской области в храме Святого Николая Чудотворца замироточили все иконы.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2463845705730231097/

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