Почему вторые браки часто заканчиваются разводом?

Далеко не всем удается сразу встретить того самого человека. Многие вступают во второй и даже в третий брак. Но, согласно статистике, такие браки чаще заканчиваются разводом, чем первые. И вот почему.

Конечно, «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», но специалисты выделяют семь причин, по которым распадаются повторные браки.

1. ОБЩЕНИЕ С БЫВШИМИ

«Многие вступают во второй брак, когда отношения в первом не закончены. Общение между бывшими супругами продолжается, это подрывает доверие в новом браке», – объясняет психотерапевт Курт Смит.

2. ФИНАНСОВЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ

«В первом браке у супругов совместный бюджет и общие финансовые цели, в последующих браках есть более весомые активы, чем при вступлении в первый брак. У них могут быть личные финансовые цели, над которыми они работали до вступления в брак, и они не хотят от них отказываться. Деньги во втором и последующих браках едва ли не основной повод для разногласий. Супруги часто расстаются из-за финансовых противоречий», – считает семейный консультант Аарон Андерсон.

3. ОТКАЗ ОТ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТА

«Тем, кто вступает в повторный брак, нужна консультация специалиста. Он задаст вопросы, на которые нужно ответить до свадьбы, так вы будете лучше понимать свои мотивы и получите представление о сложностях, которые могут возникнуть», – рассказывает Тина Тесина, психотерапевт.

4. ОТСУТСТВИЕ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

«Во втором браке часто люди живут на территории одного из супругов. Они знают, как сложно при разводе делить общее имущество. В случае ссоры один из партнеров забирает свои вещи и уходит, разводиться повторно не так страшно, как в первый раз», – говорит семейный терапевт Вирджиния Гилберт.

5. СЛИШКОМ ВЫСОКИЕ ОЖИДАНИЯ

«Многие «сбегают» от супруга, в котором видят только недостатки. Когда эйфория проходит, возникают аналогичные проблемы. Ожидания от второго брака часто бывают высокими, и пара не выдерживает испытаний семейной жизнью», – отмечает психолог Алисия Кларк.

6. ПОВТОРЕНИЕ ОШИБОК ПРОШЛОГО

«Мы хотим забыть прошлое, но будем повторять ошибки, пока не проанализируем историю и не узнаем о прошлом партнера. Только начав разговаривать обо всем, что было, мы лучше поймем друг друга и избавимся от чувства вины, страха и ревности по отношению к бывшим супругам. Мы поймем, в чем похожи с супругом, а в чем нет, узнаем, о чем он мечтает и во что верит. Знакомство с прошлым помогает распознать проблемы и не повторять их в новом браке», – уверяет Тина Тесина.

7. ДЕТИ

«Люди ждут любви и романтики, однако от первых браков у партнеров остаются дети, которые живут с родителями постоянно либо часть времени. Наличие детей у одного из супругов подразумевает появление дополнительных обязанностей у другого: отвезти ребенка домой ко второму родителю или забрать его оттуда, организовать совместный отпуск, сделать с пасынком домашнее задание, изготовить маскарадный костюм для падчерицы или поиграть с детьми в футбол. Дети отнимают много времени, и у вас может не быть возможности остаться наедине», – комментирует Аарон Андерсон.

Доводы, которые приводят специалисты, убедительны. Однако многие бывают по-настоящему счастливы лишь во втором, третьем или даже четвертом браке. Решать только вам.

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