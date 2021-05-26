Церковь Зосимы и Савватия: история святыни

Впервые о селе Гольяново упоминается в документах, датированных 60-ми годами XVII века. Свое название поселение получило благодаря небольшой рыбке гольян, которая в те времена в изобилии водилась в здешних водоемах. Тогда Гольяново принадлежало царю Алексею Михайловичу Романову. Через село пролегала старинная Хомутовская дорога, которая вела из Москвы прямо к великокняжеской пасеке, находившейся на берегу реки Клязьмы.

Строительство

Примерно в это же время и была возведена деревянная церковь Зосима и Савватия, чудотворцев Соловецких. Предположительно ее строительство началось по приказу самого царя Алексея Михайловича. После его завершения храм сразу же стал получать содержание из соседнего села Покровского, а также в его владение поступили десятина покосов и столько же пахотной земли. Именно на эти доходы содержался храм и его причт. Кроме того, вскоре в Гольяново построили еще и свечной завод.

После того как здесь возвели церковь Зосимы и Савватия, к этому населенному пункту больше нельзя было относиться как к приселку. С этого момента Гольяново стало полноправным селом. Известно, что эта церковь пользовалась популярностью у прихожан, так как ее посещали не только местные жители, но и крестьяне из близлежащих деревень: Абрамцево, Черницыно и Кобылино.

Возведение нового храма

С 1765 года село Гальяново вместе с соседними деревнями уже принадлежало Дворцовой канцелярии. Так как это имение не приносило никакого дохода, в начале XIX столетия оно было передано в частное владение. В 1805 году его купил некий Сергеев, а через шесть лет его хозяином уже числился надворный советник князь И. Н. Трубецкой. Кстати, в имение последнего входило не только село Гольяново, но и окрестные селения, такие как Суково, Абрамцево, Лукино и Никольское.

После окончания войны с Наполеоном и тотального разграбления французами усадьбы Трубецких в Говорове князь со своей супругой переехали в Гольяново. С их прибытием в селе началась новая жизнь. Имение Трубецких стало преображаться буквально на глазах: вокруг него разбили парк и создали большой водоем. С этого момента Гольяново стало считаться центральным имением Трубецких.

Эти преобразования задели и церковь Зосимы и Савватия. На месте старого деревянного храма возвели новый, из кирпича. Его освятили в 1842 году. Князья Трубецкие сыграли главную роль в возрождении церкви, так как являлись основными вкладчиками средств в строительство святыни.

Описание

Изначально новая церковь Зосимы и Савватия в Гольяново делилась на две части – зимнюю и летнюю. Первая из них состояла из придела, куда входила трапезная и престол, посвященный святым великомученикам Наталье и Адриану. Холодная же часть храма складывалась из четверика с престолом, организованным в честь преподобных Савватия и Зосимы Соловецких. Рядом с новой постройкой теперь возвышалась и каменная часовня.

Сама церковь Зосимы и Савватия была сооружена в очень модном в те времена стиле ампир, относящемся к позднему классицизму. Как уже было сказано выше, ее трапезная часть имела лишь один придел. А там, где сейчас находится «Живоносный источник», раньше бил живой ключ.

В конце XIX столетия усадьба Трубецких перешла в собственность Товарищества Балашихинской мануфактуры. В 1872 году большой надел размером более 2,5 тыс. десятин, куда входили села Никольское, Гольяново и несколько других окрестных деревень, оказался в руках купца А. Н. Прибылова. Здесь же продолжал производить свою продукцию и бывший когда-то царским свечной завод, принадлежащий теперь Московскому Епархиальному ведомству.

Возрождение

После Октябрьской революции Гольяново, как и всю страну, ждали значительные преобразования, которые не могли не задеть и церковь Зосимы и Савватия. В 30-х годах храм закрыли, а в его помещениях разместили макаронную фабрику. Только в конце марта 1990 года его наконец-то возвратили Православной Церкви после долгих лет осквернений и разрухи. На тот момент она представляла собой полуразрушенную постройку.

За последние годы храм значительно преобразился. Сейчас церковь полностью отремонтирована. На территории святыни разбит красивый цветник, а в его центре бьет фонтан. За церковью выстроили трехэтажную воскресную школу, где расположился также музей, в котором выставлены на всеобщее обозрение скульптуры и картины. Кроме того, в здании есть конференц-зал и работает библиотека. Сейчас не осталось и следа от былых руин, а величавая колокольня как когда-то своим перезвоном снова приглашает прихожан в храм для прославления Всевышнего.

Церковь Зосимы и Савватия Троице-Сергиева монастыря

Известно, что святыня в Гольяново не единственная, посвященная этим Соловецким чудотворцам. Существует еще один храм, расположенный на территории Троице-Сергиева монастыря. Эта церковь была возведена в 1635-1637 годах. Она сооружалась одновременно с каменными палатами, в которых позднее разместилась монастырская лечебница. Согласно старинной описи, изначально у храма имелось пять колоколов. Его стройные и правильные пропорции, а также необычайное убранство фасада с довольно щедрым использованием поливных зеленых изразцов, сделало его одним из самых интересных памятников архитектуры начала XVII века.

Церковь Зосимы и Савватия Троице-Сергиева монастыря сооружалась при активном содействии Александра Булатникова, который был назначен троицким келарем из числа монахов Соловецкой обители. Сейчас она выполняет функцию домового храма наместничьих покоев. В остальном же комплексе зданий расположились соборные палаты, а также покои самого наместника лавры.

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