Почему в Европе обрадовались, узнав о монгольском нашествии?

Западная Европа была мало известна монголам и не рассматривалась ими, как отдельная цель для похода. В то время она была еще достаточно бедна (но сильна в военном плане), а ее удаленность от степной зоны означала сложность в получении фуража для коней – главной движущей силы войны по-монгольски.

Но через несколько лет после смерти Чингисхана его потомкам стало понятно, что расходы на строительство новых городов и поддержание роскошного образа жизни монгольских владык сильно выросли, а получаемой дани не хватает на их покрытие. Так было запланировано завоевание западных стран – кипчаков, булгар и Руси. А после их покорения предполагалось выполнить завет основателя империи и дойти до «последнего моря».

На пути лежала Европа.

Поляки и венгры считались ее полуварварскими окраинами, а потому падение их государств под копыта монгольских коней рассматривалось жителями Запада как второстепенная проблема. На этот момент у них решался вопрос поинтереснее – кто будет править католическим миром, папа римский или германский император?

А эти два лидера не могли прийти к согласию насчет владений в Италии и полномочий епископов, а потому уже несколько лет обменивались взаимными проклятиями, походами и набегами.

Фридрих II даже был несколько раз отлучен от церкви, причем пик его противостояния с Римом пришелся как раз на том момент, когда монголы пускали под нож русские, польские и венгерские города.

Батый привел в Европу примерно 150 тысяч войска (а скорее всего, даже чуть меньше), причем после покорения Руси часть из них была отпущена домой. Не вызывает сомнения способность европейских королевств, действующих сообща, мобилизовать и пустить в бой превосходящие силы, но папа Григорий IX и император Фридрих II были в конечном счете избавлены от встречи с монголами, потому что верховный хан Угедей, умер в середине европейской кампании. Монголы отступили сразу же, как только пришло письмо из Каракорума о необходимости выбора нового правителя.

Но и до этого главные повелители Запада даже и не подумали прекращать конфликт и выступать против захватчиков единым фронтом, наоборот, они не оставляли надежд воспользоваться их приходом в своих целях. Хотя многие восточноевропейские народы были покорены либо разграблены монголами, жители Западной Европы смотрели на кочевников вполне позитивно.

Дело было в том, что они приветствовали войну чингизидов против мусульманского мира, с которым европейцы уже несколько столетий находились в состоянии конфликта. К тому же, в тот момент широко распространились сведения о восточных христианах несторианского толка, которых среди монголов имелось немало.

Европейцы твердо верили, что великий азиатский правитель пресвитер Иоанн придет им на помощь в крестовых походах и вернет Святую землю под христианское правление. Эти слухи не были надуманными – Ван-хан, изначальный покровитель Чингисхана, действительно создал крупную державу далеко на востоке. И даже после ее падения вполне существовала вероятность, что все монголы обратятся в христианство. Чтобы поспособствовать этому, католическая церковь посылала к ним множество миссионеров и даже строила храмы в самом центре их страны.

Именно поэтому Западная Европа, в целом, положительно относилась к монголам, поскольку они рассматривались как будущие христиане и потенциальные союзники против мусульман и русских.

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А вы знали об этом?

Жители деревни Енакиево на Украине стали бояться маленького мальчика, известного только по имени Саша К. В его близи стали происходить странные явления, включая спонтанные пожары, взрывающиеся лампочки, был даже случай, когда холодильник сам по себе перевернулся вверх тормашками.

Когда у отца Саши случился нервный срыв и соседи в панике вызвали полицию, мальчика забрали в Москву, где его обследовал физик. Доктор Адриянкин нашёл два возможных объяснения происходившему: 1) под влиянием духа Саша излучал энергию, которая вызывала спонтанные пожары и поджигала газ вблизи него. Либо 2) в этом был замешан полтергейст и точка. Дальнейшая судьба Саши неизвестна.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43526678883)

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