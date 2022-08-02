Была ли королева Виктория незаконнорожденной, куда пропал ген гемофилии и имеет ли Елизавета II право на престол

Ещё в 19 веке появились слухи, что королева Виктория родилась от Джона Конроя, служившего у принца Эдуарда старшим личным помощником. И если в то время слухи невозможно было доказать, то 20 век дал новую почву для сомнений — гемофилию, которая наблюдалась у многих наследников Виктории, но отсутствовала у её предков.

Почему вообще появились такие слухи? Отец Виктории принц Эдуард, герцог Кентский, прожив 27 лет с единственной фавориткой мадам Жюли де Сен-Лоран, не обзавелся наследниками. Один случайный ребенок, который появился у герцога от девушки "не тяжелого" поведения, ставится под сомнение именно из-за профессии его матери.

Герцог Кентский и дальше бы жил со своей любимой француженкой, если бы вдруг не оказалось, что наследников у Британского престола нет. Все сыновья Георга III принялись трудиться над продолжением рода в ускоренном режиме. Так Эдуарду, которому было уже за 50 лет, пришлось бросить Жюли и жениться на матери Виктории — Виктории Лейнингенской.

Герцогиня Кентская, мать королевы Виктории и Джон Конрой

В гонке "эмбрионов" пара Кентских победила. Но так как это был первый не холостой выстрел герцога, при дворе говорили, что пара смухлевала, пригласив в помощники Джона Конроя. Тем более что после смерти Эдуарда, Конрой принимал непосредственное участие в жизни Виктории и её матери. Был доверенным лицом герцогини и жил в её Доме в Кенсингтоне.

Начиная с 90-х годов 20 века, вышел ряд исторических книг, где авторы доказывали незаконнорожденность королевы Виктории, считая болезни членов королевской семьи прямым доказательством.

Герцог Кентски.й и королева Виктория. Они так похожи, какие могут быть сомнения в отцовстве принца?

Авторы утверждали, что гемофилия (проблема свертываемости крови) появилась в роду Виндзоров и распространилась среди королевских семей европы, именно с королевы Виктории. Но при этом у них исчезла порфирия - болезнь, которой страдали её предки (на самом деле это не так). Порфирия — болезнь с неврологическими приступами и элементами безумия, ярким симптомом которой являются пурпурная моча и острая реакция кожи на свет.

Особенность гемофилии заключается в том, что женщины являются носителями болезни, но почти никогда не имеют симптомов. А вот у мальчиков болезнь развивается с вероятностью 50%. Порфирией же болеют все, в независимости от пола.

кКролева Виктория, кронприцесса Прусская Виктория (дочка), принцесса Шарлотта (внучка) и принцесса Феодора (правнучка).

Исследователи не нашли в роду матери Виктории больных чем-то похожим на гемофилию, в роду Эдуарда Кентского также. А значит бракованый ген пришел откуда-то со стороны. Но вряд ли военный Джон Конрой, будучи гемофиликом прожил бы до 68 лет! А он дожил. Так что если и со стороны, то не от него точно.

Современные исследования гемофилии говорят, что на самом деле дефектный ген возник у Виктории именно из-за герцога Кентского. Потому что шансы того, что от отца старше 50 лет родится ребенок с гемофилией очень велики!

Красные обозначены все известные потомки королевы Виктории, которые были больны гемофилией.

На самом деле и порфирия, которая была у короля Георга III никуда не делась. Она так и осталась в роду Виндзоров. Ей страдала принцесса Шарлотта Прусская, внучка королевы Виктории. Это доказали в 1997 году, проведя экспертизу её останков.

В 70-х годах принцессу Маргарет подозревали в том, что она больна порфирией. Сестра королевы Елизаветы обладала несносным и переменчивым характером, часто носила темные очки и пряталась от солнца.

Но на прямой вопрос биографа не скрывает ли она заболевание, принцесса ответила:

“Я не больна порфирией”. И после секундной паузы добавила: “Это не я, это Уильям Глостерский”.

Так что, какие мы можем сделать выводы? Если опираться на факт наследственных заболеваний, имеет ли право королева Елизавета II находиться на престоле?

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На мой взгляд — да. Гемофилия не является доказательством того, что королева Виктория родилась не от принца Эдуарда. А наличие порфирии наоборот, доказывает их родство. Но на самом деле, только эксгумация останков кого-то из предков Виктории и сравнение их с ДНК современных членов БКС могут дать ответ. Но я сомневаюсь, что разрешение на эксгумацию будет получено, пока существует британская монархия.

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