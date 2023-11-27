Трансформация советского народа в российский народ и его отношение к народам бывших постсоветских стран

Хотелось бы выразить свою благодарность Член–корреспонденту Международной Академии наук и искусств писателю Василию Варги за совместное написание этой статьи!

Кто такие русские и чем они отличаются от остальных россиян и какое будущее государственное устройство пойдет на пользу всем народам, населяющим Россию? Однозначных ответов на подобные вопросы к ,сожалению,пока нет, хотя именно от этого сегодня зависит:благополучие и возрождение русского и других коренных народов Матушки России, которые, при ее исчезновении однозначно перестанут существовать!

Самая древняя формулировка, характеризующая национальную приверженность России,предположительно относится к XVI веку, когда монах Спасо-Елеазарова монастыря Филофей произнес :«Москва третий Рим, а четвертому не быть»!Большевики же после октябрьского переворота предложили формулировку «Пролетарии всех стран соединяйтесь!», которая, по мнению Фрейда, имеет ярко выраженный гомосексуальный характер.Таким образом, русскую нацию в XX веке можно охарактеризовать как: русское, советское, российское в этнополитическом плане.

С приходом к власти большевиков национальный вопрос стал одним из главных, поскольку они считали Российскую империю тюрьмой народов и поэтому выступили за национальное самоопределение народов России.Большевики в качестве основного ядра советского народа избрали русский этнос, который впоследствии стал «русским народом», а малые народы они отнесли к «младшим народам»!Со временем же коммунисты-ленинцы поняли унизительный характер выбранного статуса малых народов и ввели обобщающую формулировку «советский народ»! Подобная тактика отказа от национальных меньшинств позволила стереть грань между национальностями и лучше управлять многочисленными народами СССР.

Советские лидеры искренне считали национальный вопрос полностью решенным,а советскую нацию русским ядром — сформировавшимся, в политико-правовую субъектность!Одновременно с этим они не замечали, что

фактически русская нация перестала существовать, поскольку каждый русский человек перестал быть русским, и стал просто советским человеком после большевистского переворота,идейно подготовленного и осуществленного маленькой синагогой во главе трех евреев: Мордыхаем Леви(Марксом), Энгельсом и Лениным,рожденным Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности!Все эти бездарные и неадекватные философы с детских лет патологически ненавидели все русское,считая русских людей вторым сортом, годными только к тяжелой физической работе( "Утопия и бездарность марксизма – ленинизма"https://dzen.ru/a/ZGJmRaRufTADAxI7?referrer_clid=1400&)!

Одной из ошибок марксизма-ленинизма является сугубо экономический взгляд на мир, в результате чего не придается большого значения вопросам национальной культуры и национальной идентичности, объясняя все проблемы уровнем экономического развития.По мнению марксистов, если в регионе возникает какой-то межэтнический конфликт, то он обязательно связан с экономическим уровнем развития региона.В вопросах же сохранения национальной идентичности марксисты выступают за стирание границ между нациями!

Скажу больше, Коммунистический манифест представляет собой нигилистический принцип «интернационала», направленный против нации и национальной культуры.Именно поэтому национализм в начале XX века нанес существенный удар по марксизму, а межэтнические конфликты в социалистических государствах также никуда не исчезли!

Подобная политика не спасла СССР от русофобии, которая и сегодня наблюдается не только в постсоветских республиках, но и в самой России!Русофобией были заражены прежде всего национальные правящие элиты, которые были готовы использовать национальную консолидацию в целях борьбы с русскими.Таким образом, несмотря на заверения советского руководства о торжестве дружбы народов и об успешном создании советского народа, межнациональные конфликты в СССР не были решены и никуда не делись!

Таким образом,русская нация была согнута в три погибели и после дьявольского зомбирования сатанинскими силами отреклась от веры в Бога, от национальной гордости и погрузилась в вечное духовное рабство. Кровавый Ленин, палач русского народа, заменил им Всевышнего и стал для них земным богом! Даже сегодня многие русские носят его имя в своем сердце и считают, что,если бы не было Ленина, Россия превратилась бы в пустыню, которую следовало бы заселить евреями!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей, которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д., населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Скажу больше, вчерашние секретари райкомов, обкомов партии и комсомола, с рабским усердием выслуживающиеся перед партийным начальством, ринулись в бой, стремясь сделать советское утопическое коммунистическое общество полностью неуправляемым, продажным и ворюжным! Полная свобода – делай, что хочешь, рассуждай как хочешь!Большевики, придя к власти, подобно сексуальной утопии маздакизма, даже провозгласили свою «сексуальную революцию»(https://dzen.ru/a/ZQXLb1ZR7ibCJsSB?referrer_clid=1400&)! И вот эту виртуальную и порабощенную Матушку Россию палач народов Ленин назвал советской страной!

После же распад СССР освобожденным народами бывших постсоветских стран открылись дороги к национальному строительству, но эти народы по разному воспользовались предоставленной независимостью.Вместе с тем, когда они поняли, что они не просто этнос , но и самостоятельные политические субъекты, многие из них принялись за разборки,борьбу за чистоту расы, за свои якобы ранее ущемленные национальные права!

Аналогичное можно сказать и о некоторых народах, которые испокон веков входили в состав России и сегодня являются ее составной частью.Подобному развитию событий способствовали крайне националистические и неадекватные изречения некоторых государственных деятелей России,как , например, Д. Рогозина, который повторил ошибки большевиков,громогласно заявив: «Нацией в пределах России признается только один русский народ, а все остальные переводятся в разряд национальных меньшинств»!

Любопытно, что подобной тактики в свое время придерживался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который заявил:«Не нужна России национальная идея! Она опасна»!Однако позже в своей книге «Неистовый Жириновский» он выразил совершенно противоположную мысль «России нужны : прогресс, патриотизм, равенство национальностей и этносов, проживающих в российском государстве. Ядром национальной идеи Жириновский назвал «восстановление и возрождение Великой России и спасение русской нации»!

Трудно также согласиться с мнением Сергея Кургиняна, что в России есть полиэтническая государствообразующая русская нация и еще ряд не народностей и этносов, а именно наций, которые отличаются от русской неспособностью и неготовностью к самостоятельному государственному строительству!К сожалению, говоря подобное, ультраконсервативный политический деятель Кургинян даже не догадывается,что этим он ущемляет права и унижает достоинства малых народов!

Об этом напоминает и известный либеральный поэт и критик Поэль Карп, в перестроечные годы периодически делавшего русофобские заявления и одновременно предлагавшего «Создать Русскую советскую республику, отдельную от Татарской, Якутской, Чувашской и прочих входящих нынче в РСФСР, чтобы русские, обретя свой урезанный, но моноэтнический и юридически закрепленный дом, успокоились и оставили авантюрные побуждения наставлять другие народы»!

В этом отношении хотелось бы вспомнить мнения по этому вопросу российских общественных деятелей П.Б. Струве и М.О. Меньшикова, которые в построении единой русской нации с русским этническим ядром видели единственное спасение для России. Правда, Струве предполагал возможность ассимиляции большого количества этнических компонентов,в то время как Меньшиков допускал ассимиляцию лишь наиболее этнокультурно близких русским народов — украинцев и белорусов!

Безусловно,многие малые народы сами не просили российских царей их покорять, а большевикам вносить их в состав СССР(однозначно многие эти народы вошли в состав СССР насильно военным путем)!Видимо, из-за этого, а также из-за вышеуказанных националистических высказываний некоторых нерадивых российских деятелей,сегодня многие народы бывших постсоветских стран после распада СССР всячески противостоят России,даже стремясь разместить базы НАТО на территории своих стран, якобы для защиты от российской экспансии!

Одновременно с этим , учитывая то, что этим народам так или иначе была предоставлена независимость и их пребывание в СССР нельзя было сравнить с варварской колонизацией многих западных стран, их сегодняшние антироссийские действия трудно чем-то оправдать!Разве можно ,например, сравнить деятельность английского наместника в Индии с деятельностью российского наместника на Кавказе графа Воронцова - Дашкова, который сделал так много для развития грузинской культуры!Действительно, надо быть просто отщепенцем ,чтобы не видеть этой огромной разницы(https://dzen.ru/a/ZGADPVI3ImYrGemS?referrer_clid=1400&)!

Интересно, существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих якобы «поработителей»?К сожалению,визитной карточкой сегодняшней Грузии стали многочисленные грузинские бомжи, роющиеся в мусорных урнах!

Причем эти народы сегодня не учитывают главного, что НАТО нарушает собственное обещание о недопустимости продвижения на Восток, интенсивно приближаясь к российским границам. Ведь именно поэтому Россия была вынуждена разместить свои военные базы ,например,в Абхазии и Южной Осетии в первую очередь, чтобы защитить себя от неизбежной агрессии ЕС и НАТО с территории Грузии.Грузины же в этом случае не могут сказать: «А мы-то тут причем»!Как же не причем, если, непозволительно забыв провокационные уроки «Карибского кризиса»,с огромным желанием и энтузиазмом прописываются в лагерь врагов России, активно стремясь разместить базы НАТО вблизи от российских границ!

Именно поэтому некоторым странам и политическим деятелям давно следовало бы учесть, что небезопасно пытаться обеспечивать собственную безопасность за счёт угрозы безопасности соседней страны, тем более, если эта страна – великая ядерная держава!

Безусловно, на этом фоне необходимо пересмотреть национальные взаимоотношения этих народов с Матушкой Россией, тем более что ,несмотря на якобы независимость этих стран (слово «якобы» в этом контексте указывает на фактическую неоколонизацию этих стран Западом),они и сегодня массово незаконно пересекают российскую границу для заработков и лучшей жизни!И этот процесс с каждым днем становится трудно управляемым, тем более что ,несомненно,жалко приезжих голодных,казахов, узбеков, таджиков и т. д., сбежавших из своих, казалось бы «благополучных» и «независимых» стран!

Кроме того, для России неорабовладельческое отношение к мигрантам как это принято во многих европейских и особенно арабских странах неприемлемо.Причем не только по морально-этическим причинам, но и исходя из национальных интересов.Если ,например, для эмиратцев и катарцев индийские , пакистанские , филиппинские гастарбайтеры – это лишь люди второго сорта из далеких стран, то для России же таджики, узбеки и киргизы – это братские народы бывших постсоветских стран. А внушать соседу ненависть за обращение как с рабом – категорически нельзя, тем более что мы не хотим помогать этим западным «борцам за демократию» в разжигании русофобских настроений в этих странах и создавать новые «Антироссии» на наших границах!

Подобной тактика обязательно надо придерживаться, несмотря на то, что еще совсем недавно, когда рухнул Советский союз, эти же казахи, узбеки, таджики и т. д. в качестве «благодарности» за то, что им русские строили фабрики, заводы, дороги, электростанции, палками изгоняли русских, захватывая их квартиры и остальное имущество... А теперь они ,наоборот, оккупируют Москву и даже нагло «качают свои права»!

Коснемся слегка этой проблемы. Москвичи, как и все советские люди,как известно, чрезвычайно инертные и порой странные люди.Например, бывшего мэра-еврея Каца, в миру Лужкова, они просто боготворили и избирали бы его до гробовой доски свои мэром. А ведь именно Лужков продал с потрохами Москву южанам. В школах появились темнокожие ученики в соотношении 25 к одному русскому. Детские сады, огороженные высоким забором (Район Черемушки) стали сугубо армянскими, сугубо узбекскими и т.д.!

Как не парадоксально,но родители этих Оглы купили даже диплом об окончании медицинского вуза своему чаду, а потом купили должность врача в столичной поликлинике, в результате чего русских врачей осталось мало! Но вся беда в том, что многие из них ничего не знают. Они выпишут вам лекарство от зубной боли, если у вас обыкновенная кишечная непроходимость. Одновременно с этим средства массовой информации нам долдонят о невероятных достижениях в медицинском обслуживании населения и особенно стариков, которых так много и которые так долго живут однозначно из-за «учености» Оглы. Правда, поликлиники отремонтировали, и они теперь выглядят, как на «загнивающем» Западе, но вся гниль внутри – это советское общество в демократическом обществе!

Вместе с тем успокаивает, что есть подвижки в возвращении русских на свое цивилизованное историческое место, и выход из ямы, куда Великую Российскую Империю опустили большевики во главе с кровожадным Лениным. К сожалению, эта миссия возложена только на президента Путина, а надо бы , чтобы этими вопросами занималось все правительство, Государственная дума и все губернаторы, и все чиновники.Именно поэтому надо ужесточить наказание за национальный экстремизм, мздоимство, надо очищать города и прежде всего столицу России от агрессивных нелегалов, скандирующих русофобские заявления!

Окончательное возрождение и становление русской нации неизбежно!Господи, спаси и благослови Матушку Россию!

Р. S. Россия, в которой на огромной территории проживает 150 миллионов человек , непобедимая страна! Однако она временно была не только завоеванная большевиками, но и зомбирована, одурманена тремя представителями еврейской расы: Мордыхаем Леви(Марксом), Энгельсом и Лениным! Матушку Россию они лишили не только свободы, но и веры в Бога. Ленин заменил Бога и сам стал богом! Однако, мечта о светлом будущем просуществовала всего лишь сто лет и русский народ проснулся и отверг ее.

Однако огромная часть населения ,к сожалению,не расстались с коротышкой, палачом русского народа Лениным, который и сегодня валяется в мавзолее на Красной площади!Однако придет время и он уйдет в небытие, а молодое поколение, которому не лгали учителя в школах, что коротышка – бог и его учение бессмертно, уже будут другими совершенно людьми.Они поймут, что Коммунизм –это фикция, она базируется на хитром еврейском утверждении, что любой человек будет трудиться по возможности, а получать по потребности, что кто был никем, тот станет всем, что коммунизм – это общество равных возможностей, что земля, фабрики, заводы, полезные ископаемые принадлежат всем и никому конкретно.

Они поймут, что Коммунизм – это общество одинакового мышления, как мыслит вождь, так должны мыслить все, иначе ГУЛАГ.Они поймут, что Коммунизм – это рабство, а на селе крепостничество.Избавиться от еврейских постулатов, вернуться к христианской религии, помня, что нам дан короткий период жизни, в которой мы должны жить в мире и согласии, выдавить из себя звериное начало, вернуться в семью, мечтать о бессмертии нашей души, – вот наша идея. Пусть идея бессмертия в чем - то схожа с коммунизмом, но коммунизм что–то звериное, что –то рабское, а идея бессмертия нечто святое, мудрое, человечное!

Отвернувшись от коммунизма, Россия стала отстраивать разрушенные большевиками церковные храмы, но храмы полупустые, а оболваненный народ все еще тянется к палачу, взглянуть на коротышку, который так любил детей и уничтожал их как полудохлых мух. текст :

Хотите вернуться к Богу, молитесь каждый день и приучайте своих детей к молитве «Отче наш» В Евангелии от Луки :

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;

И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого

Сколько мудрой философии в этой короткой молитве!Старайтесь творить добро людям, которые вас окружают, они воздадут вам сторицей. Вы увидите как мир изменится для вас, откажитесь от бульварной литературы, ничего общего не имеющий с реальной жизнью. Гнилое общество, как в Америке, так и в России воспитано на ненависти друг к другу.

Русские люди, проснитесь, верните свою национальную принадлежность, мудрость, гордость. Уважайте национальные традиции других народов. Пусть они у вас учатся и вы у них учитесь. У евреев, которых мы так часто ругаем, есть своя хорошая традиция: еврей еврея не продаст за миллион, а русский русского ,к сожалению,продаст за бутылку!

Член Союза писателей (ИСП); Член–корреспондент Международной Академии наук и искусств писатель Василий Варга!



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Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер.Именно после этого Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!