Четыре сценария настоящего конца нашей планеты

Самый большой взрыв, когда-либо случавшийся на Земле. Ядерная война и последующий ущерб окружающей среде — один из возможных концов человечества

Это не просто пророчества — это неизбежность. Несмотря на то, что сегодня нас более семи миллиардов человек и это число постоянно растет, в нынешней форме люди живут меньше миллиона лет, а все высшие приматы жили всего несколько миллионов лет.

Говоря с позиции эволюции, человеческие существа — или homo sapiens — существовали лишь короткий миг: менее полумиллиона лет. И насколько нам известны пути эволюции, уже через несколько миллионов лет людей на планете не будет

Какая часть поколения будущих людей сохранит эти гены — это уже неважно; даже если через миллионы лет потомки современных людей все еще будут ходить по земле, они уже не будут людьми. Люди сами сталкиваются с давлением меняющейся планеты с ограниченными ресурсами, других людей (в форме ядерного, химического или биологического окружения) и природы (в форме болезней). Будет ли он по вине катастрофы, падения астероида, случится или нет, конец человечества неизбежен. Мы просто вымрем в этом мире, и неважно, выживут наши потомки или нет. В геологических и астрономических масштабах это случится скорее раньше, чем позже, и станет первым «концом света» для нас.