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Четыре сценария настоящего конца нашей планеты

Четыре сценария настоящего конца нашей планеты

Нибиру. Планета Х. Апокалипсис календаря майя. Раскол. Новый Великий потоп. Неудержимое пламя. Библейское пророчество. Супервулкан.

Бродячий астероид или комета. Каждые несколько лет (или даже несколько месяцев, в зависимости от того, в какой части Интернета вы привыкли обитать) новая история, слухи или конспирологическая теория сходят с ума, возвещая конец света.

Четыре сценария настоящего конца нашей планеты

Некоторые заявления весьма специфичны; другие более размыты. Но мы ведь не живем в мире, в котором миф и мистика преобладают над здравым смыслом; мы знаем, что можем отделить зерна истины от плевел мифов, используя прогностическую силу науки. И насколько нам известно, есть четыре сценария настоящего конца света, то есть Земли, и все они однажды случатся, к бабке не ходи. Итан Зигель с Medium.com считает, что это ультимативный конец.

Четыре сценария настоящего конца нашей планеты

Самый большой взрыв, когда-либо случавшийся на Земле. Ядерная война и последующий ущерб окружающей среде — один из возможных концов человечества

Вымирание человечества

Это не просто пророчества — это неизбежность. Несмотря на то, что сегодня нас более семи миллиардов человек и это число постоянно растет, в нынешней форме люди живут меньше миллиона лет, а все высшие приматы жили всего несколько миллионов лет.

Эволюция может казаться вяло текущей для нашего вида, если судить в рамках одной человеческой жизни, но за миллионы лет она становится неотвратимой. Земля меняется, и давление на разные виды тоже меняется, происходят случайные генетические мутации. Некоторые мутации полезны для выживания вида в условиях внешнего давления, и они, скорее всего, будут переданы вместе с генами грядущим поколениям.

Четыре сценария настоящего конца нашей планеты

Говоря с позиции эволюции, человеческие существа — или homo sapiens — существовали лишь короткий миг: менее полумиллиона лет. И насколько нам известны пути эволюции, уже через несколько миллионов лет людей на планете не будет

Какая часть поколения будущих людей сохранит эти гены — это уже неважно; даже если через миллионы лет потомки современных людей все еще будут ходить по земле, они уже не будут людьми. Люди сами сталкиваются с давлением меняющейся планеты с ограниченными ресурсами, других людей (в форме ядерного, химического или биологического окружения) и природы (в форме болезней). Будет ли он по вине катастрофы, падения астероида, случится или нет, конец человечества неизбежен. Мы просто вымрем в этом мире, и неважно, выживут наши потомки или нет. В геологических и астрономических масштабах это случится скорее раньше, чем позже, и станет первым «концом света» для нас.

Четыре сценария настоящего конца нашей планеты

Сегодня на Земле вода в океанах, как правило, закипает, когда в нее входит лава или какой-то другой перегретый материал. Но в далеком будущем энергии Солнца будет достаточно для того, чтобы кипятить воду в глобальных масштабах

Кипячение земных океанов

Нам серьезно повезло, что мы оказались на планете именно таких размеров и массы, с такой атмосферой и на таком же расстоянии от звезды, как оказались. Только нужная комбинация всех этих параметров позволила сложиться планете с жизнью и обилием жидкой воды на поверхности. На протяжении миллиардов лет Земля была миром, покрытым океаном, с простой и сложной жизнью, которая обитала в этом океане и только недавно вылезла на сушу. Однако благодаря будущей эволюции нашего Солнца, нашим океанам не суждено быть вечно здесь. Когда гелий накопится в ядре Солнца, область, в которой протекает термоядерный синтез, расширится, со всеми вытекающими для нас последствиями.

Четыре сценария настоящего конца нашей планеты

Этот срез демонстрирует различные регионы поверхности и недр нашего Солнца, включая ядро, где протекает ядерный синтез. Время идет, и однажды сжигающий гелий регион ядра расширится, а вместе с тем увеличится и энергетический выход солнца

Со временем Солнце нагреется и расширится, станет ярче и будет излучать больше энергии. Через один-другой миллиард лет, не больше, количество выделяемой солнцем энергии увеличится до определенной критической точки: достаточно высокой, чтобы количество энергии, попадающей в молекулу воды в океане Земли в течении дня, ее вскипятило. Наша планета станет больше похожей на Венеру, чем на Землю, и станет совершенно непригодной для жизни на поверхности. Впрочем, простейшие организмы наверняка смогут ужиться поверх облаков, но известной нам жизни все-таки придет конец. Космический эксперимент по выращиванию сложных организмов придет к своему естественному завершению.

Четыре сценария настоящего конца нашей планеты

Примерно через пять-семь миллиардов лет в ядре Солнца будет исчерпан водород. Внутренняя часть светила сократится, нагреется и начнет синтез гелия. И тогда Солнце расширится, испарит земную атмосферу и поджарит поверхность планеты

Истощение до бесплодных земель

Думали, кипящие океаны — это плохо? Как насчет перспективы того, что каждый атом атмосферы будет выброшен из нашего мира? Все когда-либо живущее на поверхности обратится в пепел? Следы, оставленные живыми существами, превратятся в пыль? Если будет достаточно тепла и энергии, это можно сделать с любым миром, и Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, являет собой яркий пример. Пройдет еще пять-семь миллиардов лет — и такая же судьба постигнет Землю, когда у Солнца кончится водородное топливо. И тогда ядро сожмется, нагреется и начнет синтезировать гелий, испуская еще больше энергии. В таком состоянии Солнце превратится в сжигающий гелий красный гигант, и ничто на Земле не сможет ему противостоять.

Четыре сценария настоящего конца нашей планеты

Когда Солнце станет истинным красным гигантом, сама Земля не будет проглочена или поглощена, она будет поджарена

Солнце увеличится в сотни раз по сравнению с его нынешним диаметром и станет в тысячи раз ярче, чем сегодня. Земля будет почти полностью обрита, а также оттолкнута от Солнца; Меркурий и Венера будут полностью поглощены. Позднее Солнце умрет, уменьшится до белого карлика, а Земля останется жареным остатком, плавающим в космосе на своей орбите вокруг трупа звезды.

Четыре сценария настоящего конца нашей планеты

Даже единичные гравитационные взаимодействия с большими проходящими массами могут привести к нарушению орбиты и выбросу крупного тела из солнечной и планетарной системы

Проглоченная или выброшенная?

Очищенная от жизни, сваренная, а затем обугленная и осушенная, стерилизованная квадриллионами космических лучей, наша планета будет продолжать свое существование. Она останется нетронутой, блуждая вокруг трупика нашей звезды, пока не произойдет одно из следующих событий:

  • Какой-либо объект столкнется с Землей, уничтожив или поглотив ее, в зависимости от размера и скорости столкновения. Наша галактика — довольно обширное место, но столкновения регулярно происходят по всей Вселенной.
  • Массивный объект пройдет рядом с Землей, выбросит ее из Солнечной системы и галактики, после чего та будет блуждать в одиночестве в пустоте космоса целую вечность.
  • Или она останется привязанной к трупу Солнца и медленно, очень медленно, будет по спирали спускаться к ее звездному трупу, где затем будет поглощена черным карликом.
Четыре сценария настоящего конца нашей планеты

После того как Солнце станет черным карликом, если ничто не выбросит и не столкнется с останками Земли, гравитация столкнет планету с бывшим светилом

И вот тогда миру точно настанет конец. Все эти четыре сценария — не просто болтовня, это стопроцентные прогнозы на будущее нашей планеты, подкрепленные нашими лучшими научными достижениями. Далекое будущее Земли известно; ближайшее будущее нам придется сотворить самостоятельно. Создать будущее, прочно закрепившись в научной реальности, используя лучшие знания и самые успешные теории, чтобы обеспечить безопасность, свободу и процветание человечества, — это конечная мечта научно образованного общества. Остается надеяться, что мы сможем отложить «конец» света как можно дальше в будущее.

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