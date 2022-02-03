11 самых скандальных пап в истории церкви

В течение многих столетий католическая церковь избирала папу, который должен был повести за собой больше миллиарда последователей этой религии по всему земному шару. Но не всех пап, правивших Ватиканом за все время его существования, можно назвать примерами благочестия.

На самом деле некоторые из них лучше всего запомнились своим яростным нравом, шокирующими сексуальными скандалами и сомнительными финансовыми манипуляциями. Вот список самых возмутительных пап в истории.

Стефан VI выкопал труп своего предшественника и посадил его на скамью подсудимых

Несмотря на то что это заявление шокирует, оно является доказанным историками фактом. Стефан VI, избранный в 896 году, решил эксгумировать тело предыдущего папы Формоза и посадить его на скамью подсудимых. Тело Формоза одели в папские одежды и посадили на престол, в то время как Стефан выкрикивал явно неразрешимые вопросы.

Формоз был признан виновным в даче ложных показаний в тот же день, а его тело бросили в реку Тибр. Позднее оно было повторно захоронено должным образом.

Стефан VI, с другой стороны, в конце концов оказался в заключении, а затем был задушен сторонниками Формоза.

Иоанн XII был обвинен в убийстве, лжесвидетельстве, святотатстве и даже кровосмешении

Иоанн XII вступил на престол в 955 году, когда ему было всего 18.

Вскоре после этого он превратил свою резиденцию в публичный дом, играл на деньги с церковными служащими в азартные игры и даже был обвинен в кастрации кардинала.

Немецкий правитель Отто Саксонский писал однажды молодому папе: «Каждый обвиняет вас, ваше святейшество, в убийствах, лжесвидетельстве, святотатстве, кровосмешении с родственниками, в том числе с двумя вашими сестрами, а также в поклонении Юпитеру, Венере и другим демонам».

Иоанн XII на самом деле встретил свою смерть из-за свидания. Ревнивый муж обнаружил свою жену в постели с папой, и поэтому жестоко избил его. Иоанн XII умер через три дня.

Бенедикт IX трижды становился папой, но описывали его как «демона из ада»

Бенедикт IX стал папой в 1032 году, когда ему было всего 12 лет. Не так много известно о его политике, но ясно, что он не был всеобщим любимцем. Историк Грегоровиус даже называл его «демоном из ада». В скором времени политические противники попытались убить его, так что он покинул базилику Святого Петра и провел некоторое время в Риме, где его обвинили в «кражах, убийствах и совершении других отвратительных поступков». Но он снова и снова возвращал себе власть. В 1045 году Бенедикт IX сместил своего преемника и снова стал папой. Второй раунд его папства длился всего два месяца. Как стало известно, ему предложили большую сумму денег, и, по сути, он продал папство своему преемнику.

Но Бенедикт IX стал папой в третий раз, захватив трон после того, как Климент II умер в 1047 году. Восемь месяцев спустя он был изгнан Генрихом III из Священной Римской империи и после этого больше не вернулся.

Бонифаций VIII не считал педофилию проблемой

Достаточно сказать, что Бонифация VIII не очень любили. После своего избрания в 1294 году он установил собственные статуи по всему Риму и сказал, что интимные отношения с мальчиками не являются большой проблемой.

Каким был его самый скандальный поступок? Весь город Палестрина был уничтожен по его приказу, и все из-за личной политической мести.

Посланец короля Арагона, когда подводил итоги правления этого папы, написал, что «кардиналы желают его смерти и устали от его дьявольщины».

Интересный факт: Бонифаций VIII появляется в восьмом кругу ада в поэме Данте.

У Сикста IV был ребенок от его сестры

Сикст IV, избранный в 1471 году, по-видимому, имел шесть внебрачных детей, в том числе одного от своей сестры. Но это не остановило его от порицания сексуальных аппетитов его подчиненных. Он ввел налог на женщин древнейшей профессии и осуждал священников за то, что те имели любовниц. Как и многие другие папы, Сикст IV имел вкус к кумовству: он сделал шесть своих племянников кардиналами. Из его положительных поступков можно вспомнить разве что введение в эксплуатацию Сикстинской капеллы.

Иннокентий VIII имел много внебрачных детей

Иннокентий VIII, который стал папой в 1484 году, стал первым понтификом, открыто признавшим восемь незаконнорожденных детей, хотя их, возможно, было больше. До этого таких детей называли «племянниками». Кроме того, он был очень обеспокоен колдовством и в документе 1484 года написал, что призывает к охоте на ведьм и благословляет ее.

Александр VI купил свое папство и вел беспорядочную сексуальную жизнь

Александр VI стал папой в 1492 году, но до этого он был просто Родриго Борджиа, членом печально известной итальянской криминальной семьи Борджиа. Как истинный представитель своего клана, он использовал деньги, чтобы купить себе папство.

Он также имел несколько любовниц и стал отцом по крайней мере 9 незаконнорожденных детей, возможно, в результате участия в оргиях.

Во время своей предварительной работы в качестве кардинала Александр VI получил письмо от папы Пия II, осуждающего его за прием среди ночи «нескольких дам». «Мы слышали, что вы устроили распущенные танцы, — писал Пий II. — Стыд запрещает упоминать обо всем, что имело место. Вся Сиенна говорит об этой вакханалии». Другой источник говорит, что папа принимал участие в оргиях в 1501 году.

У Юлия II был сифилис

Историк Имон Даффи описывает Юлия II, избранного в 1503 году, как «самого свирепого папу — властного, вспыльчивого и маниакально активного». Все потому, что он привык одеваться в серебряные доспехи и вести войска по Италии, участвуя в боях, чтобы расширить территорию, подконтрольную церкви.

Но Юлий II также был болен сифилисом, которым его заразили, по-видимому, женщины легкого поведения. В Страстную пятницу в 1508 году его ноги были настолько покрыты язвами, что верующие не могли их поцеловать.

Лев X позволял верующим покупать себе путь на небеса

Ставший папой в 1513 году Лев X был известным меценатом, который ввел в эксплуатацию собор Святого Петра. Для того чтобы оплатить эти грандиозные планы, он разрешил продажу «индульгенций» — по сути, обещаний уменьшения времени наказания за грехи. Как ни странно, Лев X покинул папство на грани банкротства в 1521 году.

Павел IV вел охоту на евреев

Павел IV был избран в 1555 году. Он является известным благодаря ужасающим актам антисемитизма. Он создал гетто в Риме, внутри которого евреи были вынуждены носить отличающие их от прочих жителей желтые шляпы. Некоторые из синагог Рима были также уничтожены во времена его правления. Павла IV настолько ненавидели, что после его смерти в 1559 году люди уничтожили его статуи в Риме.

Урбан VIII был папой в то время, когда осудили Галилео Галилея

Еще в 1633 году известный ученый Галилео Галилей был осужден Ватиканом, который в то время возглавлял папа Урбан VIII.

Церковь ополчилась против Галилея, поскольку тот утверждал, что Солнце расположено в центре Вселенной, а не Земля. Его передали суду и заставили отречься от своих открытий. В противном случае Галилея ожидала смерть на костре.

Галилей, конечно, решил остаться в живых. Но церковь формально извинилась за свою ошибку только в 1992 году, примерно 350 лет спустя.

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