Скандальное прошлое Маши Распутиной

В последнее время артистка редко выходит в свет и не радует поклонников новыми хитами, зато вовсю критикует молодых коллег. В свою очередь пользователи Сети обсуждают былые конфликты Маши Распутиной со старшей дочкой Лидой и первым супругом.

13 мая звезде, спевшей хиты «Гималаи» и «Кружит музыка», исполняется 57. Дискография артистки оборвалась в 2008-м, а свежую композицию она представила слушателям шесть лет назад, так что у многих возник закономерный вопрос, куда пропала Маша Распутина. Впрочем, новости о знаменитой сибирячке все же появлялись, правда, личного характера: о том, как звезда выгнала, а потом простила второго мужа Виктора, о затяжном конфликте с дочкой Лидой, о вышедшем из тюрьмы брате.

Маша Распутина



Почему союз с продюсером Владимиром Ермаковым принес артистке много горя, а бизнесмен Виктор Захаров настоял на приостановке концертной деятельности Распутиной? Об этом и не только — в нашем материале.

«Я родилась в Сибири»



Так выглядела певица до прихода популярности







Когда Алла Агеева превратилась в Машу Распутину, основной акцент в имидже делался на сексуальность



До того как стать Машей Распутиной на сцене и по паспорту, наша героиня носила имя Алла Агеева. Родилась будущая певица в небольшом поселке Кемеровской области в семье сотрудника ГРЭС и гидрогеолога.

В детстве она мечтала не о профессии артистки, а о карьере хирурга или учителя. Но с возрастом девушка все отчетливее понимала, что ее тянет к творчеству.



Амбициозная абитуриентка попыталась поступить в Щукинское училище Москвы, но не прошла отбор. Тогда Алла устроилась на трикотажную фабрику, а параллельно посещала различные музыкальные кастинги, пока в одном столичном ДК ее не взяли в солистки ВИА, не дав даже допеть куплет. С этого момента начался путь вокалистки к славе: она училась на дирижерском-хоровом отделении в Твери, выступала в варьете, а в 1988-м исполнила композицию «Играй, музыкант!», ставшую хитом и прозвучавшую в «Утренней почте».

Вскоре по совету знакомого, а по другой версии — первого мужа, артистка взяла псевдоним Маша Распутина: традиционно русское имя в сочетании с фамилией скандально известного мистификатора Григория Распутина. И вот уже коренная сибирячка участвовала в фестивале «В роке только девушки» и сотрудничала с поэтом Леонидом Дербеневым.

В 1991-м вокалистка выпустила диск «Городская сумасшедшая» с композициями Дербенева «Гималаи» и «Кружит музыка». Еще раньше люди услышали песню «Ты и я», прозвучавшую в фильме «Подземелье ведьм». Вдохновленная первыми успехами, Маша решила раскрутиться за границей и издала альбом I Was Born in Siberia, что в переводе — «Я родилась в Сибири». Международного триумфа не случилось, хотя русскоязычное население США тепло приняло работу землячки. Особенно популярным стал трек «На белом «Мерседесе», в клипе на который снялся Филипп Киркоров.



Затем Распутина выпустила альбом «Синий понедельничек», где появились шуточные песни. В середине 90-х она снялась для популярного мужского журнала, после чего была признана секс-символом. Потом свет увидели диски «Я была на Венере» и «Ты меня не буди» с вирусным треком «Ты упал с Луны». После пластинок «Поцелуй меня при всех» и «Живи, страна!» Маша почти на три года исчезла со сцены — по семейным обстоятельствам. Возвращение бунтарки ознаменовала совместная с Киркоровым композиция «Роза чайная». В дальнейшем коллеги также исполняли шлягеры «Мечты» и «Прощай».

Участие в телешоу «Две звезды», гастрольный тур по Московской области, хит «Развод» и выпуск сборника поставили своеобразную точку в творчестве артистки. Или лучше сказать, многоточие? Целых семь лет вокалистка не издавала ничего нового, пока, наконец, весной 2015-го не представила песню «Когда мы вместе», посвященную Владимиру Путину.

«Между нами дверь стеклянная»



«На момент нашего знакомства я был женат, но, даже когда фактически мы с Машей уже стали жить вместе, с прежней женой я еще долго не разводился. Власти не разрешали мне выписаться из большой квартиры супруги и прописаться обратно в маленькие апартаменты родителей, опасаясь, что буду претендовать на улучшение жилищных условий», — утверждал Владимир Ермаков



Впервые Маша вышла замуж за своего продюсера Владимира Ермакова. В середине 80-х у пары родилась дочка Лида, но официально певица и менеджер поженились только через несколько лет. Штамп не гарантировал долгого брака, и вскоре супруги развелись: из-за измены Ермакова с молодой учительницей английского. После расставания бывший возлюбленный настроил наследницу против Распутиной, намереваясь причинить артистке боль. Ситуацию усугубило то, что душевное здоровье Лидии пошатнулось…



«В детстве она была совершенно обычной девочкой, я ни о чем подобном и подумать не могла. А потом стали появляться какие-то симптомы. Мне внушали, что Лида притворяется, но в итоге все-таки стали проходить обследования. Врачи в один голос заявили мне, что это очень серьезная болезнь, которая будет прогрессировать. Уже после я вспомнила, что у брата бывшего мужа была дочь 40-летняя, которая по уровню развития соответствовала десятилетнему ребенку. Тогда-то и поняла, что эта проблема пришла по наследству из той семьи», — делилась Распутина в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Неудивительно, что проходившую лечение в специализированной клинике Лидию папа смог настроить против матери. Позднее дочь певицы признавалась, что все началось с обещания отца сделать из нее поп-звезду, хотя таланта у девушки не было. «В результате, на меня надели наручники и увезли в сумасшедший дом из-за того, что по ночам пела. 10 лет за колючей проволокой провела. Отец раз в полгода только с яблоками приезжал, и все. Мог явиться и со скрытыми камерами. Изуродовал меня таблетками и уколами. Врачи сказали, что я всю жизнь буду пить таблетки. Белый билет у меня. Вот и вся судьба. Я не понимаю, как я могла отказаться от всего и быть на стороне своего папаши. У меня ум за разум зашел», — просила прощения у матери Лидия.



Певица говорила, что Лидия разбила ей сердце, но со временем смогла простить дочку



В 2017-м бывший муж Распутиной умер на съемках телешоу, после чего певица сумела сблизиться с дочкой. «Он сдох в эфире какой-то программы. Как собака. Ему там не доплатили какую-то сумму, около ста долларов, и он начал скандалить. Так и умер с пеной у рта. Как жил подло, так и умер», —комментировала артистка.





Испытания Лидии на этом не закончились: ей приходилось бороться за наследство отца, на которое претендовал его сын от других отношений, периодически возобновлять курс поэтапного лечения. «В этом виноват отец: он ее первый сдал в дурдом», — заключила Маша в программе Первого канала «Эксклюзив».

«Поцелуй меня при всех»



Благодаря артистке бизнесмен похудел и стал внимательнее относиться к собственному здоровью



В середине 90-х за Распутиной начал ухаживать бизнесмен Виктор Захаров. В первый же день знакомства, на музыкальном фестивале на Мадейре, мужчина повел любимую певицу в ресторан, где потратил 25 тысяч долларов на вино. Маша не удивилась широкому жесту: гораздо больше ее тогда волновал семейный статус кавалера — тот был женат.



Несколько лет певица игнорировала поклонника, но когда судьба свела их снова, сменила гнев на милость, поверив в искренность чувств. В 1999-м влюбленные обвенчались, а в 2000-м у них родилась общая дочка Маша. Из-за декрета и ультиматума мужа артистка прервала концертную деятельность: Захаров заявил, что ему не нужна гастролерша. Впоследствии супруги достигли компромисса, почему же тогда последние шесть лет о творчестве звезды почти ничего не слышно?



«Карьера — это ничто. Для меня семья, муж, дети — это идеал. Дом — моя крепость. Когда ты попадаешь в теплое гнездышко, оттуда тяжело выйти. Естественно, я должна, если у меня есть друг по жизни, то я не могу просто взять и уехать. Он мужчина, а не девочка, которой можно просто сказать: «Сядь и сиди». Я считаю себя на втором месте в семье», — рассуждала артистка.



Младшая дочь Маши Распутиной учится в МГИМО на факультете «связи с общественностью»



В «Секрете на миллион» певица утверждала, что укрощение строптивой Захарову удалось с блеском, и она до сих пор в клетке, словно покорная пташка. Однако в 2019-м поклонники усомнились в том, что в семье Марии царит патриархат: вокалистка выгнала мужа из дома, поставив ультиматум — или он сбросит набранные за январские праздники килограммы, или может не возвращаться.



«К сожалению, сбросить пять килограммов за одну неделю не получилось, справился за две, но жена все равно похвалила, — делился со «СтарХитом» Виктор Захаров. — В итоге вернулся домой. Чувствую себя намного лучше! Такая легкость во всем теле. С Машей у нас снова все хорошо. Благодарен ей за то, что следит за моим здоровьем».



«Пунктик» про похудение появился у звезды не просто так: Захаров склонен к полноте, и в нулевых уже сбрасывал 23 лишних килограмма по просьбе супруги. Сама же Мария давно исключила из рациона сладости, алкоголь и копчености, регулярно занимается гимнастикой, плаванием и бегом, чтобы не терять форму. Судя по восхищенным комментариям подписчиков, после 50 артистке удалось остаться подтянутой и сексуальной.

«Тропинка старая уходит в прошлое»

Одно время ходили слухи, что у Маши роман с Филиппом Киркоровым, и Пугачева ревнует певца к сибирячке



В 90-е имя Распутиной часто употреблялось в отношении скандалов: то ходили слухи о том, что певица оскорбила «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой, и поэтому несколько лет коллеги не появлялись вместе на сцене, пока не произошло негласное перемирие; то черная кошка пробежала между Машей и Филиппом Киркоровым. «Мы начали выяснять, кто из нас звезда большего калибра. Но то были детские разборки. Сейчас-то мы помудрели, повзрослели», — поясняла артистка после примирения с Королем российской эстрады.



Самые бурные дискуссии в Сети начинались с вопросов о старшей дочке Маши Распутиной, но и другие родственники вызывали неподдельный интерес у публики. Так, в 2018-м в СМИ появлялись новости о том, что Распутина и Захаров купили роскошную квартиру Нелли, дочке бизнесмена от первого брака. А в прошлом году в программу «Звезды сошлись» на НТВ пришел сын Виктора Роман, который признался, что дважды сидел в тюрьме и имеет 27 неофициальных детей, но алиментов не платит.







Распутина не бросила брата в беде, так как чувствовала, что он не способен на убийство



Тюремное прошлое тяготило и брата Распутиной Николая: за убийство ребенка сожительницы мужчину осудили на 10 лет. Агеев утверждал, что малыш поскользнулся в ванной и умер в результате несчастного случая, но ему никто не поверил, кроме сестры. Мария узнала, что другие уголовники систематически избивали родственника и едва не отправили его на тот свет, поэтому обратилась за помощью к Иосифу Кобзону. В итоге Николая Агеева перевели в другую колонию, а его срок сократился на год и месяц. Более того: в дальнейшем дело пересмотрели, и все обвинения сняли за недоказанностью.



«Мне тогда понравился ответ Марии, — вспоминал Николай. — Она сказала: «Если бы я хоть на миг подумала, что это совершил он, то я своими руками либо убила, либо отравила».

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2214472027355220604/

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