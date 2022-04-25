10 типов женщин, которые не нравятся мужчинам и они от них бегут

У каждого свои недостатки, с которыми сложно, а иногда и невозможно бороться. И женщин это тоже касается. Есть типажи, которые особенно раздражают мужчин. Стоит ли удивляться, что они стремятся побыстрее закончить отношения с такими представительницами слабого пола? Читайте сегодня:

10 линий женского поведения, от которого мужчины бегут как от огня

И речь не только об истеричках.

1.Бизнес-леди

Содержать семью – удел мужчин. Они добытчики, поэтому не воспринимают женщин, которые берут эту функцию на себя. Можно сколько угодно говорить об эмансипации и феминизме, но делу это не поможет. Деловые женщины слишком заняты своей карьерой, чтобы уделять достаточно времени своему избраннику или заводить детей. Их внешний вид тоже отталкивает. Выглядеть они могут и ухоженными, и стильными, но строгий вид не нравится мужчинам, которые хотят видеть рядом с собой милых, доверчивых девушек. Что до бизнес-вумен, то они стоят наравне с сильным полом и рассматриваются им исключительно как соперники.

2. Учительницы

Этот типаж отпугивает мужчин не меньше бизнес-леди. Мисс “всезнайки” все и всегда знают, навязывая свою правоту всем вокруг, включая мужчин. Похвалы от таких женщин не дождаться. Вместо того, чтобы тешить самолюбие сильного пола, они доминируют над ним, усугубляя ситуацию еще больше.

3. Изменщицы

А какому мужчине захочется выслушивать, в чем он опять не прав и как надо было поступить? То-то же и оно.

Тут и говорить нечего. Мужчины – собственники. Они никогда не будут строить отношения с ветреными женщинами. Гуляющие особы сильно заблуждаются, если думают, что окружая себя сразу несколькими партнерами, обеспечивают себе стабильное будущее. Им стоит пересмотреть свое отношение к мужчинам и научиться хранить верность. Иначе останутся у разбитого корыта.

4. Самоуверенные зазнайки

Самоуверенность – неплохая черта характера, когда дело касается бизнеса, например. Но излишне самоуверенные женщины мужчинам не нравятся. Они ведут себя высокомерно и вызывающе, будто у них на голове сияет корона, а все вокруг им чем-то обязаны. У таких женщин всегда все круто и лучше всех, даже если мужчины этого не замечают. А им хочется быть с теми, кто может “поплакаться им в жилетку” и проявить слабость. Сильный пол хочет чувствовать себя опорой для своих возлюбленных.

5. Истерички

Темперамент бывает разный. Но ни один мужчина не согласен терпеть постоянные крики и скандалы на ровном месте. От истеричек бегут как от огня, т. к. их поведение лишь способ манипулировать сильным полом. Беспричинные истерики закатывают неуверенные в себе личности. Они не брезгуют применять физическую силу и обидные выражения. Ну и кому такое понравится?