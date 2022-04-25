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10 типов женщин, которые не нравятся мужчинам и они от них бегут

У каждого свои недостатки, с которыми сложно, а иногда и невозможно бороться. И женщин это тоже касается. Есть типажи, которые особенно раздражают мужчин. Стоит ли удивляться, что они стремятся побыстрее закончить отношения с такими представительницами слабого пола? Читайте сегодня:

10 линий женского поведения, от которого мужчины бегут как от огня

И речь не только об истеричках.

1.Бизнес-леди

брюнетка говорит по телефону в офисе

Содержать семью – удел мужчин. Они добытчики, поэтому не воспринимают женщин, которые берут эту функцию на себя. Можно сколько угодно говорить об эмансипации и феминизме, но делу это не поможет. Деловые женщины слишком заняты своей карьерой, чтобы уделять достаточно времени своему избраннику или заводить детей. Их внешний вид тоже отталкивает. Выглядеть они могут и ухоженными, и стильными, но строгий вид не нравится мужчинам, которые хотят видеть рядом с собой милых, доверчивых девушек. Что до бизнес-вумен, то они стоят наравне с сильным полом и рассматриваются им исключительно как соперники.

2. Учительницы

Этот типаж отпугивает мужчин не меньше бизнес-леди. Мисс “всезнайки” все и всегда знают, навязывая свою правоту всем вокруг, включая мужчин. Похвалы от таких женщин не дождаться. Вместо того, чтобы тешить самолюбие сильного пола, они доминируют над ним, усугубляя ситуацию еще больше.

А какому мужчине захочется выслушивать, в чем он опять не прав и как надо было поступить? То-то же и оно.

3. Изменщицы

женщина переписывается в постели по телефону

Тут и говорить нечего. Мужчины – собственники. Они никогда не будут строить отношения с ветреными женщинами. Гуляющие особы сильно заблуждаются, если думают, что окружая себя сразу несколькими партнерами, обеспечивают себе стабильное будущее. Им стоит пересмотреть свое отношение к мужчинам и научиться хранить верность. Иначе останутся у разбитого корыта.

4. Самоуверенные зазнайки

Самоуверенность – неплохая черта характера, когда дело касается бизнеса, например. Но излишне самоуверенные женщины мужчинам не нравятся. Они ведут себя высокомерно и вызывающе, будто у них на голове сияет корона, а все вокруг им чем-то обязаны. У таких женщин всегда все круто и лучше всех, даже если мужчины этого не замечают. А им хочется быть с теми, кто может “поплакаться им в жилетку” и проявить слабость. Сильный пол хочет чувствовать себя опорой для своих возлюбленных.

5. Истерички

женщина истерит

Темперамент бывает разный. Но ни один мужчина не согласен терпеть постоянные крики и скандалы на ровном месте. От истеричек бегут как от огня, т. к. их поведение лишь способ манипулировать сильным полом. Беспричинные истерики закатывают неуверенные в себе личности. Они не брезгуют применять физическую силу и обидные выражения. Ну и кому такое понравится?

6. Слишком утонченные натуры

Романтичные особы кажутся мужчинам очень привлекательными, но только на начальной стадии отношений. Сначала им нравится говорить о возвышенном и прекрасном, но быстро надоедает и разрыв неизбежен. Мало кто способен постоянно сопровождать свою даму по музеям и выставкам, обсуждать с ней прочитанные романы и современное искусство.

7. Желающие выйти замуж

невеста тянет жениха за галстук

Мужчины до последнего оттягивают момент бракосочетания. Их пугают женщины, которые уже после первого свидания считают нужным познакомить их с родителями. Того и гляди, следующим шагом будет поход в ЗАГС, а они еще не нагулялись и дорожат своей свободой. Грезящие замужеством женщины уже и имена их будущим детям придумали. С такими не забалуешь!

8. Охотницы за деньгами

Любительниц пожить за мужской счет пруд пруди. Мужчины не против оплатить совместный ужин или подарить своей возлюбленной цветы, но они не хотят жить с теми, кто только берет и ничего не отдает взамен. Молодые красивые девушки считают правильным решать все свои финансовые вопросы с помощью сильного пола. И некоторым это весьма успешно удается. Вот только со временем мужчины вычисляют таких охотниц за их деньгами и легко с ними расстаются.

9. Заботливые мамочки

женщина кормит пиццей мужчину

Нет ничего плохого в том, чтобы заботиться о своем мужчине, окружать его заботой и лаской. Но только до тех пор, пока это не переходит все возможные границы. Назойливая опека, постоянная связь по телефону и смс начинает утомлять сильный пол. Будто бы рядом не возлюбленная, а надокучливая мамочка. Мужчины хотят чувствовать себя свободными в отношениях и чрезмерное внимание женщин не оставляет им шанса побыть наедине с собой.

10. “Синие чулки”

Идеальных людей не существует. Это правда. Но есть такие женщины, которые ничем не могут заинтересовать представителей сильного пола. Они вроде бы и милые, и привлекательные, но восхищения не вызывают. Мужчинам хочется видеть рядом с собой особу, с которой не стыдно выйти в свет. Безликие женщины – хорошие мамы и жены, но совершенно не впечатляют своих мужей, которые нередко начинают погуливать на стороне.

Источник : https://test.temaretik.com/2464741149956638754/

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