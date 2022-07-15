 Врал ли Солженицын о 60 миллионах репрессированных в СССР в «Архипелаге ГУЛАГ»? Откуда взялась эта цифра?                                                                                                                                          

Человек на этой фотокарточке – советский лауреат нобелевской премии по литературе и при этом один из самых именитых источников черных слухов о своей родине. Во многом благодаря его усилиям Советский Союз представляется инфернальной конструкцией, мягко говоря, для эстетов. Его имя – Александр Исаевич Солженицын. Настоящее отчество по отцу – Исаакиевич.

Многие люди, считающие себя историками и причисляющие себя к прогрессивной общественности, в вопросе количества осужденных в СССР все еще ссылаются на написанный Александром Исаевичем труд «Архипелаг ГУЛАГ» и приведенные в нем цифры.

Принципиальные оппоненты прогрессивной общественности, а также коммунисты и просто сторонники СССР, напротив, демонизируют труд «Архипелаг ГУЛАГ» и заявляют, что Александр Исаевич якобы завысил в нем количество «репрессированных» граждан Советского Союза в 15 раз.

На самом деле неправы и первые, и вторые. Спорить об исторической ценности «Архипелага ГУЛАГ» можно и нужно. Но при этом нельзя забывать, что сам этот труд – художественный.

В этом подробном историческом исследовании на основе документов и фактов вы узнаете, откуда взялся миф про 60-110 миллионов «репрессированных в Советском Союзе». И получите конкретные доказательства, почему он безусловно недостоверен.

Миф внутри мифа, на котором делают себе имена

60 миллионов «репрессированных в СССР» – это миф. Причем миф, работающий как в сторону защитников этой цифры, так и в сторону ее противников.

Это удивительный парадокс.

Люди, считающие себя историками, и представители прогрессивной общественности, заявляя о миллионах репрессированных в СССР и ссылаясь при этом на «Архипелаг ГУЛАГ», как на исторический источник, забывают, что это художественный труд в стиле либерального фэнтези.

В частности, именно начиная с этого произведения все менее и менее склонные к критическому мышлению последующие поколения стали писать ГУЛАГ, а не ГУЛаг. С него же начинается выражение «посадить в ГУЛАГ», хотя ГУЛаг – это Главное Управление Лагерей, то есть аналог ФСИН, а туда никого не сажают.

С точки зрения достоверности приведенные в нем данные можно сравнивать только с данными, приведенными в таких же художественных произведениях. Например, таких как «Гарри Поттер» или «Властелин колец».

Принципиальные оппоненты прогрессивной общественности, демонизирующие Александра Исаевича, заявляют, что в труде «Архипелаг ГУЛАГ» автор именно утверждает, что в СССР именно репрессировали 60-66 миллионов граждан страны. А некоторые разоблачители пытаются сделать себе имя на Солженицыне и говорят, что он эту цифру якобы придумал сам.

Но Александр Исаевич никогда не утверждал, что цифры в 60-66 миллионов – его собственные подсчеты, и что это именно репрессированные советской властью граждане России.

Так откуда же эти цифры?

Очевидно, не из архивных документов, потому что книга писалась с 1958 по 1979 год. А справка о числе репрессированных, основанная на статистике лагерей, подготовлена в начале 1956 года и оставалась засекреченной до начала 1990-х годов.

Цифры в 60-66 миллионов человек – результаты исследования доктора экономических наук Курганова, на которого Солженицын прямо ссылался в книге. Необходимо отметить, что сам он не стал проверять справедливость этой цифры, хотя мог. Вместо этого Александр Исаевич указал недостоверные сведения со ссылкой на их источник, после чего повторил их западным, то есть оппонирующим СССР журналистам.

Вот цитаты из книги «Архипелаг ГУЛАГ» и интервью Александра Исаевича зарубежным журналистам:

Если мы изучим цитаты Александра Исаевича, то поймем, что он говорил не про количество репрессированных советским государством граждан, а про общие демографические потери в период с 1917 года по 1959 год. Таким образом, люди, утверждающие, что Солженицын заявлял о 66 миллионах репрессированных, будут посрамлены. Александр Исаевич этого не заявлял.

Но это не значит, что мы должны слепо верить в приведенные им цифры в 60-66 миллионов неких потерь в СССР. Разберемся, что они означают, как их подсчитали, и насколько они достоверны?

Откуда цифры?

Сами цифры Солженицын не придумал и не посчитал сам. Говоря о 66 миллионах неких потерь, он ссылается на результаты исследования профессора статистики Ивана Алексеевича Кошкина, в 1950-е годы сменившего фамилию на Курганов.

Иван Алексеевич Курганов

Мог ли Александр Исаевич перепроверить данные, указанные в труде «Архипелаг ГУЛАГ», например, в беседе с очевидцами?

Сам Солженицын утверждал, что его труд основан на письмах, воспоминаниях и устных рассказах 257 заключенных и личном опыте. В частности, об это сказано в изданиях Екатеринбург: У-Фактория, 2006.

После публикации его действительно занимательного произведения «Один день Ивана Денисовича» Александру Исаевичу стали приходить письма от сидельцев их родственников и тех, которые не сидели, но считают себя сидельцами. Люди, действительно бывшие заключенными, далеко не всегда знали, как точно называется заведение, в котором они отбывали срок. И абсолютно каждый писал название лагеря так, как ему запомнилось.

При этом никто из респондентов точно не знал, сколько людей отбывали наказание в том же лагере, и называл сугубо приблизительные, субъективные цифры. А иногда и просто общее количество людей, по личному мнению автора письма, прошедших через лагерь за все время, пока автор там находился.

То есть данные респондентов Александра Исаевича субъективны. Основываясь на них, он не мог проверить указанную в его труде «Архипелаг ГУЛАГ», а затем и названную западным журналистам цифру в 60-66 миллионов неких потерь. Не мог, но все равно назвал журналистам именно ее.

Поэтому обратимся к расчетам первоисточника – Ивана Алексеевича Курганова.

Неустранимый изъян метода подсчета

Расчеты были напечатаны в труде «Три цифры» и приведены ниже:

В свою очередь, Курганов этот метод подсчета тоже придумал не сам, а позаимствовал его у Дмитрия Ивановича Менделеева. Расчеты Менделеева были напечатаны в труде «К познанию России» и приведены ниже:

Согласно методике Менделеева и учитывая данные Всесоюзной переписи населения 1989 года (в СССР проживало 286,7 миллиона человек), можно, как и Курганов, ошибочно подсчитать, что советская власть обошлась России в 250+ миллионов жизней. Это также будет мифом.

Ведь в методе подсчета Менделеева есть неустранимый изъян. Он допускает, как сам и пишет, что коэффициент прироста населения будет таким же, как и при его жизни. Это не так.

Согласно явлению, известному как демографический переход, любая страна в ходе социально-экономического развития проходит три демографические стадии:

Стадия первая. Население медленно растет, рождаемость компенсируется смертностью. Стадия вторая. Благодаря развитию медицины и социума смертность снижается, рождаемость остается на прежнем уровне или возрастает. Население растет очень быстро. Стадия третья. Рождаемость падает из-за социокультурных феноменов, таких как нигилизм, инфантилизм, феминизм и прочие -измы, а также городской образ жизни, эмансипация и прочее. Прирост населения снижается.

Сам Менделеев этого не знал, потому что труд «К познанию России» издан в 1907 году, а демографические переход введен в научное обращение в 1945 году.

Как и что считал Курганов?

Курганов использовал методику Менделеева, а за коэффициент прироста взял то, что он сам называет «расчетами Госплана СССР» из статистического ежегодного сборника «Народное хозяйство СССР – Территория и население СССР» за в 1961 год.

Текст справочника - по ссылке выше

На самом деле это коэффициент прироста населения в Российской империи в 1909-1913 годах – 1,68 округляется до 1,7.

При этом он допускает, а если точнее, игнорирует несоответствие с источником, на который сам же ссылается. В том самом справочнике, например, в 1940 году коэффициент составлял не 1,7, а 1,3 в год. Кроме того, в справочнике нет данных по населению с 1913-го по 1940-е годы, и с 1940-х по 1950-е годы. То есть Курганов допускает, как и Менделеев, что коэффициент в 1,7 сохранялся и в эти годы, при полном игнорировании неудобного факта, что даже в 1940-м он был ниже.

И далее, как и Менделеев, на основе своего допущения о том, эти темпы роста никак не изменяются из года в год, Курганов считает по коэффициенту в 1,7, получая 110,7 млн общих потерь населения за 1917–1959 годы.

Пример несостоятельности методики подсчета

Несостоятельность методики подсчетов Менделеева и Курганова можно проследить и в других странах, где нет статистических пробелов в 10-25 лет.

Например, Суоми (более известна как Финляндия) вышла из состава еще Российской империи и не застала СССР. В 1909 году в стране проживало 3015,7 тысяч человек, в 1913 году – 3196,7 тысяч человек, коэффициент прироста составлял 1,47.

Согласно методу подсчета, который Курганов применил к СССР, в Суоми к 1960 году должны были проживать 6,34 миллиона человек. А проживало 4,43 миллиона. Учитываем, что в этой стране были Гражданская, Советско-финская и Вторая мировая войны. Вместе они забрали до 200 тысяч жизней (округляем в большую сторону).

Куда делись еще 1,7 миллиона финнов – почти треть страны? Напомню, что стратегия представителей прогрессивной общественности во всем винить руководство СССР здесь не работает, ведь Суоми не застала Советский Союз.

Все дело в том, что коэффициент прироста снизился в соответствии с законами демографического перехода.

Вернемся к Советскому Союзу и обратимся к данным переписи населения.

Перепись 1926 года – в СССР проживали 147 027 915 человек.

– в СССР проживали 147 027 915 человек. Перепись 1959 года – в СССР проживали 208,8 миллионов человек.

– в СССР проживали 208,8 миллионов человек. Перепись 1989 года – в СССР проживали 286,7 миллионов человек.

Подсчеты Курганова приходятся в том числе и на время, когда Советским Союзом руководил Иосиф Виссарионович Сталин. Фактически, это 1924-1953 годы. Они пришлись между переписями населения 1926 и 1959 годов.

Согласно переписям, прирост населения СССР при Сталине составил ~ 209 - 147 = 62 миллиона человек. Это без учета людей, погибших во время Великой Отечественной войны. Демографическая яма в 110 миллионов сюда просто не помещается.

Мы можем с уверенностью утверждать: в связи с изъянами методики подсчета, игнорированием неудобных фактов и допущениями подсчеты Ивана Алексеевича Курганова по потерям, как он пишет, «в связи с событиями 1917-1959 гг.» не могут считаться достоверными.

Делать заявления журналистам или по-другому манипулировать этими цифрами, как единственно верными, в публичном пространстве – значит распространять недостоверную информацию.

Что касается Солженицына, то он никогда не утверждал, что в СССР именно репрессировали 60 и более миллионов человек.

Источник

А вы знали об этом?

Говоря о демографическом коллапсе и критическом исчезновении коренного населения России, нельзя не отметить и обойти стороной главную причину этого национального бедствия! Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года ,действительно,унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина! Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек! Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав. О вероятности подтверждения предсказания Менделеева говорит и тот факт, что в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли. Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% ! Подробно об этом можете прочесть в моей статье на моем сайте (https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!

Исходя из всего вышесказанного, сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, варварски произведенный большевиками!Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Игорь Острецов: «Если Россия гибнет, США не будет в течение года» https://otari.mirtesen.ru/blog/43118008395/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!