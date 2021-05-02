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Куда пропали голова и туловище Александра Невского

Куда пропали голова и туловище Александра Невского

12 мая 1922 года, вопреки протестам верующих, советская власть произвела эксгумацию «нетленных чудотворных мощей святого благоверного князя Александра Невского», хранившихся в лавре его имени в Петрограде.

Успешная разоблачительная акция

Эта акция была предпринята в рамках большевицкой атеистической кампании по разоблачению церковных «чудес» как мошенничества. На процедуру были приглашены и представители Церкви во главе с митрополитом Петроградским и Гдовским Вениамином (уже в августе того же года его расстреляли за противодействие усилиям большевиков по созданию «обновленческой церкви»). Новая власть намеревалась насладиться «позором» церковнослужителей. Акт эксгумации снимался на киноплёнку и демонстрировался потом в агитационных кинохрониках по всему Союзу Советских республик.

Результаты вскрытия превзошли все самые радужные ожидания коммунистов и атеистов. Вместо нетленных мощей в гробнице оказались двенадцать небольших костей, среди них несколько гомологичных, то есть принадлежавших разным людям. Ни головы, ни большей части туловища в раке святого не оказалось. Советская пресса радостно трубила об очередном вскрытом «обмане», творимом «церковными мракобесами».

Куда пропали голова и туловище Александра Невского

 

Кончина Александра Невского

Не вдаваясь в полемику о «чудотворности» найденных в гробнице останков (РПЦ уверяет, что отсутствие большинства частей тела не влияет на это благодатное свойство), попытаемся понять, куда, когда и почему из гробницы Александра Невского девались довольно существенные части его тела.

Великий князь Александр Ярославич был в 1262 году вызван на очередной поклон к великому хану в его центральноазиатскую резиденцию. На обратном пути Александр занемог и скончался. Согласно одной из летописных версий, его отравили в Орде, так как боялись, что со временем Александр соберёт в своих руках значительные силы и избавит Русь от власти Орды. Другие источники, в частности церковное «Житие» князя, не подтверждают версии об отравлении.

Как бы то ни было, тело Александра Невского было доставлено на Русь и захоронено в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в центре Владимира. Так повествуют об этом летописи. В 1380 году, в связи с борьбой великого князя Дмитрия Ивановича с татарским темником Мамаем, впервые было объявлено о явлениях чудотворения у у места погребения Александра.

Куда пропали голова и туловище Александра Невского

 

Гибель мощей в пожаре и сказ об их чудесном обретении

23 мая 1491 года во Владимире произошёл большой пожар, причём сгорел практически весь Богородице-Рождественский монастырь. Ранние редакции Воскресенской и Никоновской летописей сообщают о том, что тело Александра Невского сгорело в этом пожаре. В поздних же редакциях тех же самых летописей рассказ о пожаре переписан, и говорится, будто мощи князя чудесным образом не пострадали, что ещё нагляднее подтвердило их святость.

Итак, наиболее вероятная дата утраты подлинных мощей Александра Невского – 1491 год. Они сгорели в огне пожара. Церковнослужители, однако, не желая лишаться столь выгодного объекта почитания, объявили о чудесном спасении мощей из огня, прибегнув к подлогу. Они взяли первые попавшиеся целые кости неизвестного происхождения и поместили их в раку князя.

Куда пропали голова и туловище Александра Невского

 

Не Пётр ли Великий мистифицировал останки?

Второй раз мощи Александра Невского подверглись эксгумации в 1723 году, когда Пётр I распорядился перевезти их в Санкт-Петербург и захоронить здесь, в новом соборе, освящённом в память святого князя. Желая связать Российскую империю со старой государственностью, Пётр выбрал Александра Невского небесным покровителем новой столицы России.

Почти не существует сомнений, что царь, крайне любопытный ко всему и старавшийся лично во всём удостовериться, пожелал взглянуть на нетленные останки. О том, что дальше произошло, существует любопытная легенда, будто, закрыв раку, Пётр выбросил ключи от неё в Неву, дабы никто больше никогда не мог раку открыть. Этот рассказ отчасти подтверждает мнение, что мощи князя сгорели в 1491 году. Отказаться от уже объявленного им культа Пётр не мог, но попытался сделать так, чтобы никто больше не смог раскрыть обман, длившийся уже два с лишним века. В Александро-Невской лавре была сделана гробница князя.

Впрочем, есть сведения, что, вскоре по доставлении раки Александра Невского в Петербург из Владимира, во временном помещении, где она была установлена, произошёл пожар. И, если тело князя не сгорело в 1491 году, то оно наверняка сгорело или догорело в 1723 году. Тогда автором мистификации с мощами следует считать самого Петра I. Но вряд ли он сам пошёл бы на такой обман, учитывая его всегдашнее недоверчивое отношение к церковным «чудесам». Царь предпочёл бы оставить раку пустой (не отменяя культа святого), нежели заполнять её не пойми чем.

Куда пропали голова и туловище Александра Невского

 

Могла ли быть в раке восковая фигура?

Наконец, третья версия связана с тем, что последние полностью истлевшие части тела Александра Невского могли быть выброшены в 1917 году, ещё при Временном правительстве, когда готовилась эвакуация Петрограда в связи с угрозой городу от немцев. Якобы тогда священнослужители во главе с тем же митрополитом Вениамином вскрыли гробницу князя и нашли там восковую куклу, изготовленную, видимо, по указанию Петра I. Куклу растопили и выбросили, а немногие целые кости, лежавшие в раке, оставили на месте. Вскоре эвакуацию Петрограда отменили.

Что такой подлог со стороны царя-реформатора, как изготовление восковой куклы вместо подлинных мощей, был невозможен, мы уже указали. В том числе и потому, что, несмотря на свой скептический настрой в отношении церковнослужителей, Пётр Великий был глубоко верующим в Бога человеком, а следовательно никогда бы не пошёл на кощунство – изготовление подложного предмета священного культа. Вряд ли могла быть восковая кукла изготовлена и в середине XV века, так как люди того времени не уступали в благочестии людям начала XVIII века. Монахи, собравшие в раку уцелевшие от пожара кости, скорее всего, были убеждены в том, что это кости самого Александра Невского. Разве что изначально, ещё в XIII веке, подлинное тело князя могло быть захоронено совсем не там, где написали…

Абсурдные версии исчезновения мощей

Таким образом, версия гибели мощей князя при пожаре 1491 года остаётся наиболее вероятной. Версию о том, что сам Александр Невский – лицо неисторическое, легендарное – не станем рассматривать, ввиду её полной абсурдности.

Удивительно, впрочем, что пока никто не выдвинул романтической версии исчезновения мощей князя. Можно было бы, опираясь на пророчества какого-нибудь монаха Авеля, предложить мнение, будто Пётр Великий, заранее зная о том, что мощи Александра Невского будут подвергнуты осквернению, распорядился захоронить их в тайном месте, а для общего поклонения выставить фиктивные кости в роскошно отделанной раке. Настоящие же останки Александра Невского хранятся где-то под спудом до лучших времён и, когда они будут чудесным образом обретены, тогда воспрянет и воскреснет Россия… Правдоподобности в этом нет никакой, но, по крайней мере, вдохновляет.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158035

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