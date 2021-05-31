Изобретения Третьего Рейха, которыми пользуется сегодня весь мир

Ученые Третьего Рейха известны своими бесчеловечными опытами, которые они проводили на несчастных узниках концлагерей. Концепция «чистой крови» развязала руки палачам и убийцам, без тени сомнения использующих так называемый «человеческий материал» в своих целях.

Странно, но побочным результатом этих зверств стали вещи, которые спасают жизни и повсеместно используются в быту. Сегодня мы расскажем вам о страшных изобретениях нацистов, которыми до сих пор пользуется весь мир.

Спасательные жилеты

Отвратительные эксперименты проводил на людях «врач» Зигмунд Рашер в лагерях Дахау и Аушвиц. Он пытался понять, как именно резкое переохлаждение влияет на организм, для чего помещал подопытных в ледяную воду. В ходе экспериментов Рашер выяснил: переохлаждение мозжечка убивает человека очень быстро. И тогда нацисты придумали специальный спасательный жилет с подголовником, помогающим держать голову над водой. Этими жилетами сегодня пользуется весь мир.

Синтетические антибиотики

Изобретение синтетических антибиотиков, сульфаниламидов, также произошло в концлагере. Чтобы проверить действие нового препарата, так называемые медики вспарывали тела заключенных и засыпали раны грязью, а затем вкалывали им лекарства.

Медицина использует сульфаниламид как раз для того, чтобы помочь организму справиться с сепсисом.

Вакцина против малярии

Курт Плетнер изобрел вакцину против малярии экспериментируя на заключенных. Он специально заражал несчастных, помещая их в одну комнату с малярийными комарами. После войны Плетнера не только освободили от ответсвенности, но и взяли на кафедру Фрайбургского университета — вклад в науку бесчеловечного убийцы сочли слишком высоким для казни.

Плазмаферез

Йозеф Менгеле, прозванный за дикие эксперименты «Ангелом Смерти», пытался найти способ «расовой очистки крови». По его приказу были зверски замучены тысячи узников концлагеря. Но побочным результатом этих ужасных экспериментов стало изобретение плазмафереза — медицинская процедура, во время которой кровь очищается от токсинов и вновь возвращается в кровоток.

Фольксваген «Жук»

Пожалуй, один из самых узнаваемых автомобилей мира был создан по личному приказу Гитлера. Он выделил Даймлеру и Бенцу более 50 миллионов рейхсмарок и в 1937 году с завода вышла первая партия автомобилей под маркировкой Kraft durch Freude (Сила через радость). Затем завод остался под властью британцев, которые вновь наладили выпуск автомобилей.

Реактивные двигатели

Конечно, реактивный двигатель нужен был Третьему Рейху только для одной цели: создать убероружие. Первый в мире реактивный двигатель разработал и собрал гениальный инженер Вернер фон Браун. Кстати, уже после войны изобретателя тайно перевезли в США, где он лично руководил разработкой американского шаттла «Экслорер», а затем и ракеты-носителя «Сатурн-5», которая была использована в лунной программе.

Фанта

Кока-Колу в Третьем Рейхе не любили настолько, что полностью запретили ввоз ингредиентов напитка в страну. Однако, завод «Кока-Кола» остался и ему нужно было как-то работать. Директор предприятия придумал совершенно новый напиток и назвал его «Фанта» — технология изготовления сегодня кардинально изменилась, но бренд остался прежним.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Нацистская оккупация Франции в 1940 году привела к множественным половым контактам немецких солдат с парижскими проститутками, а как следствие — к вспышке сифилиса в войсках. Нужно было что-то делать. Можно было просто запретить подобные связи, но власти Третьего рейха пошли другим путем: они решили разработать искусственную женщину, которая удовлетворит сексуальные потребности солдата и ничем его не заразит. Так родился сверхсекретный проект голубоглазой светловолосой секс-куклы по имени Боргхильд — первой искусственной женщины в истории.Ответственным за проект был Генрих Гиммлер, начальник СС.

Эротическая кукла должна была быть включена в число необходимых вещей, которые солдаты брали с собой в поход (в сдутом виде она помещалась в походном рюкзаке), она помогла бы избежать гомосексуализма и венерических заболеваний среди военнослужащих (а они вели к «ненужным потерям» жизней) и способствовала бы сохранению чистоты арийской расы. Изначально кукла называлась «Полевой гигиенический проект».

Адольф Гитлер лично одобрил проект куклы, после чего Гиммлер нанял для ее разработки Франца Чакерта из Немецкого музея гигиены. Для того, чтобы преодолеть вероятное нежелание солдат пользоваться куклой,были реализованы три требования :

1. Синтетическая кожа на ощупь должна быть как настоящая.

2. Тело куклы должно быть таким же гибким и мобильным.

3. Половые органы должны ощущаться реалистично.

Команда приступила к работе. Изначально хотели сделать скелет алюминиевым, но отказались от этой идеи, и Чакерт остановился на силиконе.К внешности куклы тоже были жесткие требования. В одном из писем Ханнуссену Гитлер дал подробные инструкции, как Боргхильд должна выглядеть: в натуральную величину, ростом 176 сантиметров, с очень белой кожей, белокурыми волосами, нежными голубыми глазами и открытым пупком. У нее должны быть крупные губы и большая грудь, гнущиеся руки и голова.

Лицо куклы для нацистов было очень важно, даже важнее тела. Разработчики хотели сделать куклу с внешностью венгерской актрисы Кэт фон Наги (Kathe von Nagy), но та отказалась. Тогда решили не придавать лицу куклы определенные черты, оставив только голубые глаза и светлые волосы, чтобы солдаты могли додумывать ее внешность в соответствии с собственными фантазиями.

Солдаты Вермахта впервые испробовали Боргхильд в 1941 году. Гитлера так впечатлили результаты теста, что он заказал 5000 кукол для своей личной гвардии.Правда эти куклы , выдерживающие "секс" с немецкими солдатами ,быстро рвались, не выдерживая сексуальный пыл советских солдат, которые отбирали их у немецких пленных!

В 1942 году проект был заморожен: многие немецкие солдаты стали попадать в плен и отказывались таскать за собой кукол, чтобы не стать причиной насмешек и издевательств врага!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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