10 нелицеприятных секретов NASA, о которых никто и не догадывается

Сторонники теории заговора во всем мире спекулируют относительно многих предполагаемых секретов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства или NASA. За свою 60-летнюю историю подчиняющееся правительству ведомство было обвинено в фальсификации высадки на Луну, в намеренном сокрытии следов инопланетной жизни и даже в растрате миллионов на «изобретение» космической ручки.

Хотя у NASA есть бесчисленные группы экспертов и отдел по связям с общественностью, которые неутомимо развенчивают эти мифы, на протяжении многих лет агентство действительно умалчивало насчет нескольких грязных маленьких секретов, о которых общественность узнала случайно.

1. Случайная перезапись оригинальных пленок «Аполлона-11»

Записи с «Аполлон-11»

Сторонники теории заговора обвиняют NASA в фальсификации высадки на Луну с того дня, когда кадры миссии «Аполлон-11» появились в прямом эфире. Таким образом, когда в 2006 году NASA признало, что не может найти оригинальные видеозаписи высадки в 1969 году, подозрения о том, что это все - один большой обман, вспыхнули с новой силой. Поиски пропавших пленок продолжаются, поскольку NASA надеется с помощью новых технологий улучшить качество видео, по сравнению с тем, которое было снято 48 лет назад.

2. Тайный найм бывших гитлеровских ученых после Второй мировой войны

Однако, сегодня большинство экспертов NASA считает, что ленты давным давно были перезаписаны, т. е. их оригинальное содержимое было стерто. Виновником этого является сокращение бюджета. В 1960х — 1970х годах это была стандартная процедура — повторно использовать видеоленты и магнитофонные катушки после определенного количества лет их хранения.

NASA И нацисты.

Те, кто не прогуливал историю в школе, прекрасно знают, что после Второй мировой войны в мире была очень напряженная обстановка и царила полная неразбериха. На фоне этого хаоса ЦРУ упорно работало над так называемой «Операцией Скрепка» - тайным проектом по привлечению в США космических и военных технологий Германии, а также нацистских ученых. Официальная цель операции состояла в том, чтобы предотвратить отток нацистских ученых в Советский Союз. В докладе указывается, что в Германии был составлен документ, известный как «Список Озенберга» - каталог ученых и инженеров, которые работали на нацистов. США впоследствии перевезли более 1600 этих немецких ученых и членов их семей в Америку, где они работали над такими проектами, как сверхзвуковые ракеты, нервно-паралитический газ и управляемые ракеты.

3. Секс на украденных камнях с Луны и метеорите с Марса

СТранное происшествие.

В 2002 году стажер NASA по имени Тэд Робертс захотел произвести впечатление на свою подругу. Взяв с собой еще одного человека, они проникли в Космический центр имени Джонсона и унесли оттуда более 270 кг лунных камней. Далее соучастники попытались продать камни на черном рынке, где те были оценены в $ 21 млн, но до этого молодая парочка рассыпала камни на кровати и занялась на них любовью. Три стажера были в конечном счете пойманы и признали себя виновным, и Робертс был приговорен к восьми годам лишения свободы. Настолько большое наказание проследовало потому, что камни были загрязнены и стали бесполезными для исследования. Что интересно, в местах лишения свободы Робертс разработал теорию, которая могла бы объединить теорию относительности и квантовую механику Эйнштейна.

4. Запрет на страхование астронавтов «Аполлона-11»

И никакой страховки!

За несколько месяцев до легендарного запуска «Аполлона-11» Нил Армстронг и его экипаж сделали сотни автографов, запечатали их к конверты и заказали доставку родственникам через определенное время, чтобы те могли продать их в случае катастрофы при полете. А причиной этого было то, что NASA отказалось выдать астронавтам полисы страхования жизни. Более того, NASA подготовило план разрыва связи с «Аполлоном-11», если тот «застрянет» на Луне. Даже в последнее время у NASA нет специального страхования для астронавтов. Когда Challenger взорвался в середине полета, семьи погибших получили стандартные федеральные страховые выплаты, но не более того.

5. Посткосмические депрессии

Базз Олдрин - ;жертва космоса.

Программа подготовки астронавтов NASA крайне сложная. Помимо десятилетий академической и профессиональной подготовки, кандидаты также должны иметь специфические врожденные физические особенности. И это уже не говоря уже о безумной конкуренции. С момента запуска этой программы в общей сложности было подготовлено 257 астронавтов. Т.е., учитывая количество кандидатов, даже если человек соответствует необходимым критериям, шанс, что выберут именно его, составляет всего 0,8 процента. Но что же случается после полета?

После возвращения «Аполлона-11» Базз Олдрин очень непросто возвращался к повседневной жизни. Он покинул NASA, развелся, женился, развелся снова, страдал депрессией и алкоголизмом, неудачно пытался работать на ВВС и работал продавцом автомобилей Cadillac. К счастью, сегодня Олдрин уже не пьет, женился еще раз и живет счастливой жизнью. У других астронавтов зачастую также были подобные судьбы. Лиза Новак был обвинена в покушении на убийство после нападения на предполагаемую пассию своего бойфренда. Джим Ирвин после возвращения из космоса посвятил свою жизнь поискам Ноева ковчега.

6. Некоторые бывшие астронавты преуспели

Базз Олдрин - человек, которому пришлось непросто.

Но не все так мрачно у бывших астронавтов. К примеру, Джон Гленн стал сенатором штата Огайо (и пробыл им четверть века) и даже баллотировался на пост президента в 1984 г. Фрэнклин Стори Масгрейв работал концепт-художником для команды художников Walt Disney и владеет скульптурной компанией в Калифорнии, а Скотт Паразински покорил Эверест.

7. Астронавты NASA пьют собственную мочу

Ученые разработали для астронавтов систему переработки и конденсации пота, мочи, воды для мытья и влаги от дыхания экипажа космических кораблей. Это все превращается в питьевую воду. Система перерабатывает около 6000 литров воды для станции МКС каждый год. Что интересно, российские космонавты на борту МКС отказываются пить мочу, переработанную в воду. Также астронавтов обучают, как правильно ходить в туалет в условиях невесомости.

8. Чудачества в космосе и усмирительный скотч

Теперь понятно для чего на борту скотч.

Все прекрасно знают, как порой бывает сложно терпеть соседа по комнате. А теперь стоит только представить — в течение месяцев астронавтам приходится терпеть самые выводящие из себя привычки своих коллег, и никуда деться невозможно. В NASA есть специальная инструкция на тот случай, если астронавт начнет откровенно «чудить» во время миссии. В таком случае, «члены экипажа должны связать его запястья и лодыжки клейкой лентой, зафиксировать голову и накачать транквилизаторами, если это необходимо».

9. Использование китового жира в спутниках

Китовый жир в космосе.

Этот миф генерируется возник, когда The History Channel выпустил в эфир четыре эпизода минисериала «Америка: наша история». Документальный фильм утверждает , что «даже сегодня NASA использует китовый жир, а космический телескоп Hubble работает на нем». NASA сразу же отреагировало на документальный фильм, утверждая, что в телескопе вовсе не используется это вещество. Однако, спекуляции продолжаются, поскольку китовый жир действительно обладает уникальными свойствами: он не замерзает при минусовой температуре, сохраняет плотность даже при экстремально высоких давлениях и не может быть заменен никаким известным природным веществом. Международная китобойная комиссия запретила коммерческую охоту на китов в 1986 году, в связи с угрозой их популяции.

10. NASA ничего не знает о женщинах

Салли Райд.

Ни для кого не секрет, что в NASA в основном работают мужчины, но вовлечение женщин в космическую программу неуклонно улучшается с течением времени. В частности, агентство финансирует пропагандистские программы, ориентированные на женщин и девочек. Но иногда доходит до смешного. Когда в 1983 году в космос должна была отправиться первая американка Салли Райд, специалисты, готовившие полет, на полном серьезе спросили ее, хватит ли Салли 100 тампонов на семь дней, которые она проведет на орбите.

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