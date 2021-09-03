Куда исчезло обручальное кольцо Мэрилин Монро: Загадочная история драгоценностей легенды Голливуда

Эта женщина умерла почти шесть десятков лет назад, но её жизнь продолжает интересовать публику. «Мэрилин Монро - это вуаль, за которой я скрываю Норму Джин», - говорила легенда Голливуда в своё время. И это истинная правда.

Мэрилин на экране и в жизни — две совершенно разных женщины. Например, в жизни у Нормы Джин настоящих ювелирных драгоценностей было весьма мало. Самая известная из них - «кольцо вечности». Именно с ним связана одна из самых интригующих загадок Мэрилин. Подробнее о тайне легендарной дивы далее в обзоре.

В жизни и в кино

Мэрилин Монро.

Ни для кого не секрет, что экранные образы кардинально отличаются от настоящей личности актёра в реальной жизни. Очень часто поклонникам это бывает весьма трудно осознать. Например, легенда Голливуда Мэрилин Монро всегда будет ассоциироваться с легкомысленной девушкой из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Именно там она поёт знаменитые строки о том, что лучшие друзья девушек — это бриллианты.

Это был лишь образ, которому истинная Норма Джин не соответствовала ни капли. Кроме того, что она была совершенно другой натурой, в её шкатулке было совсем не так много настоящих бриллиантов. Монро действительно любила украшения, но предпочитала их брать напрокат.

Именно она первой придумала это. Звезда так делала всегда, когда нужно было появиться во всём блеске на различных важных мероприятиях. Личные украшения были по большей части обычной бижутерией.

Большая часть украшений Мэрилин Монро были просто качественной бижутерией.

Исключений из этого было очень не много. Самым знаменитым из них было обручальное кольцо, подаренное ей её вторым мужем Джо Ди Маджио. «Кольцо вечности» содержало больше трёх десятков бриллиантов, огранки «багет». Оно до сих пор является одним из самых дорогих в мире.

Кольцо вечности.

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио

Две звезды: Джо Ди Маджио и Мэрилин Монро.

Если Мэрилин Монро была одной из самых узнаваемых актрис 1950-х годов, то Джо Ди Маджио был одним из самых знаменитых спортсменов. Джо Ди Маджио был игроком Высшей лиги бейсбола за «Нью-Йорк Янкиз» и был настоящей звездой. Его уже окрестили одним из величайших бейсболистов всех времён, когда он вышел на пенсию в 1951 году. Монро и Ди Маджио начали встречаться в 1952 году. Всего через пару месяцев они заключили брачный союз.

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио приняли решение пожениться довольно спонтанно.

Свадьба для обоих стала неожиданностью, но всё же весьма удачно вписалась в их рабочий график. У Мэрилин как раз были неприятности на студии и она не снималась, а Джо должен был отправиться в командировку в Японию. Оба решили, что это будет приятным свадебным путешествием.

Предложение руки и сердца было сделано с некой поспешностью. Всё произошло довольно быстро. У бейсболиста не было обручального кольца, когда он просил Норму выйти за него замуж. Но во время бракосочетания в мэрии он надел на палец любимой невероятно красивое и дорогое кольцо. Это кольцо успели запечатлеть на Мэрилин репортёры. Церемония должна была быть тайной и скромной, но о ней всё равно прознали.

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио в день свадьбы. Обручальное кольцо Мэрилин хорошо видно на её пальце.

Скоропостижный брак, скоропостижный развод

К сожалению, брак Джо Ди Маджио и Мэрилин Монро длился очень недолго. Всего через 274 дня после свадьбы актриса подала на развод. Несмотря на то, что они расстались, они умудрились остаться друзьями на всю оставшуюся жизнь. Перед трагической кончиной Мэрилин они даже собирались воссоединиться. Воистину, здесь смерть разлучила их. Ди Маджио так никогда больше и не женился. До конца своей жизни он любил только одну Норму Джин и носил цветы на её могилу.

Фотография, сделанная в день развода Мэрилин Монро с Джо Ди Маджио.

А что же кольцо?

1999 году «кольцо вечности» с бриллиантами огранки «багет» было продано с аукциона. Это было сделано в рамках продаж личной собственности Мэрилин Монро. Среди других знаковых вещей Мэрилин, проданных на этом аукционе, было её платье от Jean Louis. В нём она пела в честь дня рождения президента Джона Ф. Кеннеди. Кольцо было реализовано за колоссальные 772 500 долларов.

Однако поклонники Монро быстро обнаружили, что кольцо с аукциона абсолютно не соответствует кольцу, подаренному диве Ди Маджио в 1954 году.

Кольцо вечности Мэрилин Монро с 35 бриллиантами багетной огранки было продано с аукциона в 1999 году.

Украшение на свадебных фотографиях того времени выглядит очень старинным и украшено группой бриллиантов, установленных наверху. Кольцо с аукциона явно новее и наверху нет мелких бриллиантов.

Если это подделка, то где же оригинал?

Проданное на аукционе в 1999 году кольцо действительно принадлежало Мэрилин Монро. Скорее всего Ди Маджио купил ещё одно кольцо вечности для супруги. Так что же могло случиться с оригинальным кольцом? И где оно сейчас?

По поводу этого существует несколько теорий. Одна заключается в том, что оригинал принадлежал семье Ди Маджио и он его одолжил специально для церемонии. Так легче объяснить то, как Джо столь быстро добыл обручальное кольцо и почему никто его не видел впоследствии более. Тогда остаётся открытым вопрос о том, почему Мэрилин носила это украшение весь медовый месяц. Возможно, пока не сделают новое? После этого легендарная актриса больше никогда больше не появлялась в нём.

Мэрилин Монро развлекает военнослужащих в Корее во время её медового месяца с Джо Ди Маджио. Её обручальное кольцо можно увидеть на этой фотографии.

Возможно, всё это так. Возможно, что никто так никогда и не узнает всю правду о том, что случилось с оригинальным обручальным кольцом. ДиМаджио умер с именем любимой женщины на устах. И хотя на Земле они расстались, возможно воссоединились в мире ином. Во всяком случае, легенду об их вечной любви так интересно цитировать.

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