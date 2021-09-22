15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Всем нам нужно время от времени снимать стресс, и для этого человечество придумало множество разных средств. Увы, у каждого есть побочный эффект, поэтому выбирать нужно с умом.

Мы рекомендуем маленьких пушистиков, потому что там ровно один риск – влюбиться и оставить себе на всю жизнь. И тогда у вас будет свой надежный, ласковый и отзывчивый источник антидепрессантов!

Этого малыша зовут Томми, и тут он впервые в жизни наелся досыта

Познакомьтесь с крохой Билли. Скоро он завоюет чье-то сердечко.

Лучший подарок молодой семье – щенок! Как тренажер для воспитания будущих детей.

Даже телефон больше, чем эта кроха!

Ручной бельчонок по кличке Спук

В мире много пушистиков, помимо кошек и собак. Например, опоссум.

Правда, он чем-то похож на грозного льва?

Французские бульдожки тоже очаровашки

На мордашке написаны все впечатления от первой прогулки

Так, этот человек завоеван! Братва, атакуем следующего!

Пока что он еще помещается в ладошке. Прелесть!

Когда там уже еда будет?

Эти двое будто зеркальное отражение друг друга

Молодой интерн выглядывает из кармана

До чего же милый песик. А взгляда какой!