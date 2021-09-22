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15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Всем нам нужно время от времени снимать стресс, и для этого человечество придумало множество разных средств. Увы, у каждого есть побочный эффект, поэтому выбирать нужно с умом. 

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Этого малыша зовут Томми, и тут он впервые в жизни наелся досыта

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Познакомьтесь с крохой Билли. Скоро он завоюет чье-то сердечко.

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Лучший подарок молодой семье – щенок! Как тренажер для воспитания будущих детей.

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Даже телефон больше, чем эта кроха!

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Ручной бельчонок по кличке Спук

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

В мире много пушистиков, помимо кошек и собак. Например, опоссум.

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Правда, он чем-то похож на грозного льва?

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Французские бульдожки тоже очаровашки

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

На мордашке написаны все впечатления от первой прогулки

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Так, этот человек завоеван! Братва, атакуем следующего!

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Пока что он еще помещается в ладошке. Прелесть!

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Когда там уже еда будет?

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Эти двое будто зеркальное отражение друг друга

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

Молодой интерн выглядывает из кармана

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире

До чего же милый песик. А взгляда какой!

15 пушистых малышей, которые работают как лучшие антидепрессанты в мире
 

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