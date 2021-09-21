О чудесах в Библии и законах природы

«Самое невероятное в чудесах — это то, что они случаются», — писал Гилберт Кийт Честертон. Ему же принадлежит следующее определение чуда: «Чудо — свобода Бога».

Понятия чуда и свободы неразрывно связаны друг с другом. Человек, признающий возможность чудес, способен вырваться за пределы материального мира, его сердце и разум открыты для всего нового и неизведанного. Причем речь в данном случае не о легковерии, а скорее о способности к рефлексии, умении одновременно и удивляться происходящему вокруг, и критически его оценивать: не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, — советует апостол Иоанн Богослов своим ученикам (1 Ин 4:1).

Определение «чудо есть нарушение законов природы» принадлежит шотландскому философу XVIII века Давиду Юму, предшественнику французских энциклопедистов, настроенных большей частью атеистически или разделявших воззрения деизма, согласно которым Бог после сотворения мира уже более не вмешивается в его жизнь. Полностью оно звучит так: «Чудо есть нарушение законов природы, а так как эти законы установил твердый и неизменный опыт, то доказательство, направленное против чуда, по самой природе факта настолько же полно, насколько может быть полным аргумент, основанный на опыте».

Юм и его единомышленники считали, что мир представляет собой замкнутую систему, управляющуюся по неким «железным» законам, многократно проверенным опытом. Однако не только с позиций религиозного мировоззрения, но и с точки зрения науки концепция Юма небезупречна. Научный прогресс постоянно «вносит правки» в законы природы, корректирует и дополняет их. И то, что во времена Юма считалось нарушением неких раз и навсегда данных закономерностей, сегодня объясняется благодаря открытиям науки. Соответственно то, что сегодня с точки зрения современного обывателя противоречит законам природы, завтра таковым считаться уже не будет. Поэтому исходить из невозможности чуда только потому, что оно, как кажется, противоречит нашим очень ограниченным представлениям об окружающем мире, некорректно.

Христианская традиция, напротив, полагает, что Бог, сотворив вселенную, не устранился от участия в ее жизни. Он постоянно присутствует в сотворенном Им мире, пронизывает его Своими энергиями, обеспечивает возможность существования самым мельчайшим его элементам. Бог свободен и чудо — свидетельство этой свободы, силы и всемогущества Божьего. Его чудеса не противоречат науке и не подтверждаются ею. Они вообще находятся вне сферы ее компетенции.

Для религиозного человека в чуде нет ничего необычного. Для него не стоит вопрос, возможно чудо или нет. Понятно, что возможно. Гораздо более важен источник чуда. Выше уже приводилось высказывание апостола Иоанна, призывавшего с настороженностью относиться к феноменам, имеющим духовную природу. Он не одинок, подобные предостережения встречаются в Писании довольно часто. Апостол Павел предостерегает верующих от соблазна прельститься антихристом, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными (2 Фес 2:9). Об опасности ложных чудес говорит и Сам Спаситель, пророчески описывая последние времена мира: восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных (Мф 24:24). Христианин должен рассматривать чудо не с точки зрения его возможности или невозможности. Он призван оценивать его смысл и цель совершения. И критерий тут один: если чудо не укрепляет веру в Бога, не является откровением Божией славы, Божией силы, не делает человека лучше, то это чудо ложное, имеющее своим источником темные силы.

Чудо — это знак от Бога, обращенный внутрь человека. Оно призывает к изменению нашего внутреннего мира и требует духовных усилий с нашей стороны. Именно таковы чудеса, описанные в Библии.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Бриллиантовые королевы СССР: 8 известных женщин, владевших коллекциями ювелирных украшенийhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43091953342

Как жить с тревожным человекомhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43414549524/

Икона Георгия Победоносца: история, что означает и в чем помогает https://otari.mirtesen.ru/blog/43090894082/