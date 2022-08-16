Изменщик или романтик: что расскажет о мужчине его любимое блюдо (проверьте своего партнера)

Узнайте все о своем спутнике уже на первом свидании.

Понимание пищевых привычек мужчины является ключом к осознанию того, каким партнером он будет. Любимое блюдо способно рассказать о его характере и даже о предпочтительном виде отдыха. Совместный прием пищи также поможет вам решить, можно ли связать жизнь с этим мужчиной. Если он пытается вам угодить и выяснить ваши вкусовые предпочтения — будьте уверены, и в личных отношениях этот мужчина будет проявлять интерес к вашему мнению. Как проанализировать характер вашего избранника при походе в ресторан?

Блюда с перчинкой

Если ваш мужчина предпочитает максимально острые блюда, то, вероятнее всего, он любит жить «на грани». Острая пища возбуждает болевые рецепторы, что, казалось бы, должно оттолкнуть от ее употребления. Однако для многих мужчин в этом и заключается вся прелесть приема пищи. По данным некоторых исследований, любители острых блюд также являются зависимыми от выброса адреналина и стремятся к новым ощущениям и интенсивной стимуляции своих чувств.

Пицца

Пицца возглавляет список любимых блюд многих мужчин. Одна из причин, по которой они не могут устоять перед кусочком, заключается в том, что пицца является пищей, которая в максимальной степени вызывает привыкание.

Экзотические блюда

Сочетание жиров и простых углеводов заставляет мозг упиваться гормонами радости, и простые реакции организма создают ощущение счастья. Пицца как любимое блюдо также свидетельствует о том, что мужчина — экстраверт. Ведь это — идеальная еда для вечеринок и дружеских посиделок.

Когда вы обсуждаете, где перекусить, ваш мужчина предлагает новый фьюжн-ресторан? Или же вы прогуливаетесь по супермаркету, и он выбирает случайные продукты, даже если не знает, что они из себя представляют? Если ответ на эти вопросы «да», то ваш спутник — любитель испытать судьбу, которого можно порадовать прыжком с тарзанки или ездой на мотоцикле. К сожалению, это также может говорить и о рисковых пристрастиях, к примеру, к азартным играм.

Чем больше сахара, тем лучше

Многие из нас любят сладкое, и в этом нет ничего предосудительного. Однако сладости особенно притягательны для тех, кто часто подвержен сменам настроения и депрессии. В случае, если мужчина постоянно налегает на такое «успокоительное», то возможно, у него сейчас непростой период в жизни. А в худшем случае, стресс — его хроническое состояние.

Фастфуд

Такой мужчина работает по модели сохранения энергии как в сфере питания, так и в сфере ухаживания. Его кулинарный стиль — это еда, которая хорошо сочетается с просмотром футбола. Если он пригласит вас на ужин, то, скорее всего, выберет место, где можно посмотреть повторы боевиков, пока он пьет спиртное, закусывая жареной едой. Такой мужчина не так уж и плох, но иногда вашим отношениям будет недоставать утонченности. Зато вы всегда сможете его найти — на любимом диване в непосредственной близости от пульта для телевизора.

Блюда высокой кухни

Для фаната высокой кухни еда — это страсть, которая движет всеми остальными чувствами. Он попытается соединить ваши миры через еду, а также продемонстрирует свой утонченный вкус через выбор блюд. Такой мужчина по натуре чувственный романтик, который будет оказывать вам знаки внимания. Однако он будет ждать, что и вы будете почитать еду также, как и он. И распространяться это будет на всю эстетику повседневности. Такие мужчины часто замечают, если вы не успели привести себя в порядок, и не упускают возможность вам об этом намекнуть.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2541420452831300557

А вы знали об этом?

Кремль городка Углич до сих пор таит в себе атмосферу загадочной гибели последнего сына Ивана Грозного - восьмилетнего царевича Дмитрия, на ком прервалась династия Рюриковичей. А дальше было Смутное время, польская интервенция, избрание Романовых... Майским днем их высочество играли в тычки (в ножечки) с мальчишками-друзьями и, якобы, в припадке падучей болезни нечаянно зарезались, - как гласило потом ангажированное следствие. Однако мать отрока и углицкий люд роптали на убийство, устроив быструю расправу с предполагаемыми душегубами из Москвы. Впоследствии Романовы утвердили эту версию. Ее изобразили при росписи церкви Димитрия-царевича-на-крови, возведенной на месте трагедии через сто лет.

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