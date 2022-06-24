Почему артиллеристам Русской Армии запретили носить шашки на поясе, и "перевесили" их на спину?

Холодное оружие во все времена было, есть и останется универсальным многофункциональным инструментом, которое предназначено не только для того, чтобы рубить и колоть врагов, до самых обыкновенных, чисто хозяйственных. Интерес представляет не только то, как применяли, но и как носили холодное оружие военные различных родов войск.

Я периодически натыкался дореволюционные фотографии, где отдельные солдаты русской армии носят свои шашки или сабли очень странным образом – как современные «крутые» герои кино и компьютерных игр. Возникает законное недоумение: зачем они так делали, ведь традиционно холодное оружие носится на поясе? Ведь из такого положения (из-за спины) их неудобно доставать?

«Ведьмаки» из русской артиллерии

Солдаты Русской императорской армии носили шашки и сабли за спиной, конечно же, не красуясь и не для «ведьмачьего шика», а из чисто практических соображений. И это было даже не их личной инициативой, а решением, официально одобренным командованием.

На самом деле, ответ на этот вопрос вполне будничный, и его можно найти в дореволюционном патриотическом журнале «Разведчик» 1904 года выпуска. Там рассказывается о том, что носить таким образом холодное оружие русским солдатам разрешили официально. Но не всем, а только артиллеристам. И не по собственному желанию, а только строго по команде своего офицера.

Артиллеристы Русской императорской армии. Фото в свободном доступе.

Проблема состояла в том, что шашка или сабля просто-напросто мешала и путалась под ногами во время обслуживания артиллерийского орудия, попадала в спицы колёса пушечного лафета.

Изначально артиллеристы царской армии вооружались тесаками. Однако впоследствии их поменяли на укороченные сабли. Да только это холодное оружие на поясе всё равно мешалось.

Для того, чтобы решить эту проблему, сабли решили временно перевешивать за спину, когда нужно было «шустрить» рядом с орудием. «Первопроходцем» данной идеи, который её упорядочил, стал некий подполковник артиллерии Нагибин.

Холодное оружие не только для боя

По его методике, перевод ножен шашки из положения «на поясе» в положение «на спине» производился при помощи расстёгивания и поднятия вверх по телу оружейной портупеи. Причём сабля подвешивалась на неё не как попало, а обязательно на правое плечо, под правую руку, таким образом, чтобы гарда холодного оружия была направлена вправо.

Артиллеристы царской армии. Фото в свободном доступе.

Для дополнительной надёжности подобного размещения ножны рекомендовалось подпоясывать дополнительным ремнём. Если на солдате была к тому же скрутка шинели или палатки, то саблю нужно было заправить под неё.

Холодное оружие артиллеристам нужно требовалось для упрощения оборудования огневой позиции: кусты с ветками порубить, бурьян скосить, и т.п. А при случае –защитить себя и орудие от неожиданного нападения неприятеля.

Но перевод сабли из положения «на поясе» в положение «на спине» – было лишь частичным решением проблемы. Поэтому выход был всё-таки в замене холодного оружия на более короткое и удобное.

🔵 «После этого старейшины согласились на все условия, и даже воевать за Белых»- как Деникин быстро усмирил чеченских сепаратистов

Иллюстрация из дореволюционного журнала. Фото в свободном доступе.

Поэтому спустя несколько лет, после обсуждения в начальствующих кругах, на смену укороченным кавалерийским шашкам в 1909 году пришли клинки-бебуты. Это было уже более компактное и лёгкое оружие, которое тем не менее вполне годилось и для самообороны. Но обычай иногда поднимать шашки с пояса за спину артиллеристам (во время обслуживания орудия и когда пешая батарея находится в конном строю, всё же оставался ещё довольно долго.

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А вы знали об этом?

Так сложилось исторически, что русскому народу часто приходилось голодать, и не потому,что не хватало запасов хлеба, а от того, что правители и власть имущие ради собственной наживы, ободрав народ до нитки, решали только свои финансовые интересы. Одной из таких запрещенных страниц истории был голод, охвативший Юг и Поволжье страны в 1891-92 годах. И как следствие - гуманитарная помощь, собранная американским народом и отправленная в Россию пятью пароходами, для голодающего населения.Как ни пытался Александр III свалить причину голода 1891-92 годов на неблагоприятные погодные условия, основная проблема заключалась в хлебной политике государства.Когда в империи уже вовсю свирепствовал голод и эпидемия, российское правительство и предприниматели продали в Европу зерна 6,6 млн тонн, что было почти в два раза больше предыдущего года. Эти факты просто шокируют. А что и вовсе было ужасающим - император категорически отрицал наличие голода в России.Однако уже в начале весны 1892 года пароходы с ценным гуманитарным грузом из Америки прибыли в Россию .Хотя об этом жесте братской помощи американцев Александр III скрывал, громогласно заявляя, что якобы голода в России нет!Именно поэтому картины Айвазовского "Корабль помощи" и "Раздача продовольствия", посвященные этой гуманитарной помощи категорически были запрещены показу публике в России. Императора раздражало настроение народа, переданное на художественных полотнах. А также они служили напоминанием его никчемности и несостоятельности, кинувшей страну в пучину голода.Айвазовский на рубеже 1892-1893 годов отправился в Америку и увез с собой неугодные для российской власти картины. Во время этого визита живописец преподнес свои работы в знак благодарности за помощь России в дар вашингтонской галерее Коркорана. С 1961 по 1964 годы эти полотна были выставлены в Белом доме по инициативе Жаклин Кеннеди. А в 1979 году они попали в частную коллекцию в Пенсильвании и долгие годы были не доступны просмотру. А в 2008 году на аукционе Sotheby’s обе исторических картины Айвазовского были проданы за 2,4 миллиона долларов одному из меценатов, который тут же передал их в галерею Коркорана, что в Вашингтоне. Ко всему вышесказанному хочется добавить, что ,как ни странно, но эти полотна, написанные художником в 1892 году, не были разрешены к просмотру и в современной России!

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