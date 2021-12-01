Икона София Суздальская: в чем помогает?

Преподобная София Суздальская считается одной из наиболее почитаемых святых в русской православной традиции. 29 декабря – день кончины инокини Софии - стал официальным днём её памяти в церковном календаре. Мощи и древняя чудотворная икона святой Софии, по сей день хранящиеся в Покровском монастыре города Суздаля, являются главными святынями обители. Поклониться им приезжают верующие из дальних уголков, чтобы получить исцеление от болезней и помощь в трудных делах.

София Суздальская и Соломония Сабурова

Немногие сегодня соотносят эти два имени. Между тем в мирской жизни святая София Суздальская (1490 – 1542 гг.) была одной из знатнейших женщин своего времени. В истории она осталась как Соломония Сабурова – супруга Василия Третьего, последнего великого князя московского.

Выбрав пятнадцатилетнюю Соломонию на смотре невест, устроенном матерью, Софией Палеолог, по византийскому обычаю, князь Василий вызвал неудовольствие приближённых. Впервые московский правитель женился на «неровне» из боярского, а не княжеского рода. Тем не менее добрая и благочестивая Соломония снискала любовь и уважение при дворе.

Княжеская доля

Увы, дальнейшая судьба её была трагична. Все двадцать лет брака княгиня оставалась бездетной.

Великокняжеский развод

Не помогали ни горячие молитвы, ни поездки по святым местам, ни долгие службы в храмах. Неудовольствие великого князя росло, обстановка вокруг несчастной Соломонии всё больше накалялась. Страстно желая иметь наследника, Василий Третий запрещал жениться своим братьям, боясь, что великокняжеский престол уйдёт к племянникам. Всё это печалило умную и добрую княгиню, однако сделать она ничего не могла.

Вопреки расхожему мнению отнюдь не Генрих Восьмой положил начало традиции королевских разводов.

В 1525 году, после двадцати лет бездетного супружества, Василий Третий принял решение с женой развестись. Злые языки утверждали что не обошлось без «чар» юной княжны Елены Глинской, с которой Василий обвенчался, не подождав и года.

Развод Василия Третьего был первым и беспрецедентным в истории Руси. Решение князя поддержали бояре, однако жёстко осудили священнослужители, многие из них за защиту княгини поплатились свободой.

Тем не менее решение было принято. Князь поступил «по своей доброй воле» и после развода княгиня Соломония должна была принять постриг и удалиться в монастырь.

Инокиня поневоле

Как же восприняла известие о своём постриге София Суздальская? Житие святой содержит два варианта принятия ею монашества. В первом она была пострижена насильно по велению мужа, во втором – не желая распрей и междоусобиц и видя своё бесплодие, просила позволения добровольно уйти в монастырь.

Современная же история утверждает, что преподобная София, а тогда ещё великая княгиня, страстно, как могла, сопротивлялась постригу, из последних сил растоптав монашеское одеяние. Однако, узнав, что постриг – это желание князя, Соломония покорилась. Впрочем, со своим новым статусом инокиня София не могла смириться ещё очень долго.

Как утверждают хроники того времени, приняв своё новое положение, она нашла успокоение в молитве и монашеских трудах. Одно из преданий гласит, что инокиня, не боявшаяся никакой работы, собственноручно вырыла колодец для монастыря, когда обители не хватало воды. До наших дней сохранился сшитый ею покров на могилу святой преподобной Ефросии. Современниками София Суздальская почиталась как истинная подвижница, добротой и примерным служением снискавшая любовь и уважение сестёр-инокинь и всех, кто знал её.

Практически всю свою последующую жизнь в монашестве подвижница провела в стенах Покровского монастыря города Суздаля, где и была похоронена в 1542 году.

Чудеса Софии Суздальской

Вскоре после смерти инокини Софии на могиле её стали происходить чудеса исцеления. Так, в 1598 году произошло первое зафиксированное избавление от слепоты княжны Анны Нечтевой. Спустя четыре года таким же удивительным образом на могиле святой прозрела ещё одна женщина. В последующие года описываются и другие чудесные преображения. Молитва Софии Суздальской помогала от болезней глаз, глухоты, паралича и душевных расстройств.

Не только целительницей, но и защитницей была святая София. Явившись в монашеском облачении и с зажжённой свечой в руках предводителю польского войска, подошедшего к монастырю, София Суздальская спасла родную обитель.

Как описывает это событие «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суздале» летописца и священнослужителя 18 века Анании Федорова: сильный страх охватил полководца Лисовского от видения святой и правая рука у него отнялась, другие же поляки падали на землю вместе с конями, поражённые болезнью. Вражеское войско отступило, а само чудесное событие было изображено на могильной плите подвижницы.

Память после смерти

Официальная церковь провозгласила почитание инокини Софии как святой только в 1650 году – через сто лет после её упокоения, а вопросом канонизации занялись два столетия спустя. Тем не менее уже вскоре после смерти в народе её начали чтить как святую и молящиеся потянулись к её могиле. Примечательно что ещё в старых, допечатных святцах она именуется святой праведной инокиней, но при этом княгиней Софией.

Во время царствования Ивана Грозного – долгожданного наследника князя Василия от второй жены, Соломонию-Софию поминали преподобной инокиней и почитание носило, скорее, местный характер. Примечательно, что уже в то время князь Андрей Курбский в письме к царю называл Софию-Соломонию преподобною мученицей, невинной и святой. Согласно легенде сам царь Иван Четвёртый приезжал в суздальский Покровский монастырь и, если верить приданиям, собственноручно укрыл гробницу инокини покрывалом, изготовленным в мастерской его любимой жены Анастасии Романовны специально в дар на могилу святой.

При следующем царе Фёдоре Иоановиче почитание святой Софии Суздальской возросло ещё больше. На могилу преподобной инокини совершались многолюдные паломничества, члены царской семьи не раз жаловали обитель своим посещением. До наших дней сохранился вышитый покров на её надгробие с образом Спасителя, преподнесенный монастырю царицей Ириной Годуновой. Дарственная надпись подтверждает год и предназначение подношения.

Как выглядела княгиня Соломония

До наших дней не дошло ни одного прижизненного портрета княгини Соломонии Сабуровой. Нам не известно, существовали ли такие изображения вообще, поскольку портретная живопись, как и светское искусство, пришла в Россию только в Петровскую эпоху, спустя почти два столетия после описываемых событий. Сохранились несколько миниатюр из летописных сводов, изображающих сцены свадьбы Василия Третьего и Соломонии, пострижения княгини и несколько других знаковых исторических эпизодов из жизни княжеской четы. Современники же описывали Соломонию Сабурову как женщину необычайной красоты.

Гравюра 19 века изображает молодую темноволосую женщину с правильными чертами лица в тиаре и дорогих одеждах. Была ли настоящая Соломония похожа на портретный образ, созданный художником времён романтизма, сказать сложно. Известно её изображение в монашестве, но, скорее всего, оно также было написано уже после смерти преподобной Соломонии-Софии.

Иконография святой Софии

Множество икон, написанных в 19 – 20 веках, представляют святую Софию Суздальскую в соответствии с византийским иконописным каноном: в монашеском клобуке и парамане иссиня-зелёного, почти землистого цвета, коричневой рясе и багровой или тёмно-вишнёвой мантии. Лицо и руки написаны охрой, большие округлые глаза, тонкий прямой нос, маленькие губы.

Древнейшее изображение преподобной Софии датируется второй половиной 17 века. Конечно же, перед нами утрированный каноничный образ святой и глупо искать в нём портретное сходство с описаниями и известными изображениями реальной Соломонии. Имя мастера, перенёсшего образ на доску, остаётся неизвестным. Предположительно, старейшая икона святой Софии была создана иконописцами в её родной обители. Интересно, что в традиционной иконографии, ведущей начало от этого изображения, присутствует обязательный атрибут – свиток, который держит София Суздальская. Икона эта считается чудотворной и, возможно, предназначалась для гробницы святой.

Признание святой

В Православном церковном календаре имя Софии Суздальской появляется за год до революции. В 1984 году её «официально» вносят в сонм святых, но пока только местночтимых суздальских, а с 2007 года святая София почитается уже на всецерковном уровне.

Преподобная София завещала похоронить себя в земле. Странное желание для того времени, поскольку традиционно людей её положения было принято погребать в каменных усыпальницах-склепах. Больше четырёх столетий, с 1542 по 1990 год, её прах оставался непотревоженным.

В 1995 году её могила в монастыре была вскрыта и мощи Софии Суздальской торжественно изъяты из земли. Сейчас они выставлены в закрытой раке в Покровском соборе. Это главная святыня обители, к которой стекаются многочисленные паломники. Поражает тот факт, что, пролежав в земле более четырёхсот лет, мощи оказались нетленными. Однако после вскрытия гробницы они истлели в считаные минуты.

С чем приходят к святой

С различными просьбами и мольбами обращаются к преподобной Софии. Уже в наше время список явленных ею чудес пополняется новыми свидетельствами. Главным образом к ней обращаются с просьбами об избавлении от всевозможных болезней. Прежде всего как целительница почитается в народе София Суздальская. В чём помогает святая ещё? Как мы помним, при жизни княгиня Соломония была бесплодна. Однако удивителен факт – молитва к святой Софии помогает обрести долгожданное дитя бесплодным парам.

Есть свидетельства того, что она указывала дорогу заблудившимся, оберегала детей от беды и помогала в смягчении сварливого характера старикам.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2357990189796690628/

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