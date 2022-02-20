Атлантида наяву: 6 реально существующих городов, которые оказались под водой

Немалое количество древних городов сегодня исследуются археологами. Вот только далеко не все они находятся на суше или требуют раскопок. Порой города тысячелетиями остаются в отличном состоянии, однако находятся они ни где-нибудь, а под водой.

Землетрясения или цунами, изменения рельефа или деяния человека - по различным причинам многие древние поселения оказывались на дне, и сегодня они доступны лишь дайверам или гидроархеологам. Вашему вниманию 6 городов, ушедших под воду, которые впору назвать реальными аналогами легендарной Атлантиды.

1. Гераклион, Египет

Легендарный город, найденный под водой.

Если попытаться найти реальный аналог предания об Атлантиде, то, пожалуй, именно история города Гераклион больше всего подходит на это звание. Важнейший порт, а также транспортный и торговый центр был построен примерно в 8 веке до нашей эры, то есть, в период правления в Древнем Египте династии Птолемеев. Однако, несмотря на дошедшие до нас свидетельства античных историков, в последующие эпохи многие исследователи вообще не верили, что этот город существовал, ведь никаких материальных доказательств не было.

Цифровая реконструкция Гераклиона.

И лишь в 2000 году совершенно случайно удалось найти то, что осталось от некогда величественного египетского города.

2. Фанагория, Россия

Остатки зданий и хорошо сохранившиеся скульптура сегодня исследует гидроархеологи - Гераклион оказался на морской глубине более 500 метров на расстоянии 6,5 километров от берега. Несмотря на то, что информации о нем все еще не так много, причины исчезновения этого города с лица земли все-таки примерно выяснены. Как показали исследования, Гераклион был построен на территории, где земля была преимущественно глиняной или песчаной. А потому регулярные землетрясения и общая сейсмическая нестабильность в конечном итоге и привели к тому, что город попросту ушел под воду.

Азовское море оказалось полно античных сюрпризов.

На отечественных просторах также можно найти древнее поселение, со временем ушедших в пучины морские. Речь идет о греческий город Фанагория, который расположен на побережье современного Таманского полуострова. Справедливости ради, следует уточнить, что частично территория древнего поселения находятся на суше, а вот часть его оказалась на дне Азовского моря.

Наземная часть останков древнего города.

Один из городов, который был построен во времена эпохи греческой колонизации, просуществовал еще долгое время после окончания периода Античности. Местное население оставило Фанагорию примерно в 10 столетии нашей эры. Причиной этому стало повышение уровня вод моря -это же и стало причиной его частичного затопления. На сегодняшний день на территории древнего города археологами проводятся раскопки, а сохранившимся на суше руинам присвоен статус музея-заповедника.

3. Дворец Клеопатры, Египет

Место царствования египетских правителей оказалось на дне.

Древнеегипетский город Александрия, как оказалось, имеет также районы, которые затонули примерно полторы тысячи лет назад после землетрясения. Так, археологами на дне Средиземного моря активно изучаются множественные объекты архитектуры так называемого царского квартала - там можно увидеть статуи, колонны, храмовые комплексы и другие сооружения. Кроме того, рядом с затонувшей частью Александрии находятся ряд ушедших под воду кораблей. Сегодня поднятые со дна артефакты составляют часть экспозиции Национального музея Александрии.

4. Шичэн, Китай

Древний китайский город, затопленный человеком.

В отличие от большинства древних мест проживания людей, которые оказались скрыты под толщей воды сотни, а то и тысячи лет назад, китайский Шичэн ушел на дно всего полсотни лет назад – в 1959 году. И причиной этому явились не природные катаклизмы, а рукотворное затопление в рамках строительства гидроэлектростанции. Именно поэтому древний город оказался на глубине 40 метров на дне озера Цяньдаоху.

Сохранность древних артефактов поразительна.

Шичэн буквально пестрит шедеврами скульптуры и архитектуры, и другими артефактами времен царствования династий Цин и Мин. При этом состояние сооружений по-прежнему остается на довольно высоком уровне - настолько высоком, что китайское правительство не исключает вероятности того, что однажды город удастся возродить к жизни.

5. Павлопетри, Греция

Самый древний античный город.

Среди древних античных городов сразу несколько сегодня могут похвастаться нахождением на дне моря. Однако наиболее древним из них на данным момент считается Павлопетри. Причина присвоения ему такого звания состоит не только в том, что он очень давно затонул, судя по его состоянию. Все дело в том, что о таком населенном пункте попросту не сохранилось никакой информации.

Внезапно найденный античный город.

Павлопетри был найден сравнительно недавно - в шестидесятых годах прошлого столетия. Исследования показали, что относится город к минойской цивилизации, а затонул не менее пяти тысяч лет назад, что и делает его одним из наиболее древних населенных пунктов, которые не только сохранились до наших дней, но и вообще существовали. А вот причиной, почему он ушел под воду, считают природный катаклизм - землетрясение, как и в случае большинства античных городов.

6. Дварка, Индия

Уникальный город Кришны, ушедший под воду.

Еще один город, претендующий на звание самого древнего, является индийский город Дварка. Археологи определяют его возраст - примерно пять тысяч лет, судя по результатам анализов сохранившихся сооружений. А вот черепки, статуи и человеческие останки, также найденные на территории затонувшего города, еще старше - по информации, им не меньше девяти тысяч лет, а некоторые считают, что возраст составляет целых двенадцать тысячелетий.

Исследования индийской Атлантиды должна раскрыть её секреты.

Справедливости ради, следует отметить, что последнее утверждение маловероятно, ведь в то время на территории Индии вообще не было цивилизации. На сегодняшний день проводятся активные исследования Дварка, ведь его секреты еще только предстоит разгадать. Однако одну причину затопления историки уже выделили – в данном случае, это была огромная волна, накрывшая город и унесшая его на дно океана.

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