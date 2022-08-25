10 реальных магов, оставивших след в истории

Несколько сот лет назад к тем, кто имел дело с потусторонней силой, относились очень серьезно. Народ верил, что отдельные люди умеют обращаться с силами, помогающими получить власть, материальные блага и победить болезни. Большая часть колдунов была предприимчивыми проходимцами, но некоторые отмеченные в архивах личности, заслуживают отдельного внимания.

Парацельс



Этот выдающийся медик, родившийся в 1493 году, считается основателем современной науки и химической медицины. Он был блестящим знатоком медицины, астрологии, ботаники и алхимии. Парацельс первым установил взаимосвязь психических и физических заболеваний.

Он открыл пользу цинка и верил, что здоровым человеком может стать только тот, кто живет в гармонии с природой. Его методы «магического исцеления» являются симбиозом химической медицины, астрономии и алхимии.

Папюс



Француз Жерар Анкосс, известный под псевдонимом Папюс, был оккультистом и принадлежал к масонскому ордену. Этот провидец, родившийся в 1865 году, был частью других тайных магических обществ. Он регулярно издавал книги, рассказывая в них о своих практиках. Самое большое пророчество Папюса касалось судьбы Российской империи.

В 1905 году провидец прибыл с визитом в Петербург и посетил царскую семью.

Он поведал Николаю II, что тот будет свергнут в результате «восстания народа», но заверил, что этого не произойдет при жизни самого Папюса. Последний российский император был отстранен от власти через 141 день после смерти чародея.

Хью Дрейпер



История алхимика Хью Дрейпера является самой таинственной в нашем списке. В 16 веке этот человек управлял гостиницей, но был заключен в лондонский Тауэр по обвинению в колдовстве. На допросе он признал, что любит магию, но он сжег все свои книги по алхимии.

Находясь в заключении, он решил добавить свой рисунок к множеству других, выгравированных на стене предыдущими пленниками. Так появилась подробная астрологическая карта со всеми знаками зодиака. Также там было указано имя Хью Дрейпера и таинственная дата – 30 мая 1561 года. Никто не мог дать этому объяснение, но когда этот день настал, узник таинственным образом пропал из крепости.

Николас Фламель

Поклонники саги о Гарри Поттере должны знать это имя. Николас Фламель всю свою сознательную жизнь занимался алхимией и являлся единственным известным создателем философского камня. Он умер 600 лет назад и стал прообразом Альбуса Дамблдора. Историки писали, что француз совершенствовал навыки темной магии во время путешествия в Сантьяго-де-Компостела.

Люди заметили, что, после того как Фламель приобрел статус волшебника, его дела резко пошли в гору. Разумеется, очевидцы связывали это обогащение с использованием магических сил. Хотя некоторые все же поговаривали, что доход его семья получила от двух магазинов, доставшихся в наследство жене.

Бааль Шем из Лондона



Выдающийся каббалист, раввин доктор Фальк, родился в Германии, но движимый страхом смертной казни был вынужден бежать в Лондон. Отсюда и появилось это странное прозвище (Бааль Шем – «Владеющий Именем»). Его магические навыки были впечатляющими. Он занимался целительством, причем принимал не только представителей еврейской нации, но и иноверцев.

В расцвете своей славы доктор Фальк был приближен к королевскому двору. Он подарил волшебное кольцо герцогу Орлеанскому, который впоследствии стал французским королем Луи Филиппом I. Говорят, что раввин мог двигать предметы с помощью силы мыслей и однажды даже спас синагогу в Лондоне от пожара.

Агриппа Неттесгеймский



Немецкий ученый и гуманист Генрих Корнелиус Неттесгеймский взял псевдоним Агриппа в честь основателя города Кельна. Он занимался оккультизмом, алхимией и почитал астрологию. Обо всех своих опытах Агриппа писал книги. Так читателям была показана система магии, работающая на трех уровнях: природная магия, астрономия и вызов духов.

Любопытно, что в 1530 году, за 5 лет до своей смерти, Агриппа отказался от дальнейшей практики магии. Этот человек не хотел, чтобы дальнейшее изучение оккультизма завело его прямиком в ад.

Джон Ди



Британский математик, алхимик и астролог Джон Ди был научным и мистическим советником королевы Елизаветы I. Изучив все практические науки, он взялся за изучение связи людей с духами. Вместе со своим другом Эдвардом Келли Джон Ди колесил по Европе и демонстрировал свои магические навыки при дворах.

Долгое время в тандеме с Джероламо Кардано занимался поиском вечного двигателя. Кроме того, этот алхимик хотел найти драгоценный камень, обладавший магическими свойствами. После прихода к власти Марии Тюдор потерял большую часть сбережений и возможность заниматься исследовательской работой.

Эдвард Келли



Алхимик, который был также известен под именем Эдвард Табольд, был близким другом и соратником Джона Ди. Они оба провели несколько лет за пределами Великобритании, разделяя свою любовь к магии. Эдвард Келли еще более рьяно отдавался изучению связи человека с умершими предками. Он был медиумом, вызывающим духов через хрустальный шар. Именно ему приписывают авторство енохианского языка (магического алфавита).

В отличие от Джона Ди, который больше верил в теоретическую магию, этот человек свято верил в алхимию. Из-под его пера в 1580-х годах вышла книга под названием «Манускрипт Войнича» (Книга Дунстана), которая содержала заклинания, позволяющие при помощи красного порошка обратить любой металл в золото.

Когда творческий тандем с Джоном Ди распался, Эдвард Келли продолжил заниматься алхимией. Этот человек был посвящен в рыцари и несколько раз арестовывался. Король Рудольф II хотел, чтобы алхимик обогатил его с помощью красного порошка и заклинаний, поэтому силой удерживал его под стражей.

Элифас Леви



Французский оккультист и таролог был одним из самых влиятельных персонажей викторианской эпохи. Он написал книгу о трансцендентальной магии и оказал огромное влияние на оккультные сообщества по всему миру. Он создал карты Таро и присвоил им значения, которые актуальны и по сей день. Он ассоциировал обычную пентаграмму с добром, а перевернутую — со злом.

Самым большим наследием Элифаса Леви является создание трех основных принципов магии. Он верил, что человеческая сила может творить чудеса. Он думал, что наша материальная Вселенная – это всего лишь часть реальности и верил, что человеческая личность отражает Вселенную на крошечном уровне.

Алистер Кроули



Этот знаменитый оккультист носил звание «самого порочного человека своего времени». Он сформировал современные оккультные ритуалы, интересовался алхимией, тарологией и каббалой. Алистер Кроули (на главном фото) состоял в тайном обществе и с помощью беспорядочных интимных связей быстро поднялся по служебной лестнице. После раскола между лондонской и французской ветвями ордена «Золотой зари» он покинул сообщество и создал собственную оккультную группу.

При этом Кроули утверждал, что получил инструкции от самого египетского бога Гора для создания новых законов. Фактически этот человек нарек себя новым пророком и внушал своим последователям, что они вольны делать все, что им заблагорассудится. Оккультист неоднократно вызывал духов Древнего Египта и утверждал, что может восстановить воспоминания о своих прошлых жизнях.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2552552690072423085/

А вы знали об этом?

Зачатие Марии от Святого Духа — одно из самых спорных мест в Библии. Однако, современная наука вполне допускает теоретическую вероятность реальности этого события. Мария могла стать первым человеком в истории, прошедшей партеногенез — процесс, при котором женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения.В 2000-м году группа японских ученых сумела доказать теоретическую возможность осуществления партеногенеза у млекопитающих.

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