Что называли магарычем на Руси?

Чаще всего под вознаграждением подразумевается угощение, выставляемое стороной, получившей выгоду, помощь, информацию или услугу. Очень часто имеется в виду, что благодарность должна выражаться в преподнесении спиртного, магарыч даже иногда используют как синоним самогона.

Но откуда взялось это выражение?

Дел на полтинник, магарыч на рубль!

Слово в русском языке появилось благодаря контактам с татарами.

Конная ярмарка

Сами же татары предположительно заимствовали его из арабских диалектов. На них слово означало издержки, расходы. И использовалось для обозначения того, какая сторона будет их покрывать.

Источники чаще всего упоминают употребление этого слова в русском языке в связи с куплей-продажей лошадей.

Тот, кто заключал выгодную сделку, связанную с ними, выставлял противоположной стороне, посреднику и другим участникам угощение.

Но постепенно слово несколько изменило свой смысл и легло в основу своеобразной купеческой традиции.

Договор окончательный, пересмотру не подлежит!

При торговле в России было принято заключать и завершать сделки во время застолья. Такие деловые пирушки тоже стали называть, употребляя слово магарыч.

С одной стороны, потенциальные покупатель и продавец могли встретиться за столом. И в такой расслабленной обстановке обсуждать условия сделки, стремясь в результате ударить по рукам.

Но часто на магарыч приглашали уже после совершившейся купли-продажи. В таком случае купец приглашал покупателя на пирушку и угощал его за свой счет. Тот часто приходил не один, а с помощниками или посредником, принимавшими участие в сделке.

Кодекс купеческой чести подразумевал, что если покупатель внес деньги и согласился прийти на магарыч, то его решение окончательное и бесповоротное. Такие покупки называли сделкой с магарычом. Разорвать договоренность или выдвинуть претензии после того, как покупатель принял приглашение на магарыч, считалось бесчестным.

Постепенно обычай нерасторжимых сделок с магарычом забылся. Но его отголоски сохранились в традиции обмывать удачные покупки, то есть отмечать их застольем с друзьями.