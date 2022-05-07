Что называли магарычем на Руси?

В быту в России можно услышать оригинальное слово — магарыч. Его употребляют в значении вознаграждения, которое обещается за выполнение просьбы или поручения.
Откуда в русском языке взялось это странное слово?
Какие особые традиции стояли за ним?
Кому и за что предназначался магарыч?
С тебя магарыч!
Сегодня слово несколько устарело, но вполне еще в ходу. Его могут упомянуть, намекая, что человек останется должен за оказываемую помощь или ценную информацию. Кто-либо может пообещать магарыч взамен на услугу. Так могут обозначить даже взятку.
Чаще всего под вознаграждением подразумевается угощение, выставляемое стороной, получившей выгоду, помощь, информацию или услугу. Очень часто имеется в виду, что благодарность должна выражаться в преподнесении спиртного, магарыч даже иногда используют как синоним самогона.
Но откуда взялось это выражение?
Дел на полтинник, магарыч на рубль!
Слово в русском языке появилось благодаря контактам с татарами.Конная ярмарка
Сами же татары предположительно заимствовали его из арабских диалектов. На них слово означало издержки, расходы. И использовалось для обозначения того, какая сторона будет их покрывать.
Источники чаще всего упоминают употребление этого слова в русском языке в связи с куплей-продажей лошадей.
Тот, кто заключал выгодную сделку, связанную с ними, выставлял противоположной стороне, посреднику и другим участникам угощение.
Но постепенно слово несколько изменило свой смысл и легло в основу своеобразной купеческой традиции.
Договор окончательный, пересмотру не подлежит!
При торговле в России было принято заключать и завершать сделки во время застолья. Такие деловые пирушки тоже стали называть, употребляя слово магарыч.
С одной стороны, потенциальные покупатель и продавец могли встретиться за столом. И в такой расслабленной обстановке обсуждать условия сделки, стремясь в результате ударить по рукам.
Но часто на магарыч приглашали уже после совершившейся купли-продажи. В таком случае купец приглашал покупателя на пирушку и угощал его за свой счет. Тот часто приходил не один, а с помощниками или посредником, принимавшими участие в сделке.
Кодекс купеческой чести подразумевал, что если покупатель внес деньги и согласился прийти на магарыч, то его решение окончательное и бесповоротное. Такие покупки называли сделкой с магарычом. Разорвать договоренность или выдвинуть претензии после того, как покупатель принял приглашение на магарыч, считалось бесчестным.
Постепенно обычай нерасторжимых сделок с магарычом забылся. Но его отголоски сохранились в традиции обмывать удачные покупки, то есть отмечать их застольем с друзьями.
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