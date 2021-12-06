Никола Тесла: необыкновенная жизнь современного Прометея

Большинство людей слышали его имя, но мало кто знает о его месте в современной науке и технике.

75-летняя годовщина смерти Теслы 7 января предоставляет своевременную возможность пересмотреть жизнь человека, который пришел из ниоткуда, но стал всемирно известным; утверждал, что он был посвящен исключительно открытию, но наслаждался ролью шоумена; привлекал внимание многих женщин, но никогда не был женат; и породил идеи, которые улучшали повседневную жизнь и заработал большое состояние, но умер почти без гроша.

Ранние годы

Никола Тесла родился в Сербии в летнюю ночь в 1856 году, как он утверждал, во время грозы, которая заставила акушерку сказать: «Он будет ребенком бури», а его мать пророчески противопоставила: «Нет, света». Как ученик, Тесла проявлял такие замечательные способности для вычисления математических проблем, за которые учителя обвиняли его в обмане. В подростковом возрасте он тяжело заболел, выздоровив после того, как отец отказался от своего требования о том, чтобы Никола стал священником и согласился, что он может пойти в инженерную школу.

Никола Тесла, электрик-предприниматель, около 1893 года.

Будучи выдающимся учеником, Тесла в конечном итоге ушел из политехнической школы и стал работать в компании Continental Edison, где сосредоточился на электрическом освещении и двигателе.

Желая встретиться с Эдисоном, Тесла иммигрировал в США в 1884 году, и позже он заявил, что ему предложили сумму в 50 000 долларов США, если он сможет решить ряд технических проблем, с которыми столкнулась компания Edison. Достигнув подвига, Тесла сказал, что ему сказали, что это предложение было просто шуткой, и он покинул компанию через шесть месяцев.

Затем Тесла развил отношения с двумя бизнесменами, которые привели к созданию Tesla Electric Light и Manufacturing. Он подал ряд электрических патентов, которые он назначил компании. Когда его партнеры решили, что они хотят сосредоточиться исключительно на поставке электроэнергии, они взяли интеллектуальную собственность компании и основали другую фирму, оставив Теслу ни с чем.

Успех в качестве изобретателя

В 1887 году Тесла встретился с двумя инвесторами, которые согласились поддержать формирование Tesla Electric Company. Он основал лабораторию в Манхэттене, где разработал асинхронный двигатель переменного тока, который решил ряд технических проблем, из-за которых возникли другие конструкции. Когда Тесла продемонстрировал свое устройство на инженерном совещании, компания Westinghouse приняла меры по лицензированию технологии, предоставив авансовые платежи и роялти за каждую полученную мощность.

В конце 1880-х годов бушевала так называемая «Война течений». Томас Эдисон поддерживал постоянный ток, утверждая, что он безопаснее, чем AC. Джордж Вестингаус поддержал AC, поскольку он мог передавать мощность на большие расстояния. Поскольку они оба подрезали цены друг другу, Вестингаус не хватало капитала. Он объяснил эту трудность и попросил Теслу продать ему свои патенты за единовременную сумму, на которую согласился Тесла, отказавшись от того, что было бы огромным состоянием, если бы он держался за них.

Электрические лампы переменного тока освещали ночь на Чикагской всемирной ярмарке.

Когда Всемирная Колумбийская экспозиция 1893 года выдвигалась в Чикаго, Вестингаус попросил Теслу помочь снабдить электроэнергией; у них была бы огромная платформа для демонстрации достоинств AC. Тесла помог осветить больше лампочек, чем можно было найти во всем городе Чикаго, и поразил зрителей множеством чудес, включая электрический свет, который не требовал проводов. Позже Тесла также помог Вестингаус выиграть контракт на производство электроэнергии в Ниагарском водопаде, помогая построить первую крупномасштабную электростанцию переменного тока в мире.

Проблемы в пути

Тесла столкнулся с множеством препятствий. В 1895 году его лаборатория в Манхэттене была опустошена пожаром, который уничтожил его записи и прототипы. В Мэдисон-Сквер-Гарден в 1898 году он продемонстрировал беспроводной контроль над лодкой, трюк, который многие заклеймили мистификацией. Вскоре он обратил внимание на беспроводную передачу электроэнергии. Он считал, что его система может не только распределять электроэнергию по всему миру, но и обеспечивать всемирную беспроводную связь.

Стремясь проверить свои идеи, Тесла построил лабораторию в Колорадо-Спрингс. Там он однажды привлек столько сил, что вызвал региональный отток электроэнергии. Он также обнаружил сигналы, которые, по его словам, исходили от внеземного источника. В 1901 году Тесла убедил JP Morgan инвестировать в строительство башни на Лонг-Айленде, что, по его мнению, оправдает его план по электрификации мира. Однако мечта Теслы не оправдалась, и Морган вскоре отозвал финансирование.

В 1909 году Маркони получил Нобелевскую премию за развитие радио. В 1915 году Тесла безуспешно подал в суд на Маркони, заявив о нарушении его патентов. В том же году, по слухам, Эдисон и Тесла должны были разделить Нобелевскую премию, но этого не произошло. Причиной была их взаимная враждебность.

Тем не менее, Тесла действительно получал многочисленные награды на протяжении всей своей жизни, в том числе, по иронии судьбы, Американский институт инженеров-электриков Эдисона.

Уникальный человек

Тесла был замечательным человеком. Он говорил, что у него фотографическая память, которая помогла ему запомнить целые книги и говорить на восьми языках. Он также утверждал, что многие из его лучших идей пришли к нему мгновенно, и что он видел подробные фотографии многих своих изобретений в своем уме, прежде чем он собирался построить прототипы. В результате, он изначально не готовил чертежи и планы для многих своих устройств.

Никола Тесла был популярен среди женщин, хотя он никогда не женился, утверждая, что его безбрачие сыграло важную роль в его творчестве. Возможно, из-за его почти смертельной болезни в подростковом возрасте он боялся микробов и практиковал очень строгую гигиену, что, вероятно, было препятствием для развития межличностных отношений. Он также демонстрировал необычные фобии, такие как отвращение к жемчугу, из-за чего он отказывался говорить с любой женщиной, носящей украшения из жемчуга.

Марк Твен держит экспериментальную вакуумную лампу Теслы, 1894 год.

Тесла считал, что его величайшие идеи приходят к нему в одиночестве. Но он не был отшельником, он общался со многими из самых известных людей своего времени на элегантных вечеринках, которые он проводил. Марк Твен посещал его лабораторию и продвигал некоторые из его изобретений. Тесла пользовался репутацией не только великого инженера и изобретателя, но и философа, поэта и знатока. В свой 75-летний юбилей он получил поздравительное письмо от Эйнштейна и был снят для обложки журнала Time.

Человек эпохи ренессанса, по случаю его 75-летия.

Последние годы Николы Теслы

В популярном воображении Тесла играл роль безумного ученого. Он утверждал, что разработал двигатель, который бежал по космическим лучам; что он работал над новой неэйнштейновской физикой, которая обеспечивала бы новую форму энергии; что он обнаружил новую технику фотографирования мыслей; и что он разработал новый луч, поочередно обозначенный лучом смерти и лучом мира, с гораздо большим военным потенциалом, чем боеприпасы Нобеля.

Его деньги давно растратились. Тесла провел свои более поздние годы, двигаясь с места на место, оставив неоплаченные счета. В конце концов, он поселился в гостинице в Нью-Йорке, где его арендная плата была оплачена Вестингаусом. Всегда живя в одиночестве, он часто посещал местный парк, где он регулярно видел кормление голубей, с которыми, как он утверждал, он имел особое сходство. Утром 7 января 1943 года он был найден мертвым в своей комнате в возрасте 86 лет.

Сегодня имя Тесла все еще в обращении. Аэропорт в Белграде носит его имя, также как и самый известный в мире электрический автомобиль, и магнитное поле магнитных сканеров измеряется в Тесласе. Тесла был реальным Прометеем: мифическим греческим титаном, который совершил набег на небеса, чтобы принести огонь человечеству, но в наказании был прикован к скале, где каждый день орел поедал его печень.

Тесла поднял большие высоты, чтобы принести молнию на землю, но его редкий ум и необычные привычки в конечном итоге привели его к падению, оставив его почти без гроша и одиноким.

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