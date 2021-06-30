12 интересных фактов о поцелуях, которых вы наверняка не знали

А вы знали, что целоваться полезно? А могли бы подумать, что среднестатистический человек тратит на поцелуи около 330 часов за всю свою жизнь? Сегодня мы поделимся с вами очень интересными фактами, которых вы могли не знать.

12 необычных фактов, которые удивят тех, кто любит целоваться

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Источник фото: pixabay.com

Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

В среднем каждый человек тратит около двух недель на поцелуи за всю свою жизнь. Это 336 часов! Конечно, у некоторых этот показатель может быть как больше, так и меньше. Поцелуй помогает сохранить молодость кожи. Это своего рода зарядка для мышц лица, во время которой усиленно работают аж 57 мышц! Такая “тренировка” помогает улучшить кровоснабжение и повысить упругость кожных покровов. Учёные уверяют, что частые поцелуи облегчают борьбу с морщинами.

Когда вы целуетесь, вы сжигаете калории! Удивительно, но даже поцелуй в щёку “забирает” пять калорий, в то время как длительный французский позволяет сжечь целых двадцать шесть калорий в течение минуты.

Губы намного чувствительнее, чем кончики наших пальцев. Аж в 200 раз!

Поцелуи – прекрасный способ борьбы со стрессом! Они снижают чувство тревоги, нормализуют давление и помогают при бессоннице. Сколько раз в день нужно целоваться, чтобы это сработало? Хотя бы три раза в день по двадцать-тридцать секунд.

Сколько раз в день нужно целоваться, чтобы это сработало? Хотя бы три раза в день по двадцать-тридцать секунд. Когда мы целуемся, организм начинает вырабатывать вещество, которое действует в две сотни раз сильнее морфия. Оно отвечает за чувство счастья и “бабочек в животе”, которые появляются во время этого приятного процесса. Только 66% населения земли целуется с закрытыми глазами и наклоняет голову в правую сторону. Учёные считают, что последняя привычка возникает ещё тогда, когда младенец формируется в утробе матери.

В 1941 году во время съёмок фильма “Ты теперь в армии” был зафиксирован самый долгий поцелуй за всю историю кино. Длился он 185 секунд!

Первым фильмом, в котором продемонстрировали сцену с поцелуем, была тридцатисекундная короткометражка “Поцелуй”. Она вышла на экраны в 1886 году. Кстати, на самом деле эта картина была финалом к фильму “Вдова Джонс”.

А вот в кинокартине “Дон Жуан”, снятой в 1927 году, было зафиксировано рекордное количество поцелуев на съёмочной площадке. Главный герой целовал своих партнёрш 127 раз!

В 2015 году пара из Таиланда стали рекордсменами по самом длительному поцелую в мире. Они приняли участие в марафоне, а их рекорд составил 58 часов, 35 минут и 58 секунд! Всё это время они ели через трубочку, не отвлекаясь от процесса. За победу их наградили тремя тысячами долларов и двумя кольцами с бриллиантами.

Есть страны, где нельзя целоваться в общественных местах. Это считается неприличным, а иногда даже карается законом. К примеру, за это могут осудить в Китае, Корее и Японии.

А вы тоже об этом не знали до настоящего момента? Зато теперь можете не искать поводов для поцелуя!

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2246395458282589152/

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