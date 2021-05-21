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Зачем Екатерина II хотела узаконить многоженство в России, и Почему у нее это не получилось

Вклад Екатерины II в культурное развитие России достаточно велик. Императрица увлекалась литературой, собирала шедевры живописи и вела переписку с французскими просветителями. 

Эта женщина была невероятно энергична, и направляла свои силы на управление страной. Благодаря ей в России чуть было не ввели многоженство. Читайте в материале, по каким причинам правительница хотела это узаконить и почему ее попытка потерпела неудачу.

Зачем Екатерина II хотела узаконить многоженство в России, и Почему у нее это не получилось

Энергичная императрица и ее вклад в процветание России

Екатерина II была очень энергичной женщиной. /Фото: pbs.twimg.com

Екатерина II была очень энергичной женщиной. 

Екатерина II пошла наперекор отцу и отказалась от лютеранства. Есть данные, что во время тяжелой болезни она приказала прислать именно православного священника. Этот поступок вызвал одобрение подчиненных.

Энергия императрицы была неиссякаемой. Она поднималась очень рано, пила крепчайший кофе, приводила себя в порядок и приступала к государственным делам. Эта женщина не была номинальной правительницей, она вникала во все нюансы и принимала решения. За время правления Екатерины произошло несколько войн, императрица расширяла государство за счет новых земель. Произошла ликвидация Польши как государства, присоединен Крым. Увеличилась численность армии — она достигла 312 тысяч человек (ранее значение составляло 162 тысячи).

Когда Екатерина взошла на трон, флот состоял из 21 линкоров и шести фрегатов. Императрица увеличила его в 8 раз.

На экспорт стали поставлять значительно больше таких ресурсов, как полотно, чугун, хлеб, а крупных предприятий стало почти вдвое больше. В связи с такими реформами необходимо было увеличивать численность населения, и Екатерина II отлично понимала это. Хотя присоединенные территории добавили примерно 7 миллионов человек, этого было недостаточно, да и в преданности таких граждан не было уверенности.

Как Екатерина создавала дома призрения, помогала вдовам и подумывала о введении многоженства

Екатерина II первой создала дома призрения для сирот. /Фото: foma.ru

Екатерина II первой создала дома призрения для сирот. 

Итак, перед Екатериной стояла задача — обеспечить производство рабочей силой, а армию военными. В крупных городах (Москва, Санкт-Петербург) создавались дома призрения для приема осиротевших детей и подкидышей. Для помощи вдовам императрица учредила денежный фонд. Заботясь о здоровье населения и стремясь снизить смертность во время эпидемий, Екатерина сделала обязательной вакцинацию от оспы. С этой же целью была разработана система карантинов в больших городах, на погранпостах, в портах.

Есть мнение историков, что во время войны с Турцией Екатерина обратила внимание на такое явление, как многоженство. Это натолкнуло ее на мысль, что таким способом можно увеличить численность населения. Есть данные, что императрица несколько раз намекала на такой вариант, словно прощупывая почву, как общество и в частности Церковь отнесется к такому нововведению.

Показное благочестие настоящей атеистки и проекты по реформированию церкви

Прогрессивные взгляды Дени Дидро очень привлекали Екатерину. /Фото: bilginvarmi.com

Прогрессивные взгляды Дени Дидро очень привлекали Екатерину. 

Со стороны Екатерина выглядела как благочестивая прихожанка. Она, как и полагается, посещала храмы, стояла на службах. А на самом деле правительница придерживалась атеистических взглядов и поэтому достаточно сурово попирала интересы церкви. Например, в 1764 году была проведена секуляризация земель, принадлежавших церкви в пользу государства. Монастыри лишились пашен с крестьянами, им были оставлены небольшие садики, леса, рыбные затоны. Что касается крестьян, то для них практически ничего не изменилось: их не освободили, а сделали собственностью государства, и оброк им нужно было платить в казну. Екатерина очень интересовалась трудами Дидро и Вольтера, там она почерпнула идею, что религия — прекрасный инструмент для жесткого управления государством. Она назначила обер-прокурором Синода Ивана Мелиссино. Именно ему принадлежит поданный в 1767 году проект реформирования церковного уклада.

Что предлагал Мелиссино:

• Следует отменить некоторые праздники, сделать более коротким богослужение, а длинные всенощные заменить на короткие молебны.
• Иностранцы должны иметь свободу вероисповедания.
• Старообрядческие общины должны быть свободными.
• Следует создать комиссию из рассудительных людей для избавления церкви от вредных суеверий и мошеннических чудес.
• Ношение икон по домам должно быть отменено.
• Посты следует ослабить и сократить.
• «Кормчую книгу» нужно проверить на противоречия и исправить ошибки.
• Монашество, которого не существовало в ранней церкви, следует постепенно отменять. Деньги, которые шли на выплату монахам должны быть распределены среди искусных священников, из числа которых нужно выбирать епископов. Причем им должно быть позволено проживать со своими женами согласно предписаниям апостола.
• Разводы следует упростить (кроме тех, которые происходят по причине прелюбодеяния).
• Духовенство переодеть в «приличное платье».
• Процесс поминовения усопших не должен быть вымогательством.
• Младенцы не могут быть причащены до десяти лет.

Конфликт с митрополитом Ростовским, из-за которого идея многоженства провалилась

Митрополит Арсений Мациевич вступил в конфликт с Екатериной II. /Фото: yareparhia.ru

Митрополит Арсений Мациевич вступил в конфликт с Екатериной II.

Эти реформы не были утверждены Синодом, в противном случае, скорее всего, Екатерина смогла бы ввести многоженство. Однако произошел конфликт с митрополитом Ростовским. Это был выдающийся церковный деятель, Арсений Мациевич. Этот человек, сын православного священника, выходец из Польши. Он сразу понял, что предложенные меры могут привести к разрушению православной церкви как базы государства и даже к опасности подчинения страны Ватикану. Мациевич был заточен в тюрьму, где и закончил свою жизнь. Екатерина публично обозвала его «вралем», однако авторитет Арсения раздавить так и не получилось. Эта ситуация показала, что Россия не готова к радикальным (и весьма спорным) новшествам, к которым относилось и многоженство.

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