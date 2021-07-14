Иконостас в церкви: за что его называли «костылем духовности»

Завеса, отделяющая Святая Святых от молящихся, существовала еще в скинии – походном храме евреев, в центре которого находился Ковчег Завета. Сделать такую завесу Моисею приказал сам Бог, повелев соткать ее из синей, багряной и «червленой» шерсти и «крученого виссона» – тончайшей бело-золотистой ткани, и выткать на завесе изображение херувимов.

Фото: Кириллица

После того, как царем Соломоном был выстроен Иерусалимский Храм, традиция отделять алтарь от остального мира продолжилась. Во времена Ирода в Храме иудеев было три завесы – одна отделяла притвор с обычными горожанами от святилища, в котором молились священники и где был установлен алтарь для жертвоприношений, и еще две – отделяли святилище от Святая Святых с Ковчегом.

Считается, что во время крестных страданий Спасителя, когда потемнело солнце и случилось такое страшное землетрясение, что «гробы отверзлись» и восставшие из них мертвецы пришли в Иерусалим, завеса между притвором и святилищем лопнула надвое, символизируя соединение человека с Богом. Тем удивительнее, что в ортодоксальной церкви – то есть в церкви, хранящей первые традиции, появился такой сложный, многосоставный иконостас от пола до потолка, отделяющий алтарь от молящихся.

Действительно, христианство в первые века не нуждалось в завесах – Литургия часто проходила тайно: то в пещерах, то в катакомбах, на гробах мучеников, народа было немного; все друг друга знали, не было необходимости отделять престол, на котором свершалось таинство преложения вина и хлеба в Кровь и Плоть Господню, от верующих.

Но все изменилось в IV веке, когда полновластным главой Римской империи стал Константин Великий – равноапостольный святой, изменивший в империи положение христиан.

Отныне они получали право открыто исповедовать свою веру, стоить храмы и проводить богослужения. Более того, император освободил православную церковь от налогов, клир – от повинностей, дал возможность храмам приобретать недвижимость и даже издал эдикт о разрушении языческих капищ, который так и не был выполнен.

И увы, – в первых же храмах понадобилось огородить алтарь от верующих, так как храмов было мало, желающих причаститься неофитов много, возникала давка – возросла опасность осквернения Святых Даров.

И снова – ограды

Первые алтарные преграды и парапеты, отделяющие престол от храмового пространства были невысокими и напоминали штакетник или выполнялись в виде полукружия из 12 колонн, которые сверху увенчивались архитравом – поперечинами. Молящиеся могли беспрепятственно видеть, что происходит в алтаре.

Затем на архитраве появились иконы, а в XIII веке на колоннах у царских врат начали размещать образа Спаса и Богородицы. Позже на преграде стали размещать иконы Святых и Архангелов – так появились иконостасы из одного и двух ярусов.

От ромеев – к Руси

Архитектура Руси имела свои особенности – здесь строили из дерева, и расписывать такой храм, чтобы рассказать неграмотному прихожанину о Евангелии, было невозможно. Именно поэтому на Руси иконостас получил новое развитие.

В XV веке в городе Владимире в храме Успения Богоматери появился иконостас в 4 яруса, работы иконописцев Андрeя Рублeва и Дaниила Чeрного.

Спустя век появился пятый ряд, а в XVII веке иконостас приобрел тот классический вид, который мы знаем.

Самый верхний ряд называют праотеческим – в центре его стоит икона Святой Троицы, а по бокам изображены праотцы от Адама до Моисея.

Второй ряд посвящен пророкам, в его центре ставится икона «Знамение».

Третий ряд сверху называют деисусным; его венчает образ «Спас в силах» с Христом, восседающим на троне судьи, по левую руку от Него находится икона Девы Марии, а по правую Предтеча Господень — Иоанн.

Следующий ряд повествует о Евангелии, а в нижнем пятом ряду находятся царские врата, над которыми размещают изображение Тайной Вечери, а по сторонам от врат – крепят образа Спасителя и Богоматери.

Иногда иконостас делают шести- или даже семиярусным, и дополнительные ярусы рассказывают о земных страданиях Христа. А в небольших храмах иконостас могут быть, наоборот, четырех- и даже трех-ярусными.

Значение иконостаса

Итак, в современном православном храме иконостас играет охранную роль, призванную защитить Святые Дары и престол, на который во время Литургии сходит святой Дух, от осквернения, пусть даже и случайного.

А в прошлом, когда население России не было таким образованным, иконостас играл роль Священного Писания, рассказывая прихожанам историю человечества от грехопадения Адама до Страшного Суда. Эту историю объединяет Евхаристия – Таинство Святого Причастия, соединяющее земное и небесное.

Святой Павел Флоренский считал иконостас «костылем» духовности, который не скрывает за собой никаких тайн, а напротив, указывает верующим на них, открывает всем – и хромым, и увечным вход в Горний мир «запертый от них собственною их косностью» и «кричит им в глухие уши о Царствии Небесном».

Нашла свое место в русском иконостасе и занавеса, что отделяла Ковчег от святилища, эта завеса – расшитая золотом катапетасма, находится сразу за Царскими вратами и ее открывают в определенные минуты богослужения, символизируя этим соединение верующих с Богом.

Источник : https://weekend.rambler.ru/other/42069178-ikonostas-v-tserkv...

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