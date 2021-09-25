Тайны характера: слабые и сильные стороны людей, рожденных в Полнолуние

Рожденные в Полнолуние: судьба и советы

Рождение под Полной Луной сулит людям особое отношение судьбы. Любой поступок обретает чуть ли не судьбоносное значение. В их сознании всегда идет война разума с эмоциями. Двойственная природа наделяет многих из них магическим опытом: они появились в этом мире в самый энергетически мощный день, чтобы решить мистические задачи. В энергетически мощный день на свет появляются и те, кто в прошлой жизни не нашел свое предназначение и получил еще одну попытку. Для них важно найти и отработать кармические долги, чтобы переписать свою судьбу.

Судьба таких людей очень интересна и во многом зависит от близкого окружения, с которым они взаимодействуют. Если любимые к ним внимательны, заботливы и терпеливы, то и в жизни их не будет горя. Если в окружении много завистливых и злых людей, будет много проблем и трудностей на пути.

В большинстве своем рожденные в Полнолуние обладают феноменальными способностями: интуитивным чутьем, даром убеждения, ясновидением, телепатией. Среди медиумов и провидцев много тех, которые родились под Полной Луной.

Практики советуют таким людям учиться самоконтролю. Им важно сдерживать свои инстинкты и не поддаваться деструктиву: за некоторые поступки и слабости судьба выставит огромный счет. Родителям, чьи дети родились в Полнолуние, следует с пониманием относиться к чувствам и проблемам ребенка. Необходимо направлять его, спокойно и последовательно приучая его к самоконтролю и самодисциплине, в противном случае можно на корню погубить весь его потенциал.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2310441544035076891/

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