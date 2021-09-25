Тайны характера: слабые и сильные стороны людей, рожденных в Полнолуние

Люди, рожденные в Полнолуние, окутаны ореолом мистики и тайны. Родители таких детей часто испытывают тревогу, ожидая проблемы из-за того, что их чада появились на свет в столь опасное и волнительное время.
На самом деле грозного знамения в этом нет. Такие люди просто обладают уникальным характером и своеобразными способностями.
Рожденные в Полнолуние: тайны характераЛюди, появившиеся на свет в пик лунной активности, — это бунтари, которые живут моментом, не планируя будущего и не оглядываясь на прошлое. У них много талантов и мистических способностей и столько же пороков и слабостей.
По словам биоэнергетиков, в момент Полнолуния Луна отрешается от солнечного влияния и управляет нашим миром самостоятельно. Это же относится и к людям, которые родились под светом полной Луны. Они очень самостоятельны, свободны, решительны и раскованы в управлении своим подсознанием.
Такие люди получили независимость от Солнца, в то время как Луна стала для них путеводной звездой. Им чаще других снятся вещие сны, они наделены способностью воспринимать энергию иного потока, но поскольку они полностью зависимы от лунной энергетики, их внутреннее состояние меняется вместе со сменой лунных фаз.Рожденные в момент Полнолуния очень таинственны, верят в суеверия и часто поддаются волнообразному настроению. Их характеризует пластичное сознание, что позволяет проводить сквозь себя различные энергии. Они проживают жизнь на грани конфликта между разумом и чувствами, сознанием и подсознанием, душой и духом. Это очень двойственные люди с непредсказуемым поведением.
Рожденные в Полнолуние: судьба и советы
Рождение под Полной Луной сулит людям особое отношение судьбы. Любой поступок обретает чуть ли не судьбоносное значение. В их сознании всегда идет война разума с эмоциями. Двойственная природа наделяет многих из них магическим опытом: они появились в этом мире в самый энергетически мощный день, чтобы решить мистические задачи. В энергетически мощный день на свет появляются и те, кто в прошлой жизни не нашел свое предназначение и получил еще одну попытку. Для них важно найти и отработать кармические долги, чтобы переписать свою судьбу.
Судьба таких людей очень интересна и во многом зависит от близкого окружения, с которым они взаимодействуют. Если любимые к ним внимательны, заботливы и терпеливы, то и в жизни их не будет горя. Если в окружении много завистливых и злых людей, будет много проблем и трудностей на пути.
В большинстве своем рожденные в Полнолуние обладают феноменальными способностями: интуитивным чутьем, даром убеждения, ясновидением, телепатией. Среди медиумов и провидцев много тех, которые родились под Полной Луной.
Практики советуют таким людям учиться самоконтролю. Им важно сдерживать свои инстинкты и не поддаваться деструктиву: за некоторые поступки и слабости судьба выставит огромный счет. Родителям, чьи дети родились в Полнолуние, следует с пониманием относиться к чувствам и проблемам ребенка. Необходимо направлять его, спокойно и последовательно приучая его к самоконтролю и самодисциплине, в противном случае можно на корню погубить весь его потенциал.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2310441544035076891/
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