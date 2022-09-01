История Пола Гетти — миллиардера, который отказался платить выкуп за любимого внука

Пол Гетти умудрился за 12 лет превратить рядовую американскую компанию в империю нефтедобычи. В 1957 году авторитетный журнал "Форчун" назвал его самым состоятельным гражданином США, а спустя девять лет Гетти попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый богатый человек в мире. Но известен он не так небывалыми достижениями в бизнесе, как невероятной жадностью: в 70-е американский богач отказался платить выкуп за собственного внука, чем поверг в шок общественность и взбудоражил американские и европейские СМИ.

Прирожденный богач

Биография Пола Гетти совсем не похожа на интересные истории о выходцах из бедных семей — полунищих мальчишках, торговавших газетами, но благодаря упорству и смекалке ставших акулами бизнеса. Смекалкой и упорством его природа, конечно, не обделила. Однако у Гетти был неплохой старт: он родился в семье нефтяного магната ирландского происхождения.

Окончив один из лучших вузов мира, будущий миллиардер отправился по стопам своего родителя — начал торговать нефтью. Это было в 1913-м, Полу Гетти едва исполнилось 22 года. Совсем скоро он заработал свой первый миллион. Последующие годы заключал сделку за сделкой, одна выгоднее другой, а к середине прошлого века стал владельцем нефтяной концессии в Саудовской Аравии.

Но каким он был вне бизнеса — самый удачливый нефтяной делец прошлого века? Богач, который, в отличие от пресловутого Рокфеллера, книг о себе не писал и предпочитал оставаться в тени? Человеческие качества Пола Гетти прекрасно иллюстрирует страшная, но крайне интересная история, произошедшая в 1973 году. История, которая легла в основу фильма "Все деньги мира".

Похищение внука

Джон Пол Гетти III, внук нефтяного магната, бесследно пропал в середине июля 1973 года. Ему было на тот момент 16 лет, но он уже успел познать все радости богемной жизни.

Когда Гэйл Гетти позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее сын похищен, а если она хочет увидеть его живым, ей нужно найти 17 млн долларов, она решила, что это плохая шутка. Видимо, то же самое подумал и ее свекор. Старик отказался платить выкуп за любимого внука. Может быть, был уверен, что похищение инсценировал сам юноша, посягнув на его деньги. Но скорее, все дело в банальном скупердяйстве, нежелании расставаться с деньгами, которые для иных людей дороже человеческой жизни.

Так или иначе, похитители ничего не получили, а потому разозлились и спустя несколько месяцев отправили Полу Гетти ухо внука. Правда, снизили требования — теперь беспутная жизнь отпрыска знаменитого семейства стоила всего три миллиона долларов. Пол Гетти, взглянув на страшный презент, расстроился и таки дал денег. Но не всю сумму, а только две три. Остальную часть заплатил сын, то есть отец похищенного юноши. Поскольку своих сбережений не имел, взял в долг...у отца. Причем под огромные проценты.

Такова история Пола Гетти — долларового миллиардера, прославившегося своим скупердяйством.

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Боевая агатовая печать Пилоса была найдена в гробнице бронзового века. Создали ее 1,5 тыс лет до н. э. Археологи раскопали ее неподалеку от древнего города Пилос в Греции. Чем же она так примечательна? Это минойское кольцо с печатью, минойцы использовали их для идентификации личности. Печать сложная в исполнении, поэтому ее невозможно подделать. И она индивидуальная.Но что уникально. Кольцо размером всего 3,6 см, а в нем вырезано огромное количество микродеталей. Ученые смогли разглядеть их только с помощью микроскопа!Минойцы - это морская цивилизация, которая жила во времена бронзового века на территории современной Греции.Как древние люди это сделали в 1450 году до нашей эры? Это же технология эпохи даже не железного века. Это можно только с помощью лазера!И второй вопрос. Раз большинство деталей можно увидеть только под микроскопом, как минойцы могли их разглядеть? Ведь они специально и делались, чтобы 100% установить их обладателя.

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