Этот тихий ужас может жить в подвале у каждого

Вы можете обнаружить эти комочки, напоминающие снежки или вату у себя в доме.





Очень миленький паучок, например, покрытый пушистым чем-то, отдаленно напоминающим его собственную паутину или же вату. Вот только это не так уж мило. Грибок Torrubiella был описан только в 19 веке французским микологом Жаном Луи Эмиль Будье. И вот с того времени было найдено примерно 70 видов Torrubiella.У грибка разная форма, но действует он всегда одинаково. Обычная плесень появляется на уже старых продуктах или разлагающейся органике. А Torrubiella как раз наоборот: сама является причиной разложения, причем еще живого. Грибные споры попадают на хитиновый слой животного и начинают прорастать и заражают весь организм.









В первую очередь пожирает мягкие ткани, как самые питательные. Вот поэтому наружный скелет и остается целым и держит форму. Паук еще какое-то время живет полноценной жизнью, но ему уже конец, он начинает обрастать плесенью как мехом. После этого гриб начинает размножаться: создает выросты (перитеции), в которых зреют споры и начинают заражать других пауков.









Torrubiella, как, впрочем, и любой другой гриб, очень любит влажный воздух. Поэтому он и водится в основном в двух местах — в подвалах и тропиках.

Если в погребе один паук заболел, то за очень короткое время такой мучительной смертью погибают все остальные. Тело просто разлагается внутри комка плесени.Эти же грибы могут поразить и некоторых насекомых в тех же тропических лесах или же сырых подстилках. Но именно в подвалах пауки становятся жертвами в первую очередь, потому что плотно оседают в цоколе и это идеальные кандидаты заживо умереть.









Torrubiella не очень опасна для человека, но стоит знать, что она является признаком повышенной влажности, а это может сказаться на вещах и продуктах, что там хранятся. Ну и все-таки — это плесень, поэтому не стоит ее вдыхать, любая ее разновидность может быть опасной для легких.



Забавный факт: об этом грибе писал последователь Говарда Филлипса Лавкрафта — Дональд Тайсон, который как раз дополнил вселенную полной версией Некрономикона.



А в Книге Мертвых говорится, что если съесть трех таких паучков, покрытых плесенью пустыни, то можно приобрести магическое зрение, позволяющее видеть демонов. Проверять, пожалуй, не стоит.

Источник : https://pitomci.temadnya.com/2221264234328099530/

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