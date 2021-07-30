Интересные факты о вибраторе

История изобретения и использования вибраторов

Как не парадоксалбно, но вибратор создавался для того, чтобы лечить женщин от истерик и депрессий.Слово «истерия» происходит от греческого слова hystera, которое переводится как «матка». Древние греки верили, что истерия — это психическое расстройство, которое поражает только женщин, и причиной его является «блуждающая матка».

Античные ученые считали, что матка — это некий живой организм, который может свободно перемещаться по телу женщины. И в тот момент, когда матка «не на месте», у женщин появляются симптомы истерии: тревога, одышка, обмороки, бессонница, раздражительность. Слишком раскованное сексуальное поведение у женщин, повышенное либидо тоже относили к последствиям «блуждания» матки — считалось, что здоровая женщина не должна хотеть секса.

В течение многих столетий европейские медики верили в существование истерии и «лечили» ее массажем гениталий, в том числе клитора. Любопытно , что после подобной «процедуры» женщины «внезапно» испытывали облегчение, и симптомы истерии пропадали. Но в те времена ученые считали, что женщины не могут и не должны испытывать сексуальное удовлетворение — поэтому эту разрядку называли «истерический пароксизм».

Услуга по массажу гениталий пользовалась большой популярностью, и врачи уже не справлялись с потоком жаждущих массажа пациенток. На помощь медикам пришли вибраторы, которые изобрели в конце 19 века.А уже в 1900-х вибраторы стали рекламировать в журналах . Теперь женщины могли купить их для домашнего использования и «лечиться» самостоятельно.

Правда, в 1920-х рекламу вибраторов запретили, поскольку уже невозможно было игнорировать сексуальное предназначение массажера , которое противоречило тогдашнему табу, что женщины не могут и не должны получать удовольствие от мастурбации. И только спустя полвека, на волне сексуальной революции, вибраторы появились на полках магазинов

Первый механический вибратор работающий на паровом двигателе был изобретен Георгом Тейлором в 1869 г (см.выше). Данными устройствами оснащали курорты и предназначались они для лечения "женской истерии" путем вызова "истерического пароксизма" (оргазма). Устройство было очень громоздким, шумным, но безальтернативным в течение 20 лет, приносящим многим женщинам истинное удовольствие !