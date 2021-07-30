Интересные факты о вибраторе

История изобретения и использования вибраторов
Как не парадоксалбно, но вибратор создавался для того, чтобы лечить женщин от истерик и депрессий.Слово «истерия» происходит от греческого слова hystera, которое переводится как «матка». Древние греки верили, что истерия — это психическое расстройство, которое поражает только женщин, и причиной его является «блуждающая матка».
Античные ученые считали, что матка — это некий живой организм, который может свободно перемещаться по телу женщины. И в тот момент, когда матка «не на месте», у женщин появляются симптомы истерии: тревога, одышка, обмороки, бессонница, раздражительность. Слишком раскованное сексуальное поведение у женщин, повышенное либидо тоже относили к последствиям «блуждания» матки — считалось, что здоровая женщина не должна хотеть секса.
В течение многих столетий европейские медики верили в существование истерии и «лечили» ее массажем гениталий, в том числе клитора. Любопытно , что после подобной «процедуры» женщины «внезапно» испытывали облегчение, и симптомы истерии пропадали. Но в те времена ученые считали, что женщины не могут и не должны испытывать сексуальное удовлетворение — поэтому эту разрядку называли «истерический пароксизм».
Услуга по массажу гениталий пользовалась большой популярностью, и врачи уже не справлялись с потоком жаждущих массажа пациенток. На помощь медикам пришли вибраторы, которые изобрели в конце 19 века.А уже в 1900-х вибраторы стали рекламировать в журналах . Теперь женщины могли купить их для домашнего использования и «лечиться» самостоятельно.
Правда, в 1920-х рекламу вибраторов запретили, поскольку уже невозможно было игнорировать сексуальное предназначение массажера , которое противоречило тогдашнему табу, что женщины не могут и не должны получать удовольствие от мастурбации. И только спустя полвека, на волне сексуальной революции, вибраторы появились на полках магазинов
Первый механический вибратор работающий на паровом двигателе был изобретен Георгом Тейлором в 1869 г (см.выше). Данными устройствами оснащали курорты и предназначались они для лечения "женской истерии" путем вызова "истерического пароксизма" (оргазма). Устройство было очень громоздким, шумным, но безальтернативным в течение 20 лет, приносящим многим женщинам истинное удовольствие !
По мнению ученых Маастрихтского университета, секс-игрушки обладают терапевтическим действием для разных групп заболеваний, а медицинский потенциал интимных девайсов недооценен. С помощью разных приспособлений можно лечить такие состояния, как хроническая боль в простате, реабилитировать организм после рака таза, нивелировать последствия облучения органов малого таза и хирургического вмешательства, которые вызвали повреждение нервов, использовать устройства для лечения стрессового недержания мочи. Важную роль в статье ученые отвели и лечению сексуальных расстройств. Российские специалисты в целом согласны с определенной пользой таких приспособлений, но предупреждают, что применять их стоит после консультации с профильными медиками.
Сам вибратор не является источником какого-то заболевания, но неправильная его эксплуатация может привести к серьезным проблемам. Если секс-игрушку не мыть, могут развиваться различные болезни.Если вибратор сделан из плохих материалов, он может вызывать раздражение, а иногда быть причиной и воспалительных процессов. Качественные секс-игрушки проходят массу тестов, они безопасны даже при частом использовании. Но есть производители которые пренебрегают проверками
Занимательные и интересные факты о сексе :
1. В Индонезии за использование секс-игрушек и мастурбацию казнят.
2. У 75 % японских женщин есть вибратор.
3. Цена самого дорогого вибратора в мире - 55 000 долларов. Он сделан из чистого золота и бриллиантов.
4. Замужние женщины пользуются вибраторами вдвое чаще, чем незамужние девушки.
5. Сексологи говорят, что почти 30% людей хотя бы раз в жизни использовали такие игрушки в постели.
6. Если выложить в один ряд вибраторы и другие секс-гаджеты популярного магазина Lovehoney, то они растянутся на 58 километров.
7. За всю жизнь, мужчина выделяет не менее 15 литров спермы.
8. Четверть всех женщин считают богатых мужчин более сексуальными.
9. Женщины могут достичь оргазма только от ласкания груди. Правда, не все могут. Только около 1%.
10. Среднестатистическая скорость семяизвержения – 44 километра в час. 11. Непристойно выражаться во время секса предпочитают чаще женщины, чем мужчины .
11. Автомобиль занимает второе место по популярности объектов, где «всё происходит». Первое, естественно, у кровати.
12. Как способ получения удовольствия, свойственен не только человеку, но еще и дельфинам, а также карликовым шимпанзе (бонобо).
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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