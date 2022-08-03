В каких случаях можно не носить крестик

Должен ли православный христианин носить нательный крест всегда, объясняет иерей Андрей Чиженко. В минувшее воскресенье в храмах читались такие прекрасные евангельские слова: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:14). То есть Спаситель прямо сравнил свое распятие, воздвижение Креста с медным змием, тысячи лет назад вознесенным святым пророком Моисеем на древе посреди пустыни для того, чтобы укушенные змеями евреи взирали на этого медного змия и исцелялись. «И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалит змей какого-либо человека] ужаленный, взглянув на него, останется жив» (Чис. 21:8). В вышеупомянутом стихе Святого Евангелия Господь и Бог и Спас наш Иисус Христос прямо сравнивает себя с медным змием, а знамя, о котором говорил Бог святому пророку Моисею, с Распятием – Крестным Древом.

Фактически дважды в Священном Писании Бог почти прямо говорит о том, что крест есть главное оружие против врага и основное средство спасения падшего человека. «Взирание на него» – то есть не просто физическое действие, но главное – порыв души, любовь к Богу, к Его страданиям, к Распятию, молитва веры, осенение себя крестным знамением, ношение нательного креста является спасительным актом, избавляющим и от диавола, и от бед, и от различных неприятностей.

Ведь, по сути, ношение нательного крестика есть телесной физической молитвой – исповеданием веры, эдаким немым Символом Веры. Кроме того, Господь прямо говорит, что Крестный подвиг Христа явился спасительным для человечества, а значит, святой крест имеет особенную благодатную силу. Праведный Иоанн Кронштадтский писал о том, что крест «всегда для верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства ненавидимых врагов».

В свою очередь святитель Игнатий (Брянчанинов) в труде «Слово о смерти» писал о том, что вокруг нас существует невидимый мир духов – добрых Ангелов и злых бесов. Из-за своей косности и грубой телесности мы его не видим, но тысячи, если не миллионы бесплотных существ роятся вокруг нас. И в этом духовном мире постоянно идет борьба за душу человеческую. Святые Ангелы желают ей спасения, бесы подталкивают к погибели.

Крест же, по заповеди Самого Бога и свидетельству святых, является самым действенным оружием против врагов бесплотных. Потому не ношение православным христианином нательного креста, на мой взгляд, можно сравнить с тем, как если бы пасечник вдруг подошел к пчелиному улью без соответствующего защитного костюма или бы дрессировщик тигров вошел в клетку с хищниками без хлыста и револьвера. Человек, не носящий нательный крест, обрекает себя на поражение в битве с бесами и вполне может стать их жертвой.

Замечательный проповедник начала ХХ столетия священномученик Григорий, епископ Шлиссельбургский сказал в своем сочинении «Что надо знать о дьяволе»: «Совершается и вторая величайшая ошибка, когда из жизни христианина улетучивается мысль о дьяволе и необходимости борьбы с ним. Тогда человек сам отдает себя стихии зла, отдает свободно и добровольно. Происходит следующее: человек думает, что всё кругом спокойно, врага нет, и он беспечен, живет без оглядки, силы души спят, все душевные движения принимаются как свои, как естественные. Этим состоянием людской беспечности и пользуется сила зла, ибо для неё нет никаких препятствий. Души покойны, души беспечны, души открыты… Бери человека голыми руками без сопротивления. Трагическая картина! Человек уверил себя, что врага нет – все происходит по естественным законам. А враг смеется… Свободно приходит, когда всё открыто, и хозяйничает. Один французский писатель (Гюисманс) сказал изумительные слова: “Величайшей победой дьявола было внушить людям, что его нет”.Слышите? Да, это величайшая победа сатаны. Это он внушил. Какой дьявол?! Да его же никогда и не было, и нет! Это старый глупый предрассудок! И дьявол отошел в сторону. А теперь он зло смеется. Его нет, врага нет… Долой внимание, предосторожность! Он будет хозяйничать. Перед ним всё открыто, приходи и в человека и делай с ним, что хочешь. Случилось подобное тому, как если бы воры и бандиты уверили людей, что их нет, что воровства никакого нет. Люди бы открыли настежь двери, предались беспечности. О, как расцвели бы тогда кражи и преступления! Да, в материальных делах люди умно запираются на десять замков, охраняют добро, а сберечь добро души не додумаются. Душа – проходной двор. Все настежь. Воришек боитесь, а духовный бандит вам не страшен!».

И еще он писал: «Святая Церковь верует, что во главе этого мира (имеется в виду ад. – Прим. авт.) стоят родоначальники его, первые отпавшие от Бога духи зла, пронизанные ложью, спаянные злобой, умудренные тысячелетним опытом. Их задача – борьба со Светом. Их руководство всем миром злых духов клонится к ведению конечной борьбы с царством Правды, т. е. царством Христа. Отсюда вся жизнь мира есть борьба с добром, насаждение зла или греха, потому что зло и грех – понятия тождественные. И мир добра насыщен невидимыми духами зла, все существование которых преследует одну цель: погасить Свет, уничтожить добро, насадить везде ад, чтобы всюду было торжество мрака и ада. Вот самые основные понятия о царстве зла и его насельниках. Это совершенно реальное царство!»

Из своего священнического опыта скажу, что лично сталкивался с тем, что бесы пытались убедить умирающего снять с себя крестик. И это была воистину трудная и страшная борьба для него.

Потому, конечно же, православный христианин по возможности должен носить нательный крестик всегда. Тем более во время причащения Святых Христовых Таин – этого реального соприкосновения с Богом.

Исторический пример: у наших предков были специальные деревянные «банные» крестики. Если у человека нательный крест был сделан из металла, то в бане ему давали специальный деревянный крестик, чтобы металл не обжигал кожу в парильне. Наши предки нигде не хотели остаться незащищенными от бесов.

В наше же время, когда тысячи христиан в Африке и Ближнем Востоке умирают за исповедание Христовой веры – за Крест Божий, когда некоторые из них татуируют распятие у себя на коже, чтобы не было соблазна во время мучений и смерти отречься от Бога, нам ли – православным – снимать с себя кресты, чтобы стать жертвой лукавого духа?

Вспомним же, дорогие братья и сестры, знамение Креста на небе, явленное святому равноапостольному императору Константину, и глас: «Сим побеждай». Крест – это наша ника. Крест – это наша победа. Не будем же лишать себя спасения добровольно…

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