Русский царь, который умирал четырежды

В истории России хватает казусов и загадок. А чего только стоит рассказ о царе, которого за всю его жизнь хоронили четыре раза? Об этой по-настоящему смутной истории мы сегодня и расскажем.

Дмитрий Углицкий

Родившийся в 1582 г. Дмитрий Иванович был младшим и последним ребёнком Ивана IV от его шестой жены, Марии Нагой. Поскольку церковь признавала только первые три брака царя, стало быть, Дмитрий был незаконнорожденным. Углицким его называли, потому что в Угличе, городе, где он жил, его считали правящим князем; царевич имел свой двор и свою свиту.

Жизнь малолетнего Дмитрия прервалась в 1591 г. Царевич играл в «тычку» или, как её ещё называют, «свайку» с сыновьями придворных слуг. Суть игры заключалась в том, что на земле проводили линию, и требовалось бросить ножичек или свайку (то есть заострённый стержень, например, гвоздик), как можно дальше от этой черты. И вот, во время такого броска, у Дмитрия начался приступ эпилепсии. Все свидетели происшествия в унисон утверждали, что во время этого приступа он случайно поранил себя гвоздиком. На этом выводе остановилась и комиссия, занимавшаяся расследованием происшествия.

Дмитрия похоронили там же, в Угличе, в дворцовом храме, и на долгие четырнадцать лет он считался для всех мёртвым.

Картина Михаила Нестерова. Царевич Дмитрий

Возвращение Дмитрия

В конце 1603 года юноша, поступивший на службу к западнорусскому православному князю Адаму Вишневецкому, открывает тому свою страшную тайну: на самом деле он – чудом выживший князь Дмитрий Иванович. Как ему удалось спастись?

Некий итальянский доктор, находившийся при дворе малолетнего углицкого правителя, прознал, будто бы Борис Годунов, шурин Фёдора Ивановича, правившего в то время сына Ивана Грозного, решил сам стать царём и убить для этого стоявшего на его пути наследника (несмотря на то, что никаких прав на царство, как незаконнорожденный, Дмитрий Иванович не имел). (Борис Годунов на тот момент фактически правил государством, поскольку Фёдор Иванович современниками считался душевнобольным.) Чтобы противостоять этим планам, доктор нашёл мальчонку с похожей на царевича внешностью, который подменял последнего по ночам. Злоумышленники, посланные Годуновым, убили его, ну, а настоящий Дмитрий сумел ускользнуть.

Годунов, официально занявший к тому времени трон, в народе был непопулярен. Многие российские города признали Дмитрия как истинного царя. К тому же, в апреле Борис Годунов умер, а назначенного преемником 16-летнего Фёдора свергли бояре. Дмитрий Иванович оказывается на престоле.

Лжедмитрий I

Воцариться надолго ему, однако, не удалось. Любимого поначалу царя всё время подозревали в самозванстве. К тому же, русскими обычаями он часто пренебрегал, церковные посты нарушал и уж больно был расположен к иностранцам. Бояр же ещё раздражало возвышение «худородных». Как результат, 27 мая 1606 г. (по новому стилю) Дмитрия свергают и убивают.

Дмитрий вновь «спасся чудом»

В 1607 г. Дмитрий Иванович снова объявился, заявив, что ему удалось чудом спастись от расправы во время московского восстания 1606 г. Уже дважды умершего царевича признал ряд Северских городов, Тула, Астрахань, Калуга, и он бросил вызов царившему в это время Василию Шуйскому.

Подавить мятеж у московского царя не вышло, так что в итоге пришлось звать на помощь шведских наёмников. Фактически Шуйский оказался заперт в столице, в то время как большая часть территории России находилась под контролем «царя Дмитрия». Во многом последнему помогали польские наёмники.

Однако в 1609 г. Сигизмунд III, польский король, вторгается в пределы России. Бывший союзник становится врагом, против которого Дмитрий вёл войну беспощадно, и над пленёнными иноземцами чинили жестокую расправу.

Лжедмитрий II

Жизнь «царя Дмитрия» обрывается снова, в третий раз, в декабре 1610 г. Между ним и касимовским ханом происходит конфликт, в ходе которого последнего было приказано казнить. Пётр Урусов, родственник хана и начальник стражи Дмитрия, сохранил свой пост, и эта ошибка стоила царю жизни: во время охоты на зайцев его грудь рассекли саблей.

Два Дмитрия, правящих одновременно

Дмитрий Иванович, впрочем, умирать не желал, притом настолько сильно, что в 1611 г. объявилось аж два человека, утверждавших, что они опять «чудом спаслись от смерти». Один из них, прозванный в историографии Лжедмитрием III, был признан Псковом и Новгородом; другого, Лжедмитрия IV, соответственно, признали царём в Нижнем Поволжье.

Однако укрепиться во власти надолго им не удалось. Лжедмитрий III своим распутным образом жизни и расправами над псковитянами настроил против себя всех, и, после воцарения Михаила Фёдоровича, был вначале посажен на цепь, а затем казнён.

Что касается Лжедмитрия IV, то он внезапно исчезает в начале 1612 года. Умер он или, в отличие от других самозванцев, оказался более сообразительным и сбежал до того, как был свергнут, - неизвестно.

На этом история «Дмитрия Ивановича», самого неубиваемого русского царевича, подходит к концу. И хотя самозванцы, выдающие себя за чудом выживших отпрысков царя, периодически появлялись и после, лишь Лжедмитриям удавалось добиться высшей власти – правда, удержать её ни один из них так и не смог.

(с) Zeist

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