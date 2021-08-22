7 вещей, которые не приветствуются в Китае

Китай – интереснейшая страна с богатой историей, огромным количеством достопримечательностей и местами весьма странными традициями. Пред тем, как отправиться сюда следует запомнить ряд вещей, которые не приветствуются Поднебесной намного сильнее, чем где-нибудь еще. Так, что, если не хочется испортить себе отдых, а попав в сложную ситуацию не усугубить ее еще больше, нужно знать следующее.

1. Орел мух не ловит

Никаких чаевых.

В Китае запрещено давать чаевые, как и во многих других азиатских странах. Здесь это считается не просто дурным тоном. У сотрудника, принявшего чаевые, могут быть серьезные проблемы с начальством. Дело в том, что данная сумму уже номинально включена в счет. Поэтому брать с клиента дополнительные деньги запрещено. За подобный проступок человека могут лишить премии или даже уволить с работы. Так что не надо подводить под монастырь честных работников Поднебесной.

2. Разговоры о политике

Си не хочет, чтобы ты болтал.

Китай – это так страна, которая знает абсолютно все о «маленькой беседе». Так что не стоит здесь пытаться разговаривать о политики. И речь идет вовсе не о запрете обсуждения коммунистической партии, а о том, что вести подобные разговоры с незнакомыми людьми – это верх неуважения и беспредела.

3. Взятки

При этом, за нападки на руководство страны, действительно может грозить штраф и даже депортация.

Расстрелять, как собак.

Существует стереотип о том, что всех взяточников в Китае ждет сметь! Было бы не плохо, но на самом деле это не так. Впрочем, в Поднебесной действительно достаточно активно и весьма сурово борются с этим явлением. Так что даже пытаться при случае решить какой-либо вопрос деньгами с представите власти не стоит.



Примечание: в КНР действительно казнят людей за взятки, однако это происходит только с самыми злотыми нарушителями. Большинство взяточников попадает в тюрьму.

4. Наркотики и рок-н-ролл

Последствия опиумных воин Китай переживает до сих пор.

Шутка, с рок-н-роллом в Китае все нормально, а вот наркотиками «баловаться» здесь точно не стоит. Конечно, подобный закон есть буквально в каждой стране мира, однако в случае с Китаем, все сложнее. За распространение этой дряни в Поднебесной могут легко отправить на эшафот. Наказание за хранение часто такое же жесткое.

Примечание: у Китая с наркотиками давние отношения. Дело в том, что местное население и руководство страны хорошо помним о том, что представляет собой наркотическая истерия. В свое время Поднебесная пережила Опиумные войны, серию восстаний против иностранных компаний Англии и Франции, которые занимались в стране производством и продажей опиума.



Интересный факт: именно китайские врачи в свое время первыми установили, что опиум – это наркотик.

5. «Вражеская» валюта

Деньги не главное.

В Китае достаточно жесткое валютное законодательство. Пытаться расплатиться здесь долларами или евро в большинстве мест строжайше запрещено. Лучше всего использовать старые добрые юани. За попытку использования «вражеской» валюты туриста может ждать неприятный разговор с полицией и депортация.



Интересный факт: в некоторых приграничных городах Китая разрешен оборот иностранных валют соседей. Например, российского рубля.

6. Баловство палочками

Не стоит баловаться ими.

Палочки для еды в Китае – это не просто столовый прибор. Это еще и ритуальная вещь. В том числе, палочки – это часть поминального ритуала Поднебесной. Иными словами, вещь не только утилитарная, но еще и исключительно сакральная. Так, что ломать, баловаться, втыкать в еду просто так их точно не стоит. Местные не поймут.

7. Взгляды и жесты

Вежливость - это важно.

Большое внимание в этикете общения в Поднебесной уделяется взглядам и жестам. Активная жестикуляция здесь в принципе не приветствуется. Верхом оскорбления будет указать на кого-нибудь при помощи пальца или даже руки. Также следует знать и помнить, что смотреть в глаза – это признак исключительно дурного тона и дерзости. Китайцы предпочитают «смиренно» смотреть собеседнику в область шеи.

А также: будь собой

Китай - удивительная страна.

Даже если вы турист, не стоит одеваться в Китае пестро и вызывающе. Местные ценят в первую очередь вкус и простоту. Вычурность и уже тем более эпатаж не приветствуются в стране. Многие обычные люди могут и вовсе отказаться разговаривать с ярко наряженным туристом. А еще китайцы страшно не любят, когда приезжие пытаются подражать им в одежде.

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