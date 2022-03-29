Занимательные малоизвестные факты обо всем на свете

Несмотря на то, что мы живем в XXI веке, вокруг нас еще много всего непознанного. И если раньше приходилось обращаться к энциклопедиям за ответами, то теперь достаточно загуглить тот или иной вопрос. Мы же собрали 15 увлекательных фактов.

1.

Никотин в овощах



Высокое содержание никотина в овощах.

Вы можете не курить, но все равно подвергаться воздействию никотина. И дело тут вовсе не в пассивном курении, а в том, что есть овощи-сигареты. К таким, например, относится баклажан. Согласно исследованиям в 10 граммах продукта содержится 1 микрограмм никотина. Эта доза приравнивается к трем часам пассивного курения. Также небольшие дозы никотина содержатся в цветной капусте и картошке и спелых томатах. Однако рекордсменами являются зеленые помидоры. Всего 23 грамма этих овощей, человек ощущает эффект пассивного курения.

2.

Эти удивительные медузы



Медузы полностью испаряются на солнце.

Медуза – это уникальное существо. В воде она кажется очень плотной, но на суше становится вязкой и кажется, что вот-вот растечется. И это не удивительно, ведь тело медузы на 98 процентов состоит из воды. Морская вода подпитывает тело существа и оно становится плотным, как хорошо накаченный матрас. Однако 10 минут на солнце, способны уничтожить медузу, она просто-напросто испарится.

3.

Гигиена обезьян



Обезьяны чистят зубы.

Недаром обезьян называют предками человека, они действительно очень умные. Это подтверждают годы наблюдений за макаками-крабоедами, которые начали применять перья птиц и нейлоновые нити для чистки пространства между зубами. Кроме того, в ходе исследования было выявлено множество орудий, которые макаки используют в быту и постоянно усовершенствуют.

4.

Свадьба в Макдональдсе



Свадебный банкет в Макдональдсе.

Кто-то мечтает о пышном банкете и высокой кухне, а кому-то за счастье отпраздновать свадьбу в Макдональдсе с бургерами, картошкой фри и колой. Кстати сделать это можно в Гонконге. Там вам предложат несколько свадебных пакетов на выбор: цена минимального 373 доллара, а максимального – 1290.

5.

Самоудовлетворение



Животные, которые мастурбируют.

Мастурбация – это не только человеческая привилегия, некоторые животные тоже склонны к самоудовлетворению. Например, такая склонность наблюдается у панд, слонов, дикобразов, моржей и черепах.

6.

Опорожнение птиц



Птицы не справляют малую нужду.

Все мы видели продукты жизнедеятельности птиц. Они щедро разбрасывают их на наших машинах, подоконниках и асфальте. Но никто никогда не видел, как птицы справляют малую нужду. И это не удивительно, ведь птицы никогда не мочатся. Более того, у них даже нет уретры.

7.

Поглотители планет



Звезды, поглощающие планеты.

Возможно вы не знали, но звезды поглощают планеты. Недавно, ученные даже стали свидетелями того, как молодая звезда трапезничает очередной планетой.

8.

Съедобное золото



Золото можно есть.

Но не стоит есть свои украшения. В их составе кроме золота присутствуют и другие металлы. А вот тончайшие листы чистого золота можно смело употреблять в пищу, поскольку это инертный металл, который полностью переваривается. Впервые, благородный металл был использован в качестве продукта питания в 2009 году в Лондоне. Сейчас золотую стружку добавляют в дорогое шампанское, десерты, а в тонкие листы заворачивают пироги и суши.

9.

Имена дельфинов



Все дельфины имеют имена и откликаются на них.

То, что у дельфинов высокий уровень интеллекта, уже давно ни для кого ни секрет. Но мало кто знает, что эти уникальные существа имеют имена и свой язык, в котором столько же уровней организации, что и у человеческого.

Имена даются дельфинам при рождении и представляют собой характерный и совершенно уникальный свист. Более того, все особи стаи узнают друг друга и всегда обращаются по имени.

10.

Рвота у лошадей



У лошадей не бывает рвоты.

Если человек съедает что-то не то, его скорее всего вырвет. Таким образом желудок самоочищается от раздражителя. А вот лошадей никогда не тошнит, а соответственно у них не бывает и рвоты. Мышца, которая соединяет желудок и пищевод животного работает только в одну сторону. Соответственно, если лошадь съест что-то плохое или переест, ее придется срочно везти к ветеринару, иначе она просто умрет от разрыва желудка.

11.

Кто первый



Спички появились позже зажигалки.

Спички выглядят довольно примитивно, чего не скажешь о зажигалке. Несмотря на этот очевидный факт, зажигалка была изобретена в 1823 года, а спички только спустя 3 года.

12.

Кто старше



Акулы появились раньше деревьев.

Кажется, что деревья – древнейшие обитатели нашей планеты. Однако, это далеко не так. Акулы появились на Земле на целых 50 миллионов лет раньше, чем деревья.

13.

Золото в крови



Золото в человеческой крови.

Вы не сможете добыть золото из своей крови и оплатить ипотеку. Это невозможно потому, что в теле одного человека содержится всего 0,2 миллиграмма благородного металла. Просто знайте, что каждый человек немного золотой.

14.

Авокадо



Ягода под названием авокадо.

Если вы, как и многие, гадаете, что же такое авокадо, знайте – это ягода. Несмотря на этот факт многие эксперты так и не смирились, называя авокадо то фруктом, то овощем, то орехом!

15.

Влюбленные гориллы



Гориллы часто влюбляются.

Длительные наблюдения и исследования повадок горилл позволило ученым с уверенностью утверждать, что гориллы часто влюбляются друг в друга, а также в людей, которые проводят с ними много времени. Отсутствие взаимности может разбить горилле сердце и даже стать причиной болезни.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2443055469580520149/

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