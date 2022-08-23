Ежедневные молитвы Богородице о защите своего ребенка

Со слов автора. Ко мне очень часто обращаются родители и спрашивают, как можно полностью защитить своего ребенка.
Я им рекомендую обращаться к помощи Господа и всех святых.
Сегодня я расскажу, какие сильные молитвы мамы могут использовать для защиты детей.
СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
Для любого человека семья – это важнейшая часть жизни. Вначале мы развиваем семью, в которой родились и выросли, а со временем сами создаем брак и работаем уже над его развитием и совершенствованием. Создавая любовный союз, мужчина и женщина хотят счастья и благополучия не только для себя и для своего избранника. Каждая пара мечтает подарить жизнь еще одному человеку и приглашает новую душу воплотиться в мирском обличии в своем ребенке.
Становясь матерью, женщина обретает новый смысл жизни и получает наисчастливейшую возможность полностью реализовать своё женское предназначение. Однако современный мир бывает порой очень жестоким, и не всегда родители имеют возможность оградить своё чадо от всех невзгод и бед.
Конечно, это приносит огромный дискомфорт матери и отцу, которые вкладывают всю свою любовь и заботу в детей. Для того чтобы усмирить свои страхи и переживания, нужно не забывать, что, помимо нашего физического мира, существует еще и царствие небесное, к жителям которого можно обратиться за помощью.
Молитва о детях материнская – сильная во всех смыслах гарантия того, что высшие силы не оставят вашего малыша в беде и всегда будут оберегать его от различного негатива и жизненных трудностей. Помните, что в плане энергетики мать и её ребенок — это практически неразделимые понятия, поэтому своими мольбами вы можете значительно повлиять на судьбу своего дитя. Молясь за чадо своё, вы обеспечите ему счастливое будущее, полное радости и счастья.
КАКОВА СИЛА МАТЕРИНСКОЙ МОЛИТВЫ ЗА СВОЕГО РЕБЕНКА
Всегда считалось, что во время создания новой жизни между матерью и ребенком устанавливается нерушимая незримая связь, которая соединяет их на протяжении всего жизненного пути. Именно эта энергетическая связь и позволяет маме улучшать судьбу своего ребенка, занимаясь духовными практиками и регулярно обращаясь к небесным силам. Искренняя женская мольба способна творить поистине великие чудеса. Известны случаи, когда мать вымаливала своего ребенка и неизлечимая болезнь отступала, несмотря на неутешительные прогнозы медиков.
Мать может обращаться к Всевышнему за помощью для своего дитя в любых ситуациях. Читать молитвы можно перед предстоящими операциями, экзаменами, контрольными, даже выступлениями и соревнованиями. Это поможет сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а ребенок, видя умиротворенность матери, также будет успокаиваться, заряжаться верой в успешный исход предстоящего мероприятия.
КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖНА МАТЬ ОБРАЩАТЬСЯ К БОГУ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ СВОИХ ДЕТОК
Любая мама ежедневно делает всё для того, чтобы сделать жизнь своего ребенка комфортной и счастливой. Счастье и успех детей всегда заботят любящих родителей больше, чем собственная жизнь. Чтобы помочь чаду в становлении как личности и его развитии, мать готова приложить любые усилия.
Благоприятней всего, если женщина понимает всю важность религии в воспитании ребенка. Молясь за малыша, она делает огромный вклад в его счастливую будущую жизнь. Прибегая к духовным практикам, девушка делает добро не только для своих деток, но и способствует собственному духовному развитию, делая и свою жизнь более гармоничной и правильной.
Итак, что же нужно делать матери, если она хочет, чтобы её ребенка всегда опекали небесные силы:
- Читать святые тексты нужно регулярно, стараться не делать перерывов в этом, несмотря ни на что. Тяжелый рабочий день, конфликт с коллегой или нелепая бытовая ссора не должна остановить перед духовными практиками. Не ищите оправданий и отговорок, помните, что речь идет о самом важном – благополучии ребенка. Ежедневные обращения к Богу помогут усмирить бушующие страхи о безопасности ребенка. Систематичность в этом деле – это один их гарантов незамедлительного появления позитивных результатов.
- Обустройте дома иконостас, где вы разместите иконы с изображением святых. Можете поставить рядом со священными ликами подсвечник с освященной свечой или лампадку. Старайтесь молиться именно в этом месте и сделайте так, чтобы этот уголок был тихим и укромным. Создавая спокойную атмосферу, вы быстрее будете настраиваться на предстоящий молебен.
- Не забывайте о важности регулярного посещения церкви или храма. Поймите, что посещение воскресной службы не отнимет слишком много времени, но принесет огромную пользу. Берите с собой своих деток и обучайте их правильному поведению в святом месте. Не заставляйте силой ребенка идти вместе с вами, а в спокойном диалоге обсудите всю важность и пользу этого мероприятия.
- Как можно чаще говорите с ребенком о Господе и религии. Объясняйте важность веры в нашей повседневной жизни. Постарайтесь донести в понятной форме до ребенка тот факт, что кроме его физической оболочки, называемой телом, существует еще и такой важный неосязаемый компонент его личности, как душа. Если у вас есть такая возможность, то запишите ребенка в воскресную школу, где он сможет в кругу единомышленников и сверстников узнавать о православии и приобщаться к Всевышнему. Объясните, для чего нужно все время носить нательный крест, поощряйте ребенка делать это.
- Очень хорошо, если вы будете разучивать молитвы совместно с малышом. Объясняйте, как правильно произносить священный текст, когда надо креститься и какие еще традиции и обряды существуют в христианстве.
КАКИМ СВЯТЫМ НУЖНО МОЛИТЬСЯ О СВОИХ ДЕТЯХ
О благе для своей кровинки можно просить у любых небожителей. Мать может обращаться непосредственно к Господу Вседержителю, Иисусу Христу и ангелам-хранителям. Однако более распространено материнское моление к Деве Марии. Обращаясь к Божией Матери, не забывайте, что все произносимые слова имеют сильное влияние, поэтому никогда не желайте никому зла, даже если это обидчик ребенка. Если обращение к Пресвятой Марии происходит в присутствии ребенка, то по окончании молитвы перекрестите чадо и дайте ему выпить немного святой воды, если она есть дома.
КАК МОЖНО ОТБЛАГОДАРИТЬ ВЫСШИЕ СИЛЫ ЗА ПОМОЩЬ, ОКАЗАННУЮ МАЛЫШУ
Обязательно нужно благодарить невидимых помощников за их участие в жизни ребенка. Это неотъемлемая часть духовных практик, так как искренне спасибо – это лучшая награда для святых и ангелов-хранителей.
Вот несколько способов, которые помогут выразить благодарность:
- Молитва – это способ, позволяющий напрямую сказать спасибо. Когда вы видите, что всё желаемое складывается в точности как вы хотели, не забудьте о благодарственных речах. Вы можете сказать спасибо еще до того, как увидите реализацию прошения, это покажет твёрдость и стойкость веры в Господнее провидение. Не забывайте благодарить Бога просто за то, что он послал вам чудесного малыша, который теперь стал смыслом жизни.
- Подаяния. Жертвуя нуждающимся вещи, еду, деньги, вы показываете Господу свою готовность к дальнейшему духовному развитию и стойкость следования праведным путём.
- Труд на добровольных основаниях также хороший способ благодарности. Вы можете узнать, где и кому требуется помощь, безвозмездно работать на благо Всевышнего.
Учите и своих детей с благодарностью относиться ко всему, что дает Господь. Только личным примером вы сможете показать им верный и праведный путь к развитию своей духовности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Вместо того, чтобы переживать о своём ребенке, начните предпринимать конкретные действия. Помните, что высшие силы и все святые – это ваши союзники, они также хотят только блага для ваших деток. Обращайтесь к ним за помощью для себя, своей семьи и ребенка.
- Общайтесь с Богом чаще и не ищите себе оправданий не читать молитвы.
- Учите своих детей читать молитвы и ходите вместе с ними в храм.
- Отведите малыша в воскресную школу. Это позволит ему духовно развиваться, а также завести хороших друзей и избежать дурной компании.
- Обращайтесь к Богородице, когда просите блага своим детям. Именно этой покровительнице молились матери с древних времен.
- Не забывайте о благодарности, которую вы можете проявлять любым приемлемым и приятным для вас способом. Главное, чтобы эта эмоция была чистой и настоящей.
- Помните, что родительское благословение в любых делах поможет ребенку с легкостью преодолевать все преграды и жизненные трудности. Поэтому старайтесь каждое утро давать свое благословение дитю, которое будет сопутствовать ему до самого вечера, проявляясь в виде успеха и везения.
- Прогоняйте прочь плохие мысли о будущем детей, не позволяйте им отравлять ваше существование и душу. Заменяйте их приятными и добрыми образами, в которых дети здоровы, успешны, богаты и абсолютно счастливы. Такой нехитрый прием позволит справиться со всеми страхами и снизить уровень тревожности, что очень важно. Ведь вы же хотите, чтобы ребенок видел свою маму счастливой и гармоничной, а не нервозной.
А вы знали об этом?
Артур Кларк однажды сказал: «Существует две возможности: либо мы одиноки во Вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны». Учитывая размер обозримой Вселенной, мы вряд ли являемся единственными разумными существами в ней, но и обратное ещё не доказано. Мы продолжаем искать сигналы от внеземных цивилизаций — пока что без результата.
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