Ежедневные молитвы Богородице о защите своего ребенка

Со слов автора. Ко мне очень часто обращаются родители и спрашивают, как можно полностью защитить своего ребенка.

Я им рекомендую обращаться к помощи Господа и всех святых.

Сегодня я расскажу, какие сильные молитвы мамы могут использовать для защиты детей.

СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

Для любого человека семья – это важнейшая часть жизни. Вначале мы развиваем семью, в которой родились и выросли, а со временем сами создаем брак и работаем уже над его развитием и совершенствованием. Создавая любовный союз, мужчина и женщина хотят счастья и благополучия не только для себя и для своего избранника. Каждая пара мечтает подарить жизнь еще одному человеку и приглашает новую душу воплотиться в мирском обличии в своем ребенке.

Становясь матерью, женщина обретает новый смысл жизни и получает наисчастливейшую возможность полностью реализовать своё женское предназначение. Однако современный мир бывает порой очень жестоким, и не всегда родители имеют возможность оградить своё чадо от всех невзгод и бед.

Конечно, это приносит огромный дискомфорт матери и отцу, которые вкладывают всю свою любовь и заботу в детей. Для того чтобы усмирить свои страхи и переживания, нужно не забывать, что, помимо нашего физического мира, существует еще и царствие небесное, к жителям которого можно обратиться за помощью.

Молитва о детях материнская – сильная во всех смыслах гарантия того, что высшие силы не оставят вашего малыша в беде и всегда будут оберегать его от различного негатива и жизненных трудностей. Помните, что в плане энергетики мать и её ребенок — это практически неразделимые понятия, поэтому своими мольбами вы можете значительно повлиять на судьбу своего дитя. Молясь за чадо своё, вы обеспечите ему счастливое будущее, полное радости и счастья.

КАКОВА СИЛА МАТЕРИНСКОЙ МОЛИТВЫ ЗА СВОЕГО РЕБЕНКА

Всегда считалось, что во время создания новой жизни между матерью и ребенком устанавливается нерушимая незримая связь, которая соединяет их на протяжении всего жизненного пути. Именно эта энергетическая связь и позволяет маме улучшать судьбу своего ребенка, занимаясь духовными практиками и регулярно обращаясь к небесным силам. Искренняя женская мольба способна творить поистине великие чудеса. Известны случаи, когда мать вымаливала своего ребенка и неизлечимая болезнь отступала, несмотря на неутешительные прогнозы медиков.

Мать может обращаться к Всевышнему за помощью для своего дитя в любых ситуациях. Читать молитвы можно перед предстоящими операциями, экзаменами, контрольными, даже выступлениями и соревнованиями. Это поможет сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а ребенок, видя умиротворенность матери, также будет успокаиваться, заряжаться верой в успешный исход предстоящего мероприятия.

КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖНА МАТЬ ОБРАЩАТЬСЯ К БОГУ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ СВОИХ ДЕТОК

Любая мама ежедневно делает всё для того, чтобы сделать жизнь своего ребенка комфортной и счастливой. Счастье и успех детей всегда заботят любящих родителей больше, чем собственная жизнь. Чтобы помочь чаду в становлении как личности и его развитии, мать готова приложить любые усилия.

Благоприятней всего, если женщина понимает всю важность религии в воспитании ребенка. Молясь за малыша, она делает огромный вклад в его счастливую будущую жизнь. Прибегая к духовным практикам, девушка делает добро не только для своих деток, но и способствует собственному духовному развитию, делая и свою жизнь более гармоничной и правильной.

Итак, что же нужно делать матери, если она хочет, чтобы её ребенка всегда опекали небесные силы:

Читать святые тексты нужно регулярно, стараться не делать перерывов в этом, несмотря ни на что. Тяжелый рабочий день, конфликт с коллегой или нелепая бытовая ссора не должна остановить перед духовными практиками. Не ищите оправданий и отговорок, помните, что речь идет о самом важном – благополучии ребенка. Ежедневные обращения к Богу помогут усмирить бушующие страхи о безопасности ребенка. Систематичность в этом деле – это один их гарантов незамедлительного появления позитивных результатов.

Обустройте дома иконостас, где вы разместите иконы с изображением святых. Можете поставить рядом со священными ликами подсвечник с освященной свечой или лампадку. Старайтесь молиться именно в этом месте и сделайте так, чтобы этот уголок был тихим и укромным. Создавая спокойную атмосферу, вы быстрее будете настраиваться на предстоящий молебен.

Не забывайте о важности регулярного посещения церкви или храма. Поймите, что посещение воскресной службы не отнимет слишком много времени, но принесет огромную пользу. Берите с собой своих деток и обучайте их правильному поведению в святом месте. Не заставляйте силой ребенка идти вместе с вами, а в спокойном диалоге обсудите всю важность и пользу этого мероприятия.

Как можно чаще говорите с ребенком о Господе и религии. Объясняйте важность веры в нашей повседневной жизни. Постарайтесь донести в понятной форме до ребенка тот факт, что кроме его физической оболочки, называемой телом, существует еще и такой важный неосязаемый компонент его личности, как душа. Если у вас есть такая возможность, то запишите ребенка в воскресную школу, где он сможет в кругу единомышленников и сверстников узнавать о православии и приобщаться к Всевышнему. Объясните, для чего нужно все время носить нательный крест, поощряйте ребенка делать это.

Очень хорошо, если вы будете разучивать молитвы совместно с малышом. Объясняйте, как правильно произносить священный текст, когда надо креститься и какие еще традиции и обряды существуют в христианстве.

КАКИМ СВЯТЫМ НУЖНО МОЛИТЬСЯ О СВОИХ ДЕТЯХ

О благе для своей кровинки можно просить у любых небожителей. Мать может обращаться непосредственно к Господу Вседержителю, Иисусу Христу и ангелам-хранителям. Однако более распространено материнское моление к Деве Марии. Обращаясь к Божией Матери, не забывайте, что все произносимые слова имеют сильное влияние, поэтому никогда не желайте никому зла, даже если это обидчик ребенка. Если обращение к Пресвятой Марии происходит в присутствии ребенка, то по окончании молитвы перекрестите чадо и дайте ему выпить немного святой воды, если она есть дома.

КАК МОЖНО ОТБЛАГОДАРИТЬ ВЫСШИЕ СИЛЫ ЗА ПОМОЩЬ, ОКАЗАННУЮ МАЛЫШУ

Обязательно нужно благодарить невидимых помощников за их участие в жизни ребенка. Это неотъемлемая часть духовных практик, так как искренне спасибо – это лучшая награда для святых и ангелов-хранителей.

Вот несколько способов, которые помогут выразить благодарность:

Молитва – это способ, позволяющий напрямую сказать спасибо. Когда вы видите, что всё желаемое складывается в точности как вы хотели, не забудьте о благодарственных речах. Вы можете сказать спасибо еще до того, как увидите реализацию прошения, это покажет твёрдость и стойкость веры в Господнее провидение. Не забывайте благодарить Бога просто за то, что он послал вам чудесного малыша, который теперь стал смыслом жизни.

Подаяния. Жертвуя нуждающимся вещи, еду, деньги, вы показываете Господу свою готовность к дальнейшему духовному развитию и стойкость следования праведным путём.

Труд на добровольных основаниях также хороший способ благодарности. Вы можете узнать, где и кому требуется помощь, безвозмездно работать на благо Всевышнего.

Учите и своих детей с благодарностью относиться ко всему, что дает Господь. Только личным примером вы сможете показать им верный и праведный путь к развитию своей духовности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вместо того, чтобы переживать о своём ребенке, начните предпринимать конкретные действия. Помните, что высшие силы и все святые – это ваши союзники, они также хотят только блага для ваших деток. Обращайтесь к ним за помощью для себя, своей семьи и ребенка.

Общайтесь с Богом чаще и не ищите себе оправданий не читать молитвы.

Учите своих детей читать молитвы и ходите вместе с ними в храм.

Отведите малыша в воскресную школу. Это позволит ему духовно развиваться, а также завести хороших друзей и избежать дурной компании.

Обращайтесь к Богородице, когда просите блага своим детям. Именно этой покровительнице молились матери с древних времен.

Не забывайте о благодарности, которую вы можете проявлять любым приемлемым и приятным для вас способом. Главное, чтобы эта эмоция была чистой и настоящей.

Помните, что родительское благословение в любых делах поможет ребенку с легкостью преодолевать все преграды и жизненные трудности. Поэтому старайтесь каждое утро давать свое благословение дитю, которое будет сопутствовать ему до самого вечера, проявляясь в виде успеха и везения.

Прогоняйте прочь плохие мысли о будущем детей, не позволяйте им отравлять ваше существование и душу. Заменяйте их приятными и добрыми образами, в которых дети здоровы, успешны, богаты и абсолютно счастливы. Такой нехитрый прием позволит справиться со всеми страхами и снизить уровень тревожности, что очень важно. Ведь вы же хотите, чтобы ребенок видел свою маму счастливой и гармоничной, а не нервозной.

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