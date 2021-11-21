Почему на Руси боялись проклятий, а за «черную брань» могли даже казнить

Многие люди боятся проклятий, особенно если они насланы людьми, называющими себя магами или колдунами. Этот страх пришел к нам из древности. На Руси с опаской относились к заклинаниям, считая, что они могут если не разрушить жизнь человека, то сделать ее невыносимой. Причем даже на расстоянии. Читайте в материале, какие проклятия были особенно опасными, как люди от них защищались, и почему за использование бранных слов могли казнить.

Какую силу на Руси приписывали проклятиям

Если проклятие исходило от нищего, оно считалось очень опасным. /Фото: earth-chronicles.ru

На Руси существовало такое понятие, как благословение. Соответственно проклятие было его прямой противоположностью. Люди представляли его как сильную программу разрушительного характера, которая насылалась проклинающим на свою жертву. Эта программа имела возможность затрагивать любую область жизни человека и распространяться на его потомков. Болезнь, несчастные случаи, семейные ссоры, нищета и даже смерть — такие ужасные последствия могло иметь проклятие.



Особенно опасным в народе считали родительское (особенно материнское) проклятие. Ребенку могли сказать, например, «Да пропади ты!» Наверняка, такие вещи произносили сгоряча. Однако после этого чадо могло погибнуть или попасть в лапы нечисти. Существовал и так называемый ответный удар, когда проклятие произносила беременная женщина. Тогда ее пожелания могли перейти на ее будущего ребенка. Еще одно страшное проклятие - от нищего. Не дал денег старушке, или дал слишком мало, и вот из ее рта льются слова, в которых пожелание нищеты, нездоровья, а это очень опасно.

Слова, которые использовали и их последствия

От проклятия женщина могла потерять ребенка или остаться старой девой.

Сила проклятия могла быть различной в зависимости от времени, когда оно было сказано. Люди верили, что час может быть как добрым, так и недобрым. Когда проклинали в недобрый час, то и сила у пожелания была существенно выше. Во время больших праздников также следовало быть осторожным, так как по мнению народа энергетика слов усиливалась, а защита человека ослабевала, и он легко «ловил» проблемы.



Часто проклинаемый начинал болеть или плохо себя чувствовать после того, как ему пожелали: «Да чтобы ты оглох (обезножил, стал слепым)!». Проклятия бывали разными. Могли пожелать отсыхания рук, падения («провались»), смерти. Аккуратно принимать пищу следовало тем, кому сказали: «Подавись ты!» Был и краткий посыл: «Чтоб тебя!», после которого можно было ждать любых проблем и несчастий. Люди боялись, что их «разразит гром», или что они «пропадут пропадом».



Очень неприятным пожеланием, работающим на бытовом уровне, было: «Чтобы тебе пусто было!». В этом случае с беременными случались выкидыши, ребенок мог умереть или родиться больным. Люди страдали от неудач, терпели финансовый крах, распадались семьи. Девицы не могли выйти замуж, а если это и происходило, то становились вдовами.

Черная брань и смертная казнь за ругательства

После принятия христианства на Руси велась борьба с любителями использовать черную брань. /Фото: autogear.ru

Сегодня люди не задумываются о том, что такое мат. А ведь это также проклятие, направленное на того, к кому обращается бранящийся. На Руси выражаться матом, а иными словами использовать черную брань было запрещено с древнеславянских времен. Исключения составляли отдельные ритуалы и обряды, во время которых можно было браниться, направляя поток речи языческому божеству. Такие варианты применялись во время аграрных обрядов, свадебных церемоний.

Бранные выражения приравнивались нашими предками к так называемым словам силы. И их ни в коем случае не следовало поминать всуе. Поскольку матерные слова чаще всего касаются интимной стороны жизни человека, следовательно, тот, кто использует черную брань, одновременно посылает проклятия мужскому и женскому началам. А в древние времена в эти понятия вкладывался особый, сакральный смысл. Потому и браниться было запрещено.



Интересно, но иногда материться было разрешено и даже рекомендовано. Речь о «разговоре» со всякого рода нечистью (леший, домовой, усопший и так далее). А в быту «черная брань» считалась недопустимой. Человек, который нарушал это правило и говорил запрещенные слова в доме, мог навлечь беду на близких, а в хлеву — сглазить корову, козу, свинью.



После принятия христианства государство вело борьбу с любителями крепких бранных словечек. Если обратиться Соборному уложению 1649 года, то даже можно найти положение о смертной казни для любителей матерщины. Говорили, что нарушители общаются с нечистой силой.

Как на Руси от проклятий защищались

Чтобы снять проклятие, люди обращались к мудрым старцам.

Конечно же, людям хотелось надежно защититься от ужасных проклятий. Кому хочется, чтобы жизнь пошла наперекосяк? Делалось это следующим образом: если человека прокляли, рекомендовалось немедленно заказать молебен. Тот, кто мог себе это позволить, уходил к святым местам в качестве паломника. Люди старались снять с себя проклятие, и для этого шли на поклон к мудрым (и по мнению народа, всемогущим) «старцам». Если же такого не находили, то могли обратиться просто к «знающему» человеку.



Но было верное средство, которое, по мнению большинства, могло избавить проклинаемого от кошмарных последствий. Заключалось оно в том, что сразу после того, как страшные слова были произнесены, следовало немедленно ответить проклинающему, словно возвращая ему то, что вылетело из его рта. Это могла быть простая фраза по типу: «Из уст твоих да на голову твою». Конечно, лучше просто не материться, независимо от того, как в обществе относятся к этому явлению. Можно с усмешкой воспринимать веру предков в связь черной брани с нечистой силой, но ведь на пустом месте не возникает ни одно утверждение. Можно вспоминать такие понятия как самовнушение и плацебо, но лучше просто читать хорошие книги и общаться на чистом языке.



Источник: https://kulturologia.ru/blogs/301021/51561/

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