Суд или яд: что не так со смертью Чайковского

Петр Ильич Чайковский умер 6 ноября 1893 года в возрасте 53 лет. И до сих пор настоящая причина его смерти является одной из нераскрытых тайн нашей истории. Существует множество версий, одна необычнее другой.

Простуда

Из первой версии следует, что Петр Ильич сильно простудился, выпив незадолго до смерти стакан ледяной воды залпом, по причине чего и умер. Исследовавший его историю болезни микробиолог Н.О. Блинов пришел к выводу, что те симптомы, которые были в ней указаны, скорее напоминали расстройство желудка.

Холера

Тогда возникла вторая версия – холера. Причиной вновь стал стакан воды, но уже, якобы, некипяченой, в которой и содержались бактерии этой инфекции. Те, кто были на похоронах, композитора отрицали ее, поскольку гроб был открыт, и друзья целовали покойного на прощание. Из той же истории болезни Блинов выяснил, что врачи, взявшиеся за лечение Чайковского, быстро спасли его от холеры в первую же ночь, на которую тогда приходился большой процент летальных исходов. Из чего плавно вытекает третья версия – композитор скончался из-за отека легких и прекращения сердечной деятельности, поскольку врачи слишком поздно начали его лечение.

Самоубийство

Не менее известной является и версия самоубийства Петра Ильича.

Считается, что Чайковский был гомосексуалистом, что тщательно скрывал и чего невероятно стыдился. Существует даже утверждение, что он женился на Антонине Милюковой исключительно потому, что хотел избавиться от влечения к своему полу. Слухи об этом дошли до Александра III, известного конформиста. Он предложил Чайковскому выбор: либо публичный суд, либо самоубийство, после чего предоставил ему пистолет и мышьяк. Композитор выбрал яд, посредством которого и ушел из жизни.

Подобные сплетни с удовольствием распространяли газеты, которые хотели громких заголовков, а также…некоторые родственники Чайковского, желающие прославиться. Особенно громко заявлял о самоубийстве племянник композитора – Владимир Давыдов, который в то время увлекся написанием мемуаров.

Тем не менее, наиболее правдивой версией является гибель Петра Ильича от последствий холеры, что действительно прослеживается в его истории болезни. Впрочем, правду узнать мы так и не сможем, поскольку мемуары и воспоминания о писателе могут быть искажены.

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